ახალი ამბები

ფაშინიანი: ქართულ მხარეს არ უთხოვია, რომ ევროპარლამენტში მათზე მესაუბრა

12 მარტი, 2026 •
ფაშინიანი: ქართულ მხარეს არ უთხოვია, რომ ევროპარლამენტში მათზე მესაუბრა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სომხეთის პრემიერ-მინისტრის, ნიკოლ ფაშინიანის განცხადებით, მისთვის ქართულ მხარეს არ უთხოვია, რომ ევროპარლამენტში გამოსვლისას საქართველო-ევროკავშირის გაყინულ დიალოგზე ესაუბრა.

ამის შესახებ ფაშინიანმა დღეს, 12 მარტს მედიას განუცხადა.

ჟურნალისტმა ფაშინიანს ჰკითხა, იყო თუ არა საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობების შესახებ ევროპარლამენტში მისი განცხადება დაკავშირებული მის ბოლო ვიზიტთან თბილისში და იყო თუ არა ქართული მხრიდან თხოვნა ან მოწოდება, რომ ეს საკითხი ევროპელი პარტნიორების წინაშე დაეყენებინა.

„ქართული მხრიდან თხოვნა ან მოწოდება არ ყოფილა, თუმცა, მეორე მხრივ, ჩვენ საერთო დღის წესრიგი გვაქვს, რომლის გარშემოც ვმუშაობთ. ჩემი წუხილი ევროპარლამენტის ტრიბუნიდან იმიტომ გავაჟღერე, რომ ჩვენ მართლაც შეშფოთებულნი ვართ იმ ვითარებით, რაც ევროკავშირისა და საქართველოს ურთიერთობებშია და ეს ჩვენც გვაწუხებს“, – განაცხადა ფაშინიანმა.

ევროპარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას, სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა, ნიკოლ ფაშინიანმა სომხეთის ევროინტეგრაციისთვის ყველაზე დიდ პრობლემად ევროკავშირსა და საქართველოს შორის პოლიტიკური დიალოგის გაყინვა დაასახელა. ფაშინიანის თქმით, სწორედ საქართველოზე გადის სომხეთის ევროკავშირისკენ მიმავალი გზა.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

დასანქცირების შემდეგ, “იმედი” და POSTV საკუთარ მასალებს ახალშექმნილი გვერდებიდან არეკლამებენ – ISFED

ჯიუტი ქალები შეუძლებელს შეძლებენ – თიბისი მარტს ქალების შთამაგონებელ ისტორიებს უძღვნის

სახალხო დამცველმა პაპუაშვილს პატიმარ მშობლებთან შვილების კომუნიკაციაზე მიმართა

IPI „ოცნებას“ რეპრესიული კანონების გაუქმებისა და მედიის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტისკენ მოუწოდებს

ფაშინიანი: ქართულ მხარეს არ უთხოვია, რომ ევროპარლამენტში მათზე მესაუბრა 12.03.2026
ფაშინიანი: ქართულ მხარეს არ უთხოვია, რომ ევროპარლამენტში მათზე მესაუბრა
6+ ასაკის მანქანების შემოყვანა აღარ აიკრძალება, თუმცა გაძვირდება 12.03.2026
6+ ასაკის მანქანების შემოყვანა აღარ აიკრძალება, თუმცა გაძვირდება
“სპეციალურად წამიყვანეს პოლიციაში, რომ კარვები აეღოთ” – დარეჯან ცხვიტარია  12.03.2026
“სპეციალურად წამიყვანეს პოლიციაში, რომ კარვები აეღოთ” – დარეჯან ცხვიტარია 
“დანაშაულის აღიარებას გვთხოვდნენ, რომ შეწყალება განეხილათ და უარი განვუცხადეთო” – დაკავებული მაღაროელი 12.03.2026
“დანაშაულის აღიარებას გვთხოვდნენ, რომ შეწყალება განეხილათ და უარი განვუცხადეთო” – დაკავებული მაღაროელი
“ტროტუარზე კი აქვთ, მაგრამ ლოგიკური მსჯელობის წინააღმდეგ კანონი ჯერ არ აქვთ” — თარგამაძე სუს-ში მივიდა 12.03.2026
“ტროტუარზე კი აქვთ, მაგრამ ლოგიკური მსჯელობის წინააღმდეგ კანონი ჯერ არ აქვთ” — თარგამაძე სუს-ში მივიდა
“სომხეთი საქართველოს საკითხს ბოლო პერიოდში აქტიურად აყენებს დასავლელ პარტნიორებთან” – ვართანიანი 12.03.2026
“სომხეთი საქართველოს საკითხს ბოლო პერიოდში აქტიურად აყენებს დასავლელ პარტნიორებთან” – ვართანიანი
ტყიბულის სოფელ კურსებში მეწყერი ჩამოწვა 12.03.2026
ტყიბულის სოფელ კურსებში მეწყერი ჩამოწვა
ამ კურსით საქართველო არც 2030 წელს გახდება EU-ის წევრი და არც საერთოდ — ევროკომისარი 12.03.2026
ამ კურსით საქართველო არც 2030 წელს გახდება EU-ის წევრი და არც საერთოდ — ევროკომისარი