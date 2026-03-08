ახალი ამბებირეკლამა

რაც ქალებს ყველაზე მეტად სჭირდებათ, ჩვენთან არ იყიდება

8 მარტი, 2026 •
რაც ქალებს ყველაზე მეტად სჭირდებათ, ჩვენთან არ იყიდება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ყველაფერი, რაც ქალს ჯანმრთელობის, საჯანსაღისა და თავის მოვლისთვის სჭირდება, PSP უსაზღვროდ დიდ არჩევანს სთავაზობს, ამასთან მსოფლიოში ცნობილი ბრნედების პროდუქციაზე 10 მარტის ჩათვლით განსაკუთრებულ, 70%-მდე ფასდაკლებას აცხადებს.

ეს მრავალფეროვნება და გრანდიოზული ფასდკლება ძალიან ამარტივებს ქალთა დღეების საჩუქრების შეძენას. მსოფლიოშ ცნობილი 100-ზე მეტი ბრენდის პროდუქტებიდან სასურველს ადვილად იპოვი, მაგრამ ყველას ერთად ხომ არ ყიდი; საკითხი დგება, ომელი უფრო ჭირდება ქალს: შრატი თუ სახის ნიღაბი? სახის ნიღაბი თუტუში? ბალზამი თუ კონდიციონერი? კონდიციონერი თუ თმის ზეთი? კოლაგენი თუ ვიტამინი? CC კრემი თუ კონსილერი…

და სწორედ მაშინ, როდესაც ყველა კოსმეტიკა თუ ყვავილები, სუნამო თუ სამკაული,უ…-ზე იმტვრევდა თავს, აღმოჩნდა, რომ ქალების უდიდეს ნაწილს სინამდვილეში მეტი გამოძინება, სამსახურის მერე დასვენება, ფინანსური დამოუკიდებლობა, ოჯახში ზრუნვის გადანაწილება, სქესის განურჩევლად დაწინაურების თანაბარი შესაძლებლობა, ქალებზე სტერეოტიპებისგან გათავისუფლება, პროფესიების სქესის მიხედვით არდაყოფა, მისი არა, რომ არად ისმოდეს და მემკვიდრეობის თანაბარი განაწილება სჭირდებათ.

„ეს ერთგვარი აღიარება და სიმართლისთვის თვალის გასწორებაა, რომელიც PSP-ს კომუნიკაციას მუდამ თან სდევს – გამბედაობა გავუსწოროთ თვალი რეალობას შეულამაზებლად, დავფიქრდეთ და ვილაპარაკოთ იმაზე, რაც საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია“-აცხადებენ PSP-ში.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

საქართველოს შერჩა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის მხოლოდ სახელი – კალასი და კოსი

„პუბლიკის“ ჟურნალისტებისთვის ხელშეშლაში ბრალდებულ პირებს გირაო შეუფარდეს

კომკომი მაუწყებლების წინააღმდეგ კანონის პრაქტიკაში ამოქმედებას აანონსებს

კალაძე ითხოვს, ამჯერად ჰადსონის ინსტიტუტის კვლევის ავტორთა საქმიანობით დაინტერესდეს გამოძიება

ვინ გახდება ირანის ახალი სულიერი ლიდერი? — ომი ახლო აღმოსავლეთში ახალ ფაზაში გადავიდა 08.03.2026
რაც ქალებს ყველაზე მეტად სჭირდებათ, ჩვენთან არ იყიდება 08.03.2026
კობახიძე არ გამორიცხავს, სტამბოლის კონვენციიდან გამოსვლას 07.03.2026
ეთნიკური ქართველებისთვის მოქალაქეობის მიღების გამარტივებას ვგეგმავთ — კობახიძე 07.03.2026
ირანის პრეზიდენტმა აზერბაიჯანზე დრონებით დარტყმებზე პასუხისმგებლობა აღიარა – Trend.az 07.03.2026
თინა ხიდაშელი, გუბაზ სანიკიძე და გიორგი კანდელაკი სუს-ში დაიბარეს 07.03.2026
საქართველოს მთავრობის ჩანაწერი სამძიმრის წიგნში და ისრაელის პასუხი 07.03.2026
ირანის პრეზიდენტმა დაბომბვებისთვის ბოდიში მოუხადა სპარსეთის ყურის ქვეყნებს 07.03.2026
