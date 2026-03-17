ისრაელი აცხადებს, რომ ირანში „ბასიჯის“ ძალების სარდალი მოკლა

ისრაელის არმიის განცხადებით, მათ „ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის“ (IRGC) „ბასიჯის“ ძალების სარდალი ღოლამრეზა სოლეიმანი წუხელ განხორციელებული თავდასხმისას მოკლეს.
განცხადების თანახმად, სოლეიმანის ლიკვიდაცია არის „მნიშვნელოვანი დარტყმა“ ირანის „მართვისა და კონტროლის სტრუქტურებისთვის“. ისრაელის თავდაცვის ძალები პირობას დებენ, რომ „გააგრძელებენ ძალისმიერ მოქმედებებს“ ირანელი სარდლების წინააღმდეგ.
ირანულ მხარეს ამ საკითხზე კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებია.
ღოლამრეზა სოლეიმანი „ბასიჯის“ ძალებს 2019 წლიდან ხელმძღვანელობს. „ბასიჯი“ არის „ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის“ (IRGC) დაქვემდებარებაში მყოფი მასობრივი გასამხედროებული მოხალისეთა ორგანიზაცია, რომელსაც ორი მთავარი ფუნქცია აქვს: „ბასიჯი“ რეჟიმის მთავარი იარაღია შიდა პროტესტების ჩასახშობად “ტიტუშკების” სტილში. მას მილიონობით წევრი ჰყავს ირანის ყველა ქალაქსა და სოფელში, რაც რეჟიმის „თვალსა და ყურს“ წარმოადგენს.