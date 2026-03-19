პასუხისმგებლობა, პირველ რიგში, ხელისუფლებას ეკისრება, ჩვენ საქართველო ჩიხში არ შეგვიყვანია – ევროკომისიის წარმომადგენელი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ევროპის საგარეო ქმედებათა სამსახურის წარმომადგენლის, აიმერიკ დიუპონის განცხადებით, საგარეო კურსის შეცვლაზე პასუხისმგებლობა საქართველოს მთავრობას ეკისრება და არა ევროკავშირს.

მისი თქმით, ევროკავშირს საქართველო ჩიხში არ შეუყვანია.

ამის შესახებ აიმერიკ დიუპონმა ევროპარლამენტის ადამიანის უფლებათა ქვეკომიტეტის სხდომაზე ისაუბრა.

„სასიამოვნოა იმის დანახვა, რომ კვლავ შეგვიძლია დისკუსიების გამართვა და საქართველოს მიმართ ინტერესი კვლავ დიდია. ჩვენ ყველანი ვცდილობთ ვიპოვოთ საუკეთესო გამოსავალი, რათა საქართველო განვითარების სწორ გზას დაუბრუნდეს. თუმცა მსურს, ერთ გარემოებას გავუსვა ხაზი. ვგულისხმობ იმას, რომ კურსის შეცვლაზე პასუხისმგებლობა, პირველ რიგში, საქართველოს ხელისუფლებას ეკისრება. ჩვენ საქართველო ამ ჩიხში არ შეგვიყვანია და ეს თავიდანვე ნათელი უნდა იყოს.

რაც შეეხება შეფასებას, თითქოს ევროკავშირმა ცოტა, ძალიან ცოტა ან საერთოდ არაფერი გააკეთა — ვფიქრობ, ამ საკითხზე სხვადასხვა აზრზე დავრჩებით. თუმცა, მინდა ვთქვა, რომ სამოქალაქო საზოგადოებისა და დამოუკიდებელი მედიის მხარდაჭერა ჩვენი საქმიანობის მნიშვნელოვანი საყრდენია და ეს იყო ჩვენი რეაგირების ნაწილიც.

ჩვენ აღარ ვამყარებთ პოლიტიკურ კონტაქტებს. ვხედავ, რომ გარკვეულ საერთაშორისო ღონისძიებებზე მიუწვევლობამ ქართული მხარის გარკვეული უხერხულობა და მტკივნეული რეაქცია გამოიწვია. თუმცა კვლავ ვიმეორებ, ეს იყო წევრი ქვეყნების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მინისტრების დონეზე კონტაქტების იზოლირების შესახებ. ასევე, ვფიქრობ, საკმაოდ მკაფიო გზავნილი იყო იმ დახმარების შეჩერება, რომლითაც უშუალოდ მთავრობა სარგებლობდა.

ამ კონტექსტში წევრი ქვეყნები და ევროკავშირი ეძებენ გზებს შექმნილი ვითარების მოსაგვარებლად. ეს საკითხი სულ რამდენიმე დღის წინ საგარეო საქმეთა საბჭოზე განიხილებოდა და შესაძლოა, მომდევნო კვირებში კვლავ დადგეს დღის წესრიგში.

ერთადერთი, რაც შემიძლია ვთქვა სანქციებთან დაკავშირებით, არის ის, რომ დემოკრატიულ უკუსვლასა და ადამიანის უფლებების დარღვევაზე პასუხისმგებელი პირების დასანქცირებაზე მსჯელობა დაწყებულია და გაგრძელდება, თუმცა აქ მოქმედებს საბჭოს წესები, რაც ერთსულოვნებას მოითხოვს.

რაც შეეხება დიალოგისკენ მოწოდებებს, ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებზე დიალოგი არის ინსტრუმენტი, რომელიც ჩვენს არსენალში მოიპოვება. მოგეხსენებათ, გასულ წელს გარკვეული ძალისხმევა გამოვიჩინეთ ამ დიალოგის აღსადგენად. სამწუხაროდ, საქართველოს ხელისუფლებამ ამ საუბრის გამართვა შეუძლებელი გახადა. თუმცა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ არ გვიცდია“, – განაცხადა აიმერიკ დიუპონმა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ზახაროვა “ოცნების” მთავრობას “საინტერესო სპორტულ თამაშში” ეპატიჟება

“ილია მეორის წვლილი სამუდამოდ დარჩება ყველას მეხსიერებაში” – ფაშინიანი

“ვლოცულობთ, რომ უწმინდესის ხსოვნა მარად ცოცხალი დარჩეს” – სომეხთა კათოლიკოსი

ილია მეორეს 22 მარტს სიონში დაკრძალავენ

Freedom House-ის მიხედვით, საქართველოს რეიტინგი გაუარესებას განაგრძობს 19.03.2026
Freedom House-ის მიხედვით, საქართველოს რეიტინგი გაუარესებას განაგრძობს
ქართული წარმოების ნავთობის ექსპორტი 2175%-ით გაიზარდა, ვყიდით ტოგოშიც 19.03.2026
ქართული წარმოების ნავთობის ექსპორტი 2175%-ით გაიზარდა, ვყიდით ტოგოშიც
პასუხისმგებლობა, პირველ რიგში, ხელისუფლებას ეკისრება, ჩვენ საქართველო ჩიხში არ შეგვიყვანია – ევროკომისიის წარმომადგენელი 19.03.2026
პასუხისმგებლობა, პირველ რიგში, ხელისუფლებას ეკისრება, ჩვენ საქართველო ჩიხში არ შეგვიყვანია – ევროკომისიის წარმომადგენელი
რუსი ბლოგერი ფსიქიატრიულში მოათავსეს პუტინის კრიტიკის შემდეგ 19.03.2026
რუსი ბლოგერი ფსიქიატრიულში მოათავსეს პუტინის კრიტიკის შემდეგ
“თავს დამესხნენ იმიტომ, რომ მიკროფონი მეჭირა” – ჟურნალისტ გურამ როგავას სიტყვა ევროპარლამენტში 19.03.2026
“თავს დამესხნენ იმიტომ, რომ მიკროფონი მეჭირა” – ჟურნალისტ გურამ როგავას სიტყვა ევროპარლამენტში
ივანიშვილმა გადაწყვიტა: „ჩემი ბიზნესინტერესებისთვის მირჩევნია რუსეთთან დავრჩე“ – ევროპარლამენტარი 19.03.2026
ივანიშვილმა გადაწყვიტა: „ჩემი ბიზნესინტერესებისთვის მირჩევნია რუსეთთან დავრჩე“ – ევროპარლამენტარი
ივანიშვილს არასოდეს სურდა საქართველოს გაწევრიანება ევროკავშირში – რასა იუკნევიჩიანე 19.03.2026
ივანიშვილს არასოდეს სურდა საქართველოს გაწევრიანება ევროკავშირში – რასა იუკნევიჩიანე
ჩუბინიძის თქმით, თუ სააკაშვილს პატრიარქის გასვენებაში მიიყვანენ “უსაფრთხოების უზრუნველყოფა შესაძლებელია” 19.03.2026
ჩუბინიძის თქმით, თუ სააკაშვილს პატრიარქის გასვენებაში მიიყვანენ “უსაფრთხოების უზრუნველყოფა შესაძლებელია”