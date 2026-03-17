ახალი ამბები

ევროსაბჭო გაძლიერებული ზედამხედველობის ქვეშ დააკვირდება “გავრილოვის ღამის” საქმის აღსრულებას – საია

17 მარტი, 2026 •
ევროსაბჭო გაძლიერებული ზედამხედველობის ქვეშ დააკვირდება “გავრილოვის ღამის” საქმის აღსრულებას – საია
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტი 20 ივნისის საქმეების აღსრულების საკითხის გაძლიერებული ზედამხედველობის ქვეშ განხილვას იწყებს. ამის შესახებ ცნობას საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ავრცელებს.

გაძლიერებული ზედამხედველობა ნიშნავს, რომ კომიტეტი უფრო ინტენსიური, „განსაკუთრებული ყურადღების“ რეჟიმით დააკვირდება ამ საქმეზე გასატარებელი ღონისძიებების სახელმწიფოს მიერ შესრულებას.

“აღსანიშნავია, რომ ასეთი ზედამხედველობის რეჟიმს სტრუქტურული ან სისტემური პრობლემების, მძიმე ან მასობრივი დარღვევების მნიშვნელობის საქმეებზე გამოიყენება”, – აცხადებს საია.

როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, ევროპული სასამართლოს დიდმა პალატამ 2025 წლის 11 დეკემბრის გადაწყვეტილებით, დაადგინა, რომ სახელმწიფომ 2019 წლის 20-21 ივნისს ე.წ. „გავრილოვის ღამის“ აქციის დარბევის ოპერაციისას დაარღვია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-3 მუხლი (არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობა), მე-11 მუხლი (შეკრების თავისუფლება) და მე-10 მუხლი (გამოხატვის თავისუფლება). შედეგად დაზიანდნენ დემონსტრანტები და ჟურნალისტები, მათ შორის, ისე, რომ რამდენიმე მათგანმა დაკარგა თვალი / დაუზიანდათ მხედველობა.

ამ საქმეში ევროპული სასამართლოს დიდმა პალატამ დეტალურად განმარტა კინეტიკური საშუალებების გამოყენების წესი და კონვენციის 46-ე მუხლის საფუძველზე მიუთითა სახელმწიფოს მიერ სპეციალური საშუალებების გამოყენების მარეგულირებელი ჩარჩოს მოწესრიგების აუცილებლობა. ეს სახელმწიფომ ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის წესების დაცვით უნდა გააკეთოს, მათ შორის, იმ სახელმძღვანელო სტანდარტების გათვალისწინებით, რომელიც გაეროს ფარგლებშია შემუშავებული.

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ (საიამ) 2026 წლის მარტში წერილობითი კომუნიკაციით მიმართა ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტს და მოითხოვა 20 ივნისის საქმეზე გაძლიერებული ზედამხედველობა. მინისტრთა კომიტეტისთვის გაგზავნილ კომუნიკაციაში საიამ მიუთითა, რომ 20 ივნისის საქმე წარმოაჩენს სისტემურ და სტრუქტურულ პრობლემებს აქციების მართვის მომწესრიგებელი ჩარჩოსა და პრაქტიკის, ასევე, შემდგომში ეფექტიანი გამოძიების კუთხით. 20 ივნისის საქმის ზოგადი საკითხები არ ეხება მხოლოდ რეზინის ტყვიების გამოყენებას, არამედ, ის ნაკლებად ლეტალური იარაღის ბოროტად გამოყენების ფართო პრაქტიკასაც მოიცავს, რაც 2019 წლის შემდგომი აქციების დროსაც გამოვლინდა, მათ შორის, წყლის ჭავლში ქიმიური ნივთიერებების შერევის პრაქტიკის თვალსაზრისით. ნაცვლად მარეგულირებელი ჩარჩოს გაუმჯობესებისა, არსებული კანონმდებლობა და პრაქტიკა კიდევ უფრო გაუარესდა 2019 წლის შემდეგ. ამიტომ, საიამ კომუნიკაციაში აღნიშნა, რომ, ვინაიდან, საქმეში გამოკვეთილი საკითხები საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების გატარებას მოითხოვს, მინისტრთა კომიტეტმა საქმე უნდა განიხილოს ცალკე და გაძლიერებული ზედამხედველობის ქვეს, და, არა სხვა საქმეებთან ერთად გაერთიანებულ ჯგუფში.

