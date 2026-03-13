სოხუმის ცნობით, აფხაზეთში ჯაშუშობის ბრალდებით საქართველოს მოქალაქე დააკავეს

“საქართველოს მოქალაქე, ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილი, აფხაზეთში დააკავეს”- ამის შესახებ ინფორმაციას აფხაზეთის ე.წ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს.
დე ფაქტო უწყების ცნობით, დაკავებულია ემზარ ბაღიშვილი, რომელიც აფხაზეთში ბინადრობის ნებართვას ფლობდა და, გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, აგროვებდა და გადასცემდა მონაცემებს საქართველოს სპეციალურ სამსახურებს.
“გავრცელებული ცნობით, ის საქართველოს სპეცსამსახურებს გადასცემდა ინფორმაციას რესპუბლიკაში არსებულ სოციალურ-პოლიტიკურ ვითარებაზე, ასევე სამხედრო ტექნიკისა და ტრანსპორტის გადაადგილების მარშრუტებზე”, – წერს აფხაზური მედია.