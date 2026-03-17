ახალი ამბები

საქართველოში დემოკრატიის მაჩვენებლები მკვეთრად დაეცა — V-Dem

17 მარტი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

V-Dem Institute-ის დემოკრატიის ანგარიშის მიხედვით, საქართველოში დემოკრატიული უკუსვლაა და ქვეყანა „საარჩევნო ავტოკრატიის” კატეგორიაში გადის.

საქართველო 101-ე ადგილს იკავებს და გაუარესება შეინიშნება ლიბერალური დემოკრატიის და საარჩევნო დემოკრატიის ინდექსებში. ასევე, ვარდნა ფიქსირდება ლიბერალური კომპონენტის ინდექსსა და მონაწილეობითი კომპონენტის ინდექსში.

წყარო: V-Dem Institute

„საქართველოს დემოკრატიზაციის პერიოდი, სასამართლოს დამოუკიდებლობის, სიტყვის თავისუფლებისა და სამოქალაქო თავისუფლებების გაუმჯობესებით, 2016 წლამდე გაგრძელდა. უკუსვლა თანდათანობითი იყო 2024 წლის საარჩევნო პროცესამდე, რომელიც დაჩრდილა ბრალდებებმა, დარღვევებმა და მედიისა თუ ოპოზიციის გაჩუმების მცდელობებმა. რამდენიმე დამკვირვებელმა 2024 წლის არჩევნები შეაფასა, როგორც „გაყალბებული“ და რუსული გავლენის დაქვემდებარებაში მყოფი. 2024 წლის არჩევნების შედეგები კვლავ სადავოა. ღრმა პოლიტიკური კრიზისი აშკარას ხდის განხეთქილებას მმართველ პარტია „ქართულ ოცნებასა“ და ოპოზიციას შორის. დემოკრატიის მაჩვენებლები მკვეთრად დაეცა 2023-2025 წლებში, რამაც საქართველო საარჩევნო ავტოკრატიად აქცია“, — ნათქვამია ანგარიშში.

2026 წლის ანგარიშის თანახმად, სამოქალაქო საზოგადოება განიცდის ძლიერ ზეწოლას გლობალურად.

„სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიმართ რეპრესიები უარესდება 39 ქვეყანაში, მაშინ როცა სსო-ების დაფუძნებასა და გაუქმებაზე კონტროლს სულ უფრო მეტად აძლიერებენ მთავრობები 37 ქვეყანაში. მაგალითად, მთავრობები საქართველოში, მალიში და რუსეთში (ეს მხოლოდ რამდენიმე მათგანია), ახლა სულ უფრო მეტად იყენებენ შემზღუდავ კანონებს, რათა შეზღუდონ, გააკონტროლონ ან კრიმინალიზაცია მოახდინონ უფლებადამცველებისა და სამოქალაქო აქტივისტების საქმიანობის“, — ნათქვამია ანგარიშში.

ანგარიშში, ასევე, ყურადღება გამახვილებულია დისკუსიის თავისუფლებისა და ჟურნალისტების შევიწროებაზე საქართველოში.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ქალი, რომელიც პროტესტის ფარგლებში პარლამენტთან ღამეს ათევს, ამბობს, რომ ისევ წაიღეს მისი პირადი ნივთები

ევროსაბჭო გაძლიერებული ზედამხედველობის ქვეშ დააკვირდება “გავრილოვის ღამის” საქმის აღსრულებას – საია

„ოცნება“ არ აპირებს გაითვალისწინოს „მოსკოვის მექანიზმის“ ძირითადი რეკომენდაციები

ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა აზერბაიჯანს მოუწოდა, შეწყვიტოს სიძულვილი სომხების მიმართ – Meydan.tv

Tegeta Truck & Bus ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის საერთაშორისო გამოფენაზე MAN-ის ახალი თაობის სატვირთო ავტომობილით წარდგა 17.03.2026
ჟურნალისტ მარიამ ძიძარიას პროცესი დაუნიშნეს მოსამართლე კაპანაძესთან 17.03.2026
დედოფლისწყაროში მსხვილფეხა საქონელს ცოფი დაუდასტურდა – სეს 17.03.2026
Young Lions Georgia 2026 – შესაძლებლობა ახალი თაობის შემოქმედებისთვის 17.03.2026
"ელოდებიან ძალიან გავლენიან ექიმს, ან ექიმების ჯგუფს საზღვარგარეთიდან" – დეკანოზი თათარაშვილი პატრიარქზე 17.03.2026
ისრაელი აცხადებს, რომ ირანის „დე ფაქტო ლიდერი" ალი ლარიჯანი მოკლა 17.03.2026
იმყოფება რამდენიმე მედიკამენტზე გულის მუშაობის და წნევის შესანარჩუნებლად – კალოიანი ილია მეორეზე 17.03.2026
6 წლამდე ავტომობილების განბაჟებაც ძვირდება 17.03.2026
