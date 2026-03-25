რუსეთიდან აზერბაიჯანის გავლით სომხეთში 350 ტონა ხორბალი გაიგზავნა

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სომხეთში აზერბაიჯანის ტერიტორიის გავლით ტრანზიტით კიდევ ერთი პარტია – 350 ტონა მარცვლეული გაიგზავნა. ამის შესახებ სააგენტო APA იუწყება.

გამოცემის ინფორმაციით, ხუთი სარკინიგზო ვაგონი დღეს ბაქოს ბილაჯარის სადგურიდან დაიძრა და ბოიუკ-ქესიკის მიმართულებით გაემართა. აღნიშნული ტვირთი წარმოადგენს რუსეთისგან სომხეთში მიწოდებული მარცვლეულის მორიგ პარტიას, რომელიც აზერბაიჯანის გავლით ტრანზიტდება.

მანამდე, 24 მარტს, ბაქოდან სომხეთში უკვე გაიგზავნა ოთხი ვაგონი 271 ტონა სასოფლო-სამეურნეო სასუქით და ერთი ვაგონი 68 ტონა წიწიბურით. საერთო ჯამში, აზერბაიჯანის გავლით სომხეთში ტრანზიტით გადაზიდულმა რუსული მარცვლეულის მოცულობამ უკვე 23 ათას ტონას გადააჭარბა. ტვირთი აზერბაიჯანიდან ჯერ საქართველოს მიმართულებით მიემართება, შემდეგ კი სომხეთში შედის.

ეს პროცესი მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც 2025 წლის ოქტომბერში აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა სომხეთის მიმართულებით სატრანზიტო შეზღუდვების მოხსნის შესახებ განაცხადა. სომხეთის ხელისუფლებამ აღნიშნული ნაბიჯი რეგიონული კომუნიკაციების გახსნისთვის მნიშვნელოვან წინსვლად შეაფასა.

გარდა ამისა, ეკონომიკური თანამშრომლობის ფარგლებში, აზერბაიჯანმა სომხეთში საწვავის მიწოდებაც დაიწყო: 2025 წლის დეკემბერში განხორციელდა ბენზინის პირველი ექსპორტი, ხოლო 2026 წლის იანვარში – მეორე პარტია. მარტში კი ცნობილი გახდა, რომ სომხეთში 4,5 ათასი ტონა დიზელის საწვავი გაიგზავნა.

ექსპერტების შეფასებით, ამ მოცულობის ენერგომატარებლების მიწოდება ეკონომიკურად დიდი არ არის და უფრო მეტად პოლიტიკურ ჟესტად განიხილება, რომელიც ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების ნორმალიზაციას უკავშირდება.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა კვლავ 2-წლიანი იქნება – პროტესტის შემდეგ ბრძანებაში ცვლილებები შევიდა

ფლომასტერით გაკეთებული წარწერის გამო არ ზის ციხეში – ვოლსკი ხოშტარიაზე დეზინფორმაციას ავრცელებს

სასაცილოდაც არ მყოფნის, ბიძინა ივანიშვილს რომ ჰგონია, დამსაჯა – ხოშტარია

“ენგურჰესი” – არ ვართ ვალდებული, თანამშრომლების დათხოვნაზე ინფორმაცია მოგაწოდოთ

6 მილიონზე მეტის ღაღლითურად დაუფლების ბრალდებით მოქალაქე დააკავეს – პროკურატურა 25.03.2026
6 მილიონზე მეტის ღაღლითურად დაუფლების ბრალდებით მოქალაქე დააკავეს – პროკურატურა
სამი მოქალაქე დააკავეს გზისა და ტროტუარის გადაკეტის საბაბით 25.03.2026
სამი მოქალაქე დააკავეს გზისა და ტროტუარის გადაკეტის საბაბით
თბილისის მე-14 საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა და მშობლებმა სკოლის აღდგენის მოთხოვნით აქცია გამართეს 25.03.2026
თბილისის მე-14 საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა და მშობლებმა სკოლის აღდგენის მოთხოვნით აქცია გამართეს
უფლებადამცველები არ უნდა დაექვემდებარონ დაშინებას — გაეროს მომხსენებელი 25.03.2026
უფლებადამცველები არ უნდა დაექვემდებარონ დაშინებას — გაეროს მომხსენებელი
საქართველოს მაჩვენებელი კიდევ ერთ რეიტინგში გაუარესდა 25.03.2026
საქართველოს მაჩვენებელი კიდევ ერთ რეიტინგში გაუარესდა
რუსეთიდან აზერბაიჯანის გავლით სომხეთში 350 ტონა ხორბალი გაიგზავნა 25.03.2026
რუსეთიდან აზერბაიჯანის გავლით სომხეთში 350 ტონა ხორბალი გაიგზავნა
