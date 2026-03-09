ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ცხინვალი – რუსეთთან სამხედრო ინტეგრაციას ვაძლიერებთ

9 მარტი, 2026 •
ცხინვალი – რუსეთთან სამხედრო ინტეგრაციას ვაძლიერებთ
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ “რესპუბლიკა აგრძელებს შეიარაღებული ძალების სისტემურ განვითარებას და სამხედრო თანამშრომლობის გაღრმავებას რუსეთთან”. ამის შესახებ დე ფაქტო თავდაცვის მინისტრმა,  იური იაროვიცკიმ გამოცემა Rossiyskaya Gazeta-სთან ინტერვიუში განაცხადა.

მისი თქმით, სამხედრო ნაწილები აქტიურად ემზადებიან ტაქტიკურ-სპეციალური სწავლებებისთვის საბრძოლო სროლებით, ასევე 9 მაისის “გამარჯვების დღისადმი” მიძღვნილი სამხედრო აღლუმისთვის – წვრთნები ტარდება რუსეთის მე-4 სამხედრო ბაზასთან ერთად და მოიცავს საერთო-სამხედრო ბრძოლის ელემენტებს, მათ შორის უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებას.

დე ფაქტო მინისტრის განცხადებით, “ქვეყნის უსაფრთხოება უზრუნველყოფილია რუსეთის ფედერაციასთან ერთიანი თავდაცვისა და უსაფრთხოების სივრცის ფარგლებში, რაც 2015 წლის 18 მარტს გაფორმებულ მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შეთანხმებას ეფუძნება”.

მისივე თქმით, 2026 წლიდან ახალი წესი ამოქმედდება იმ სამხედროებისთვის, რომლებიც რუსეთის სამხედრო სასწავლებლებში სწავლობენ – ისინი ვალდებული იქნებიან, სწავლის დასრულების შემდეგ სამხრეთ ოსეთში დაბრუნდნენ და სამსახური განაგრძონ.

ამასთან, დე ფაქტო თავდაცვის სამინისტრო ქმნის უპილოტო სისტემებისა და რადიოელექტრონული ბრძოლის სპეციალურ ცენტრს, რომელიც, როგორც იაროვიცკი ამბობს, თანამედროვე სამხედრო გამოწვევებზე რეაგირებას ისახავს მიზნად.

იაროვიცკის თქმით, სამხედრო რეფორმა პირად კონტროლზე ჰყავს პრეზიდენტს  [დე ფაქტო – რედ.] ალან გაგლოევს.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ფეზეშქიანმა ალიევს უთხრა, რომ აზერბაიჯანზე დრონების შეტევასთან ირანს კავშირი არ აქვს

ჯარიმის მოლოდინში არიან აქტივისტები, რომლებსაც ანწუხელიძის წაშლილი სტენსილის აღდგენა სურდათ

ვინ გახდება ირანის ახალი სულიერი ლიდერი? — ომი ახლო აღმოსავლეთში ახალ ფაზაში გადავიდა

რაც ქალებს ყველაზე მეტად სჭირდებათ, ჩვენთან არ იყიდება

რუსულ კანონის აღსრულებაზეც უფლებამოსილი აუდიტის სამსახური იქნება 09.03.2026
რუსულ კანონის აღსრულებაზეც უფლებამოსილი აუდიტის სამსახური იქნება
ჰადსონის ინსტიტუტის პრეზიდენტი სუს-ის გამოძიებაზე შეშფოთებას გამოთქვამს 09.03.2026
ჰადსონის ინსტიტუტის პრეზიდენტი სუს-ის გამოძიებაზე შეშფოთებას გამოთქვამს
ბაჩო ახალაიას წინააღმდეგ ახალ საქმეზე გამოძიება დაიწყო 09.03.2026
ბაჩო ახალაიას წინააღმდეგ ახალ საქმეზე გამოძიება დაიწყო
ილჰამ ალიევმა ირანის ახალ უზენაეს ლიდერს მოჯთაბა ხამენეის მიულოცა 09.03.2026
ილჰამ ალიევმა ირანის ახალ უზენაეს ლიდერს მოჯთაბა ხამენეის მიულოცა
ცხინვალი – რუსეთთან სამხედრო ინტეგრაციას ვაძლიერებთ 09.03.2026
ცხინვალი – რუსეთთან სამხედრო ინტეგრაციას ვაძლიერებთ
თურქეთი აცხადებს, რომ ირანიდან ნასროლი მეორე ბალისტიკური რაკეტა ჩამოაგდეს 09.03.2026
თურქეთი აცხადებს, რომ ირანიდან ნასროლი მეორე ბალისტიკური რაკეტა ჩამოაგდეს
დიუსელდორფის უნივერსიტეტი, სადაც კობახიძე სწავლობდა, ილიაუნის მხარდაჭერას უცხადებს 09.03.2026
დიუსელდორფის უნივერსიტეტი, სადაც კობახიძე სწავლობდა, ილიაუნის მხარდაჭერას უცხადებს
რას პასუხობს კობახიძე, საჰაერო თავდაცვის სისტემის ყიდვის შესახებ დასმულ კითხვას 09.03.2026
რას პასუხობს კობახიძე, საჰაერო თავდაცვის სისტემის ყიდვის შესახებ დასმულ კითხვას