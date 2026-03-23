უკრაინამ რუსეთის ბალტიის ზღვის მთავარ ნავთობტერმინალს დაარტყა

უკრაინამ რუსეთის ბალტიის ზღვის მთავარ ნავთობტერმინალსა და ბაშკირეთის ნავთობგადამმუშავებელ ქარხანაზე იერიში მიიტანა.
უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა დაადასტურა, რომ 23 მარტის ღამეს უკრაინულმა ძალებმა იერიში მიიტანეს ლენინგრადის ოლქში მდებარე *„ტრანსნეფტის“ ნავთობტერმინალზე პრიმორსკის პორტში და ბაშკირეთში „ბაშნეფტ-უფანეფტეხიმის“ ნავთობგადამმუშავებელ ქარხანაზე.
პრიმორსკის პორტი ყოველწლიურად დაახლოებით 60 მილიონ ტონა ნავთობს ატარებს და რუსეთის ნავთობის ექსპორტის მთავარ კერას წარმოადგენს ბალტიის ზღვაზე. პორტი უკრაინის უახლოესი სასაზღვრო წერტილიდან დაახლოებით 1,087 კილომეტრითაა დაშორებული.
უკრაინის გენერალური შტაბის ინფორმაციით, დარტყმის შედეგად დაზიანდა საწვავის ავზი და ნავთობის ჩატვირთვის ინფრასტრუქტურა.
როგორც გენერალური შტაბი აცხადებს, დარტყმამ ხანძარი გამოიწვია „ბაშნეფტ-უფანეფტეხიმის“ ქარხანაშიც, რომელიც საზღვრიდან დაახლოებით 1,400 კილომეტრითაა დაშორებული. ქარხნის წლიური გამტარუნარიანობა 6–8 მილიონ ტონას შეადგენს. აღნიშნული ობიექტები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს იმ საწვავის გადამუშავებაში, შენახვასა და ტრანსპორტირებაში, რომელიც რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ წარმოებულ ომს ხმარდება.