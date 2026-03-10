ახალი ამბები

“ეს არის ძალიან მაგარი უნივერსიტეტის დახურვის პროცესი” – სააკაშვილი ე.წ. პიჯაკების საქმეზე

10 მარტი, 2026 •
“ეს არის ძალიან მაგარი უნივერსიტეტის დახურვის პროცესი” – სააკაშვილი ე.წ. პიჯაკების საქმეზე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველოს მე-3 პრეზიდენტი, მიხეილ სააკაშვილი ე.წ. პიჯაკების საქმის სამოქალაქო ნაწილში, მისთვის დაკისრებულ 9 მილიონამდე ლარს საქართველოს უნივერსიტეტს უკავშირებს. ამის შესახებ მან დღეს, 10 მარტს, სააპელაციო სასამართლოში გადაწყვეტილების გამოცხადებამდე ისაუბრა.

სააპელაციომ ძალაში დატოვა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლითაც საქართველოს მე-3 პრეზიდენტს, მიხეილ სააკაშვილისა და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილ უფროსის, თემურ ჯანაშიას სახელმწიფოს სასარგებლოდ 9 მილიონის გადახდა დაეკისრათ.

“სინამდვილეში, ეს არის მცდელობა გავიდნენ დედაჩემზე. იმიტომ, რომ დედაჩემი არის უნივერსიტეტის დამფუძნებელი […] მთელი ისტორია, რაც ეხება ამ პროცესს, ეს არის პროცესი კიდევ ერთი, ძალიან მაგარი უნივერსიტეტის დახურვის საქართველოში […] ჩემი ქონება შედგება 75 კვადრატული მეტის სახლისგან, ერთ-ნახევარი ჰექტარი ვენახისგან, კიევში მაქვს ძალიან მოკრძალებული სახლი, მაგრამ იმას ესენი ვერ მიწვდებიან”, – სააკაშვილის ამ განცხადებას TV პირველი ავრცელებს.

ამავე ტელევიზიასთან საუბრისას ექს-პრეზიდენტის დედამ, გიული ალასანიამ განაცხადა, რომ მოქმედი კანონმდებლობით შეუძლებელია, მისი შვილის განაჩენის გამო მისი უნივერსიტეტი დააყადაღონ.

“არანაირ კავშირში ამ ჩემი შვილის საქმიანობასთან ეს უნივერსიტეტი არ ყოფილა დ არ არის. ყველაფერზე არსებობს საბუთი – უნივერსიტეტს თავისი ბუღალტერია აქვს, თავისი დოკუმენტაცია. კანონითაც, მე მგონი, ეს [უნივერსიტეტის ქონების დაყადაღება] შეუძლებელია. ამ კანონის მიხედვით, რომელიც დღეს არსებობს შეუძლებელია, მაგრამ ისე ყველაფერი შესაძლებელია”, – ამბობს გიული ალასანია.

“საქართველოს უნივერსიტეტი ამათ უკვე დიდი ხანია ყელში ეჩხირებათ. იმიტომ, რომ ეს არის წარმატებული, მოწინავე, პროგრესულად მოაზროვნე ხალხის უნივერსიტეტი […] იქიდან გამომდინარე, რომ ეს უნივერსიტეტი ასე აქვთ ყელში გაჩხერილი, ალბათ, მიზანში ამოიღებენ სწორედ ამ სასწავლებელს”, – უთხრა TV პირველს “ნაციონალური მოძრაობის” ერთ-ერთმა ლიდერმა, პეტრე ცისკარიშვილმა.

რამდენიმე თვის წინ, ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორმა დავით გურგენიძემ პროკურატურას მიმართა “უკანონოდ ჩამორთმეული ქონების” დაბრუნების მოთხოვნით. ის ამტკიცებს, რომ 18 წლის წინ ქონება, რომლიც ტენქიკურ უნივერსიტეტს ეკუთვნოდა, უკანონოდ გადასცეს იმდროიდნელ საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სკოლას, რომელიც მოგვიანებით უნივერსიტეტად ჩამოყალიბდა. ტექნიკურ უნივერსიტეტში აცხადებენ, რომ მათ მფლობელობაში არსებულ ქონებაში თვაის დროზე 4 მილიონამდე ლარი აქვთ გადახდილი.

