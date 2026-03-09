ჰადსონის ინსტიტუტის პრეზიდენტი სუს-ის გამოძიებაზე შეშფოთებას გამოთქვამს

ჰადსონის ინსტიტუტის პრეზიდენტმა, ჯონ უოლტერსმა, სერიოზული შეშფოთება გამოთქვა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გადაწყვეტილების გამო, დაიწყოს გამოძიება საქართველოში ირანის მზარდი გავლენის შესახებ ჰადსონის ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ.
საუბარი კვლევაზე, რომლის თანაავტორები უფროსი მკვლევარი ლუკ კოფი და გიორგი კანდელაკი არიან.
„აღნიშნული ანგარიში ჰადსონის ინსტიტუტის პუბლიკაციაა, რომელიც მომზადებულია ინსტიტუტის კვლევითი სტანდარტების შესაბამისად. ანგარიში ეფუძნება გადამოწმებულ ინფორმაციას, რომელიც საჯაროდ ხელმისაწვდომია, რაც მითითებულია კიდეც პუბლიკაციის სქოლიოებში; ჰადსონის ინსტიტუტი სრულად უჭერს მხარს მის მიგნებებს.
ეს ანგარიში ერთგვარი გამაფრთხილებელი სიგნალი უნდა იყოს — განსაკუთრებით იმ დროს, როდესაც ირანი რეგიონში დესტაბილიზაციის ძალას წარმოადგენს. ანგარიშის ავტორებზე გამოძიების ნაცვლად, საქართველოს ხელისუფლება შეშფოთებული უნდა იყოს მისი მიგნებებით, რომლებიც უმეტესწილად ეყრდნობა საჯაროდ ხელმისაწვდომ ინფორმაციას, რაც ხელისუფლებისთვის ისედაც ცნობილი უნდა იყოს“, – განაცხადა უოლტერსმა.
ჰადსონის ინსტიტუტის კვლევა, რომლის თანაავტორიც გიორგი კანდელაკია, საქართველოში ირანის გავლენებს ეხება. კვლევის გამოქვეყნების შემდეგ, გიორგი კანდელაკი სუს-მა გამოკითხვაზე დაიბარა.
სუს-მა განაცხადა, რომ „ბოლო დღეების განმავლობაში სხვადასხვა პირის მიერ, საჯაროდ, არაერთი ინფორმაცია გახმოვანდა საქართველოში სხვა ქვეყნების მხრიდან კადრების რეკრუტირების შესახებ და მათ შორის, იყო დადანაშაულება თუ მინიშნებები ტერორიზმის მიმართულებით“.