ისრაელი აცხადებს, რომ ირანში „ბასიჯის“ ძალების სარდალი მოკლა

17 მარტი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ისრაელის არმიის განცხადებით, მათ „ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის“ (IRGC) „ბასიჯის“ ძალების სარდალი ღოლამრეზა სოლეიმანი წუხელ განხორციელებული თავდასხმისას მოკლეს.

განცხადების თანახმად, სოლეიმანის ლიკვიდაცია არის „მნიშვნელოვანი დარტყმა“ ირანის „მართვისა და კონტროლის სტრუქტურებისთვის“. ისრაელის თავდაცვის ძალები პირობას დებენ, რომ „გააგრძელებენ ძალისმიერ მოქმედებებს“ ირანელი სარდლების წინააღმდეგ.

ირანულ მხარეს ამ საკითხზე კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებია.

ღოლამრეზა სოლეიმანი „ბასიჯის“ ძალებს 2019 წლიდან ხელმძღვანელობს. „ბასიჯი“ არის „ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის“ (IRGC) დაქვემდებარებაში მყოფი მასობრივი გასამხედროებული მოხალისეთა ორგანიზაცია, რომელსაც ორი მთავარი ფუნქცია აქვს: „ბასიჯი“ რეჟიმის მთავარი იარაღია შიდა პროტესტების ჩასახშობად “ტიტუშკების” სტილში. მას მილიონობით წევრი ჰყავს ირანის ყველა ქალაქსა და სოფელში, რაც რეჟიმის „თვალსა და ყურს“ წარმოადგენს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

"იმედის" სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი ჩიხლაძე გახდა

კობახიძის თქმით, ეუთოს დასკვნაში გასათვალისწინებელი რეკომენდაციებიცაა მოცემული

ანტი-დოპინგური სააგენტოს გამოძიებამ ქართულ რაგბიში დოპინგ-სკანდალი გამოავლინა – WADA

ზახაროვას თქმით, ერევანმა არ მიიღო რუსეთის დახმარება ყარაბაღელებისთვის

ისრაელი აცხადებს, რომ ირანში „ბასიჯის“ ძალების სარდალი მოკლა 17.03.2026
ქალი, რომელიც პროტესტის ფარგლებში პარლამენტთან ღამეს ათევს, ამბობს, რომ ისევ წაიღეს მისი პირადი ნივთები 17.03.2026
ევროსაბჭო გაძლიერებული ზედამხედველობის ქვეშ დააკვირდება “გავრილოვის ღამის” საქმის აღსრულებას – საია 17.03.2026
ილია მეორე საავადმყოფოში გადაიყვანეს, ის რეანიმაციულ განყოფილებაშია 17.03.2026
„ოცნება“ არ აპირებს გაითვალისწინოს „მოსკოვის მექანიზმის“ ძირითადი რეკომენდაციები 16.03.2026
ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა აზერბაიჯანს მოუწოდა, შეწყვიტოს სიძულვილი სომხების მიმართ – Meydan.tv 16.03.2026
წულუკიანის ყოფილი მოადგილე ხსნის, რატომ მომზადდა მოსკოვის მექანიზმის ანგარიში “ძალიან მალე” 16.03.2026
ვიწყებთ აქტიურ კომუნიკაციას საფრანგეთთან, რომ ივანიშვილის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყოს – ლემონჯავა 16.03.2026
