22 მარტი, 2026 •
ილია II-ის დაკრძალვას პუტინის სპეციალური წარმომადგენელი დაესწრო
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თბილისში საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ ილია მეორის დაკრძალვის ცერემონიას რუსეთის პრეზიდენტის, ვლადიმერ პუტინის სპეციალური წარმომადგენელი მიხეილ შვიდკოი დაესწრო.

მიხეილ შვიდკოი რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელია კულტურული თანამშრომლობის საკითხებში.

„საერთაშორისო კულტურულ თანამშრომლობის საკითხებში პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი, მიხეილ შვიდკოი, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, ილია II-ის დაკრძალვას დაესწრო, რათა ქართველი სამღვდელოებისა და ხალხისთვის რუსეთის ლიდერის გულწრფელი სამძიმარი გადაეცა“, – ნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში.

მიხეილ შვიდკოი ჩანს სამების საკათედრო ტაძრიდან გავრცელებულ კადრებშიც, სადაც ის პროტოპრესვიტერ გიორგი ზვიადაძეს ესალმება.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

