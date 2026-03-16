ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა აზერბაიჯანს მოუწოდა, შეწყვიტოს სიძულვილი სომხების მიმართ – Meydan.tv

16 მარტი, 2026
ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა აზერბაიჯანს მოუწოდა, შეწყვიტოს სიძულვილი სომხების მიმართ – Meydan.tv
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა აზერბაიჯანს მოუწოდა, კანონმდებლობაში ცვლილებები შეიტანოს, რათა დასრულდეს სიძულვილი სომხების მიმართ – წერს Meydan.tv.

გამოცემის ცნობით, კომიტეტმა ეს მოწოდება გააკეთა მაშინ, როდესაც განიხილავდა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების შესრულებას „რამილ საფაროვის საქმის“ ფარგლებში.

სასამართლომ 2020 წლის 26 მაისს მიღებულ გადაწყვეტილებაში დაადგინა, რომ აზერბაიჯანმა დაარღვია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-2 მუხლი (სიცოცხლის უფლება) და მე-14 მუხლი (ეთნიკური დისკრიმინაციის აკრძალვა).

რამილ საფაროვი 2004 წელს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის სასწავლო კურსების დროს სომეხი ოფიცრის, გურგენ მარგარიანის მკვლელობისთვის უნგრეთში სამუდამო პატიმრობას მიესაჯა. საფაროვმა აღიარა მარგარიანის მკვლელობა და განაცხადა, რომ სომეხმა სამხედრო მოსამსახურემ მისი ქვეყანა „შეურაცხყო“.

2012 წელს იგი აზერბაიჯანში ექსტრადიციით გადმოიყვანეს და პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა შეიწყალა. სასამართლოს გადაწყვეტილების მიხედვით, აზერბაიჯანმა მოსარჩელეებს 31 600 მანათი კომპენსაციის სახით უნდა გადაუხადოს.

მინისტრთა კომიტეტმა აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლება სასამართლოს გადაწყვეტილების შესრულებას აჭიანურებს და შეახსენა, რომ ქვეყანამ კონვენციის მოთხოვნების შესაბამისად უნდა შეასრულოს თავისი ვალდებულებები.

კომიტეტმა კონკრეტულად მოუწოდა აზერბაიჯანს: გადაიხადოს დაკისრებული კომპენსაცია; საფაროვის შეწყალების შესახებ ბრძანება წაშალოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ვებგვერდიდან; უზრუნველყოს, რომ მას არ მიენიჭოს სახელმწიფო თანამდებობა; განმარტოს მისი მიმართ გაცემული სხვა პრივილეგიების საკითხიც.

ამავე დროს კომიტეტმა აზერბაიჯანის ხელისუფლებას მოუწოდა, დაუყოვნებლივ აღადგინოს დიალოგი კომიტეტთან და მის სამდივნოსთან.

2025 წლის აგვისტოში ვაშინგტონში აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის პარაფირებული იყო სამშვიდობო შეთანხმება.  შეთანხმების მე-8 მუხლში ორივე მხარემ დაადასტურა, რომ კატეგორიულად უარყოფს შეუწყნარებლობას, რასობრივ სიძულვილს, დისკრიმინაციას, სეპარატიზმს, ძალადობრივ ექსტრემიზმსა და ტერორიზმს და ვალდებულია მათ წინააღმდეგ იბრძოლოს.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ზახაროვას თქმით, ერევანმა არ მიიღო რუსეთის დახმარება ყარაბაღელებისთვის

„წლის ქალთა გაძლიერების პროექტი“ – „თეგეტა“ EBA-ს ფორუმზე დაჯილდოვდა

ცხინვალის ცნობით, ქართულ მხარესთან გამშვები პუნქტების გახსნა ФСБ -სთან განიხილეს

ყარაბაღის მოძრაობის გაგრძელება ნიშნავს ომს – ფაშინიანი

„ოცნება“ არ აპირებს გაითვალისწინოს „მოსკოვის მექანიზმის“ ძირითადი რეკომენდაციები 16.03.2026
„ოცნება“ არ აპირებს გაითვალისწინოს „მოსკოვის მექანიზმის“ ძირითადი რეკომენდაციები
ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა აზერბაიჯანს მოუწოდა, შეწყვიტოს სიძულვილი სომხების მიმართ – Meydan.tv 16.03.2026
ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა აზერბაიჯანს მოუწოდა, შეწყვიტოს სიძულვილი სომხების მიმართ – Meydan.tv
წულუკიანის ყოფილი მოადგილე ხსნის, რატომ მომზადდა მოსკოვის მექანიზმის ანგარიში “ძალიან მალე” 16.03.2026
წულუკიანის ყოფილი მოადგილე ხსნის, რატომ მომზადდა მოსკოვის მექანიზმის ანგარიში “ძალიან მალე”
ვიწყებთ აქტიურ კომუნიკაციას საფრანგეთთან, რომ ივანიშვილის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყოს – ლემონჯავა 16.03.2026
ვიწყებთ აქტიურ კომუნიკაციას საფრანგეთთან, რომ ივანიშვილის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყოს – ლემონჯავა
პაპუაშვილი ჰააგის ტრიბუნალამდე გზას იმოკლებს – კუპრაძე 16.03.2026
პაპუაშვილი ჰააგის ტრიბუნალამდე გზას იმოკლებს – კუპრაძე
აზერბაიჯანის სახმელეთო საზღვარი COVID-19-ის საბაბით ისევ არ გაიხსნება 16.03.2026
აზერბაიჯანის სახმელეთო საზღვარი COVID-19-ის საბაბით ისევ არ გაიხსნება
ჟურნალისტის დასჯა პროფესიული მოვალეობის შესრულების გამო საშიშ პრეცედენტს ქმნის – თსუ-ს ლექტორები 16.03.2026
ჟურნალისტის დასჯა პროფესიული მოვალეობის შესრულების გამო საშიშ პრეცედენტს ქმნის – თსუ-ს ლექტორები
„ლელოს“ ჩვენთან ან ჩვენ მათთან არაფერი გვაქვს სალაპარაკო – პაპუაშვილი 16.03.2026
„ლელოს“ ჩვენთან ან ჩვენ მათთან არაფერი გვაქვს სალაპარაკო – პაპუაშვილი