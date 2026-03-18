ჰელსინკის კომისია აშშ-ის მთავრობას მოუწოდებს, გამოიყენოს სანქციები, რათა ყურადღება მიექცეს მოსკოვის მექანიზმის რეკომენდაციებსს

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აშშ-ის ჰელსინკის კომისიის ორპარტიულმა ხელმძღვანელობამ საქართველოსთან დაკავშირებით ეუთოს „მოსკოვის მექანიზმის“ დასკვნასთან დაკავშირებით ერთობლივი განცხადება გამოაქვეყნა და ამერიკის მთავრობას მოუწოდა, გამოიყენოს სანქციები და სხვა ინსტრუმენტები, რათა საქართველოს ხელისუფლებამ გაითვალისწინოს ანგარიშში მოცემული რეკომენდაციები.

„ეუთოს მოსკოვის მექანიზმის ანგარიში ნათელია: „ქართული ოცნება“ ქართველ ხალხს ძნელად მოპოვებულ თავისუფლებას ჰპარავს და მათ ქვეყანას იზოლირებულ, ავტორიტარულ სახელმწიფოდ აქცევს. ჩვენ მოვუწოდებთ აშშ-ის ოფიციალურ პირებს, შეუერთდნენ ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს სანქციებისა და სხვა ხელმისაწვდომი ინსტრუმენტების გამოსაყენებლად, რათა დაჟინებით მოითხოვონ, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გაითვალისწინოს ამ ანგარიშში მოცემული რეკომენდაციები. ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ, რომ მათ გაათავისუფლონ ყველა პოლიტიკური პატიმარი, მოხსნან პოლიტიკურად მოტივირებული ბრალდებები ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების წინააღმდეგ და გააუქმონ ანტიდემოკრატიული და უსამართლო კანონები“, — ნათქვამია განცხადებაში.

განცხადებას ხელს აწერენ აშშ-ის ჰელსინკის კომისიის თავმჯდომარე, სენატორი როჯერ უიკერი (რესპუბლიკელი), თანათავმჯდომარე, კონგრესმენი ჯო უილსონი (რესპუბლიკელი), წამყვანი წევრი, სენატორი შელდონ უაითჰაუსი (დემოკრატი), წამყვანი წევრი, კონგრესმენი სტივ კოენი (დემოკრატი) და სენატორი ჯინ შაჰინი (დემოკრატი).

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

