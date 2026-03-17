ისრაელი აცხადებს, რომ ირანის „დე ფაქტო ლიდერი“ ალი ლარიჯანი მოკლა

17 მარტი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ისრაელი აცხადებს, რომ ლიკვიდირებულია ირანის „დე ფაქტო ლიდერი“ ალი ლარიჯანი.

ალი ლარიჯანი, ყოფილი სამხედრო ოფიცერი და ფილოსოფოსი, 2025 წლიდან უმაღლესი ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის თანამდებობას იკავებდა და ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან გადაწყვეტილების მიმღებ პირად მიიჩნეოდა.

ისრაელმა ასევე განაცხადა, რომ გუშინდელი თავდასხმისას მოკლეს „ბასიჯის“ ძალების სარდალი ღოლამრეზა სოლეიმანი.

„ისინი შეუერთდნენ ხამენეის ჯოჯოხეთის სიღრმეში“, — განაცხადა ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა ისმაილ კაცმა.

ამავდროულად, ალი ლარიჯანის გვერდზე X-ში რამდენიმე საათის წინ გამოქვეყნდა დაღუპული ირანელი სამხედრო მოსამსახურეებისადმი სამძიმარი და ხელნაწერი წერილი, თუმცა უცნობია, ემსახურება თუ არა ეს ლარიჯანის გარდაცვალების ცნობის უარყოფას.

თუ ლარიჯანის სიკვდილი დადასტურდება, ეს იქნება ყველაზე გავლენიანი მაღალჩინოსნის მკვლელობა მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატებისა და ისრაელის მიერ 28 თებერვალს ირანზე დაწყებულ თავდასხმას უზენაესი ლიდერი, აიათოლა ალი ხამენეი ემსხვეპრლა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ქალი, რომელიც პროტესტის ფარგლებში პარლამენტთან ღამეს ათევს, ამბობს, რომ ისევ წაიღეს მისი პირადი ნივთები

ევროსაბჭო გაძლიერებული ზედამხედველობის ქვეშ დააკვირდება “გავრილოვის ღამის” საქმის აღსრულებას – საია

„ოცნება“ არ აპირებს გაითვალისწინოს „მოსკოვის მექანიზმის“ ძირითადი რეკომენდაციები

ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა აზერბაიჯანს მოუწოდა, შეწყვიტოს სიძულვილი სომხების მიმართ – Meydan.tv

Tegeta Truck & Bus ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის საერთაშორისო გამოფენაზე MAN-ის ახალი თაობის სატვირთო ავტომობილით წარდგა
ჟურნალისტ მარიამ ძიძარიას პროცესი დაუნიშნეს მოსამართლე კაპანაძესთან
დედოფლისწყაროში მსხვილფეხა საქონელს ცოფი დაუდასტურდა – სეს
Young Lions Georgia 2026 – შესაძლებლობა ახალი თაობის შემოქმედებისთვის
"ელოდებიან ძალიან გავლენიან ექიმს, ან ექიმების ჯგუფს საზღვარგარეთიდან" – დეკანოზი თათარაშვილი პატრიარქზე
იმყოფება რამდენიმე მედიკამენტზე გულის მუშაობის და წნევის შესანარჩუნებლად – კალოიანი ილია მეორეზე
6 წლამდე ავტომობილების განბაჟებაც ძვირდება