“მინისტრთა კომიტეტის მიერ 20 ივნისის საქმეზე ცალკე საზედამხედველო ჯგუფის გახსნა და გაძლიერებული ზედამხედველობის პროცედურის დაწყება, ამასთანავე, მოცემული საქმისთვის „წამყვანი“ (leading) საქმის სტატუსის მინიჭება მოწმობს ამ პროცესის მნიშვნელობას ევროპის საბჭოს მხრიდან საქართველოში შეკრების თავისუფლების უზრუნველყოფაზე მეთვალყურეობის კუთხით. საიას, როგორც მომჩივანთა წარმომადგენელსა და უფლებადაცვით ორგანიზაციას, კონვენციური უფლება აქვს, კომიტეტში წარადგინოს წერილობითი კომუნიკაციები და, შესაბამისად, ამ საქმის აღსრულების მონიტორინგს აქტიურად განახორციელებს”, – აცხადებენ საიაში.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“იმედის” სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი ჩიხლაძე გახდა

კობახიძის თქმით, ეუთოს დასკვნაში გასათვალისწინებელი რეკომენდაციებიცაა მოცემული

ანტი-დოპინგური სააგენტოს გამოძიებამ ქართულ რაგბიში დოპინგ-სკანდალი გამოავლინა – WADA

ზახაროვას თქმით, ერევანმა არ მიიღო რუსეთის დახმარება ყარაბაღელებისთვის

ისრაელი აცხადებს, რომ ირანში „ბასიჯის“ ძალების სარდალი მოკლა 17.03.2026
ისრაელი აცხადებს, რომ ირანში „ბასიჯის“ ძალების სარდალი მოკლა
ქალი, რომელიც პროტესტის ფარგლებში პარლამენტთან ღამეს ათევს, ამბობს, რომ ისევ წაიღეს მისი პირადი ნივთები 17.03.2026
ქალი, რომელიც პროტესტის ფარგლებში პარლამენტთან ღამეს ათევს, ამბობს, რომ ისევ წაიღეს მისი პირადი ნივთები
ევროსაბჭო გაძლიერებული ზედამხედველობის ქვეშ დააკვირდება “გავრილოვის ღამის” საქმის აღსრულებას – საია 17.03.2026
ევროსაბჭო გაძლიერებული ზედამხედველობის ქვეშ დააკვირდება “გავრილოვის ღამის” საქმის აღსრულებას – საია
ილია მეორე საავადმყოფოში გადაიყვანეს, ის რეანიმაციულ განყოფილებაშია 17.03.2026
ილია მეორე საავადმყოფოში გადაიყვანეს, ის რეანიმაციულ განყოფილებაშია
„ოცნება“ არ აპირებს გაითვალისწინოს „მოსკოვის მექანიზმის“ ძირითადი რეკომენდაციები 16.03.2026
„ოცნება“ არ აპირებს გაითვალისწინოს „მოსკოვის მექანიზმის“ ძირითადი რეკომენდაციები
ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა აზერბაიჯანს მოუწოდა, შეწყვიტოს სიძულვილი სომხების მიმართ – Meydan.tv 16.03.2026
ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა აზერბაიჯანს მოუწოდა, შეწყვიტოს სიძულვილი სომხების მიმართ – Meydan.tv
წულუკიანის ყოფილი მოადგილე ხსნის, რატომ მომზადდა მოსკოვის მექანიზმის ანგარიში “ძალიან მალე” 16.03.2026
წულუკიანის ყოფილი მოადგილე ხსნის, რატომ მომზადდა მოსკოვის მექანიზმის ანგარიში “ძალიან მალე”
ვიწყებთ აქტიურ კომუნიკაციას საფრანგეთთან, რომ ივანიშვილის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყოს – ლემონჯავა 16.03.2026
ვიწყებთ აქტიურ კომუნიკაციას საფრანგეთთან, რომ ივანიშვილის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყოს – ლემონჯავა