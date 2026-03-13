ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

13 მარტი, 2026 •
სოხუმის ცნობით, აფხაზეთში ჯაშუშობის ბრალდებით საქართველოს მოქალაქე დააკავეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“საქართველოს მოქალაქე, ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილი, აფხაზეთში დააკავეს”-  ამის შესახებ ინფორმაციას აფხაზეთის ე.წ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს.

დე ფაქტო უწყების ცნობით, დაკავებულია ემზარ ბაღიშვილი, რომელიც აფხაზეთში ბინადრობის ნებართვას ფლობდა და, გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, აგროვებდა და გადასცემდა მონაცემებს საქართველოს სპეციალურ სამსახურებს.

“გავრცელებული ცნობით, ის საქართველოს სპეცსამსახურებს გადასცემდა ინფორმაციას რესპუბლიკაში არსებულ სოციალურ-პოლიტიკურ ვითარებაზე, ასევე სამხედრო ტექნიკისა და ტრანსპორტის გადაადგილების მარშრუტებზე”, – წერს აფხაზური მედია.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

