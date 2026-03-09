ახალი ამბები

ჰადსონის ინსტიტუტის პრეზიდენტი სუს-ის გამოძიებაზე შეშფოთებას გამოთქვამს

9 მარტი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ჰადსონის ინსტიტუტის პრეზიდენტმა, ჯონ უოლტერსმა, სერიოზული შეშფოთება გამოთქვა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გადაწყვეტილების გამო, დაიწყოს გამოძიება საქართველოში ირანის მზარდი გავლენის შესახებ ჰადსონის ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ.

საუბარი კვლევაზე, რომლის თანაავტორები უფროსი მკვლევარი ლუკ კოფი და გიორგი კანდელაკი არიან.

„აღნიშნული ანგარიში ჰადსონის ინსტიტუტის პუბლიკაციაა, რომელიც მომზადებულია ინსტიტუტის კვლევითი სტანდარტების შესაბამისად. ანგარიში ეფუძნება გადამოწმებულ ინფორმაციას, რომელიც საჯაროდ ხელმისაწვდომია, რაც მითითებულია კიდეც პუბლიკაციის სქოლიოებში; ჰადსონის ინსტიტუტი სრულად უჭერს მხარს მის მიგნებებს.

ეს ანგარიში ერთგვარი გამაფრთხილებელი სიგნალი უნდა იყოს — განსაკუთრებით იმ დროს, როდესაც ირანი რეგიონში დესტაბილიზაციის ძალას წარმოადგენს. ანგარიშის ავტორებზე გამოძიების ნაცვლად, საქართველოს ხელისუფლება შეშფოთებული უნდა იყოს მისი მიგნებებით, რომლებიც უმეტესწილად ეყრდნობა საჯაროდ ხელმისაწვდომ ინფორმაციას, რაც ხელისუფლებისთვის ისედაც ცნობილი უნდა იყოს“, – განაცხადა უოლტერსმა.

ჰადსონის ინსტიტუტის კვლევა, რომლის თანაავტორიც გიორგი კანდელაკია, საქართველოში ირანის გავლენებს ეხება. კვლევის გამოქვეყნების შემდეგ, გიორგი კანდელაკი სუს-მა გამოკითხვაზე დაიბარა.

სუს-მა განაცხადა, რომ „ბოლო დღეების განმავლობაში სხვადასხვა პირის მიერ, საჯაროდ, არაერთი ინფორმაცია გახმოვანდა საქართველოში სხვა ქვეყნების მხრიდან კადრების რეკრუტირების შესახებ და მათ შორის, იყო დადანაშაულება თუ მინიშნებები ტერორიზმის მიმართულებით“.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

რუსულ კანონის აღსრულებაზეც უფლებამოსილი აუდიტის სამსახური იქნება 09.03.2026
ჰადსონის ინსტიტუტის პრეზიდენტი სუს-ის გამოძიებაზე შეშფოთებას გამოთქვამს 09.03.2026
ბაჩო ახალაიას წინააღმდეგ ახალ საქმეზე გამოძიება დაიწყო 09.03.2026
ილჰამ ალიევმა ირანის ახალ უზენაეს ლიდერს მოჯთაბა ხამენეის მიულოცა 09.03.2026
ცხინვალი – რუსეთთან სამხედრო ინტეგრაციას ვაძლიერებთ 09.03.2026
თურქეთი აცხადებს, რომ ირანიდან ნასროლი მეორე ბალისტიკური რაკეტა ჩამოაგდეს 09.03.2026
დიუსელდორფის უნივერსიტეტი, სადაც კობახიძე სწავლობდა, ილიაუნის მხარდაჭერას უცხადებს 09.03.2026
რას პასუხობს კობახიძე, საჰაერო თავდაცვის სისტემის ყიდვის შესახებ დასმულ კითხვას 09.03.2026