გარდა დავით გურგენიძისა, ამ საკითხს არაერთხელ შეეხნენ “ქართული ოცნების” ლიდერები. აქართველოს უნივერსიტეტისტვის ქონების გადაცემაზე საუბარია საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის დასკვნაშიც, რომელმაც ნაციონალური მოძრაობის სამქიანობა შეისწავლა. კომისიის ვერსიით, წინა ხელისუფლების დროს სტუ-ის ქონების ნაწილი ჩამოართვეს და ის ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის დედის, გიული ალასანიას დაარსებულ “საქართელოს უნივერსიტეტს” გადასცეს.

ამავე თემაზე:

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ჰეშბანკი და Visa სტრატეგიულ პარტნიორობას იწყებენ: ახალი ეტაპი ციფრული საბანკო სერვისების განვითარებაში

მდინარაძე ვიცე-პოლკოვნიკი გახდა

აზერბაიჯანმა ირანს ჰუმანიტარული დახმარება გაუგზავნა

რუსულ კანონის აღსრულებაზეც უფლებამოსილი იქნება აუდიტის სამსახური

ჩინეთის მოქალაქემ, ე.წ. თაღლითური პირამიდის გამოყენებით, საქართველოში 394 853 ლარი მიითვისა – პროკურატურა 10.03.2026
ჩინეთის მოქალაქემ, ე.წ. თაღლითური პირამიდის გამოყენებით, საქართველოში 394 853 ლარი მიითვისა – პროკურატურა
“ეს არის ძალიან მაგარი უნივერსიტეტის დახურვის პროცესი” – სააკაშვილი ე.წ. პიჯაკების საქმეზე 10.03.2026
“ეს არის ძალიან მაგარი უნივერსიტეტის დახურვის პროცესი” – სააკაშვილი ე.წ. პიჯაკების საქმეზე
“ისრაელის გვერდით ვდგავართ” – გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იერუსალიმში ჩავიდა 10.03.2026
“ისრაელის გვერდით ვდგავართ” – გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იერუსალიმში ჩავიდა
რუსეთის “მოქალაქეების დასაცავად” არმიას უფლება ექნება, ქვეყნის საზღვრებს გარეთ იმოქმედოს – კანონპროექტი რუსეთში 10.03.2026
რუსეთის “მოქალაქეების დასაცავად” არმიას უფლება ექნება, ქვეყნის საზღვრებს გარეთ იმოქმედოს – კანონპროექტი რუსეთში
განიხილეთ იმ პატიმრების გათავისუფლება, ვინც სასჯელის ნახევარი მოიხადა — OSCE PA-ს პრეზიდენტი 10.03.2026
განიხილეთ იმ პატიმრების გათავისუფლება, ვინც სასჯელის ნახევარი მოიხადა — OSCE PA-ს პრეზიდენტი
3 ქვეყანა: თბილისი შეგნებულად არღვევს EU-თან ასოცირების შეთანხმებას 10.03.2026
3 ქვეყანა: თბილისი შეგნებულად არღვევს EU-თან ასოცირების შეთანხმებას
ე.წ. პიჯაკების საქმეზე, სამოქალაქო დავის ნაწილში სააპელაციომ განაჩენი გამოაცხადა 10.03.2026
ე.წ. პიჯაკების საქმეზე, სამოქალაქო დავის ნაწილში სააპელაციომ განაჩენი გამოაცხადა
ორბანი რუს პოლიტტექნოლოგებთან ერთად მომზადებულ დეზინფორმაციულ კამპანიას აპირებს – მადიარი 10.03.2026
ორბანი რუს პოლიტტექნოლოგებთან ერთად მომზადებულ დეზინფორმაციულ კამპანიას აპირებს – მადიარი