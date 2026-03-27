აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი მაკა ბოჭორიშვილს შეხვდა

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპისა და ევრაზიის ბიუროს წარმომადგენელი პიტერ ანდრეოლი საქართველოში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში „ქართული ოცნების“ საგარეო საქმეთა მინისტრ მაკა ბოჭორიშვილს შეხვდა.

საგარეო უწყების ცნობით, მხარეებმა განიხილეს სამხრეთ კავკასიის რეგიონში აშშ-ის ჩართულობა და რეგიონში მიმდინარე პროცესები.

„საუბარი ასევე შეეხო საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის თანამშრომლობის აქტუალურ საკითხებს. ყურადღება გამახვილდა „შუა დერეფანზე“ და საქართველოს, როგორც რეგიონული დამაკავშირებლისა და სატრანსპორტო ჰაბის როლზე. ასევე, განხილულ იქნა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერა და არაღიარების პოლიტიკა. საგარეო საქმეთა მინისტრმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ქართული მხარის სურვილი და მზადყოფნა აშშ-სთან ურთიერთობების გადატვირთვასთან და სტრატეგიული პარტნიორობის განახლებასთან დაკავშირებით“, — ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.

აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპისა და ევრაზიის საქმეთა ბიუროს წარმომადგენელი პიტერ ანდრეოლი საქართველოს 23 მარტს ეწვია.

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ, თამარ იოსელიანმა აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპისა და ევრაზიის საქმეთა ბიუროს წარმომადგენელს, პიტერ ანდრეოლის, ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის პროექტის მიმდინარეობა გააცნო.

სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ანაკლიის ნავსადგურის სამშენებლო სამუშაოები დაათვალიერა

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„ამბასადორი აილენდ ბათუმის“ პროექტი MIPIM 2026-ის გლობალურ ურბანულ ფესტივალზე წარადგინეს

ექსპრეს ლომბარდი მომხმარებლებს ოქროს ყველაზე მაღალ შეფასებას და გამჭვირვალე პირობებს სთავაზობს

ისრაელი აცხადებს, რომ ჰორმუზის სრუტის ბლოკადის უკან მდგომი სარდალი მოკლა

სახალხო დამცველმა ბალდის კანიონზე სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება წარადგინა

ნეტგაზეთის რეპორტიორის სასამართლო პროცესი დაწყებისთანავე გადაიდო 27.03.2026
ნეტგაზეთის რეპორტიორის სასამართლო პროცესი დაწყებისთანავე გადაიდო
რუს დეპუტატებს უმასპინძლა კონგრესმენმა, რომლის მიწვევითაც „ოცნება“ აშშ-ში იმყოფებოდა 27.03.2026
რუს დეპუტატებს უმასპინძლა კონგრესმენმა, რომლის მიწვევითაც „ოცნება“ აშშ-ში იმყოფებოდა
უარს ვამბობ ე.წ. ისტორიული სამართლიანობის აღდგენის დღის წესრიგზე – ფაშინიანი 27.03.2026
უარს ვამბობ ე.წ. ისტორიული სამართლიანობის აღდგენის დღის წესრიგზე – ფაშინიანი
სომხეთის წინააღმდეგ ჰიბრიდული ჩარევები რუსულ, თურქულ და აზერბაიჯანულ წყაროებში ვლინდება – ერევანი 27.03.2026
სომხეთის წინააღმდეგ ჰიბრიდული ჩარევები რუსულ, თურქულ და აზერბაიჯანულ წყაროებში ვლინდება – ერევანი
ბაჩო ახალაიას სასამართლოში გაკეთებული განცხადების გამო ახალი ბრალი წარუდგინეს 27.03.2026
ბაჩო ახალაიას სასამართლოში გაკეთებული განცხადების გამო ახალი ბრალი წარუდგინეს
ტროტუარზე დგომის გამო მოქალაქეებს პატიმრობებს უფარდებენ 27.03.2026
ტროტუარზე დგომის გამო მოქალაქეებს პატიმრობებს უფარდებენ
აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი მაკა ბოჭორიშვილს შეხვდა 27.03.2026
აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი მაკა ბოჭორიშვილს შეხვდა
სასამართლომ შეწყვიტა ფოტორეპორტიორ გიორგი თარხნიშვილის “ტროტუარის საქმე” 27.03.2026
სასამართლომ შეწყვიტა ფოტორეპორტიორ გიორგი თარხნიშვილის “ტროტუარის საქმე”