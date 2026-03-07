ახალი ამბები

კობახიძე არ გამორიცხავს, სტამბოლის კონვენციიდან გამოსვლას

7 მარტი, 2026 •
კობახიძე არ გამორიცხავს, სტამბოლის კონვენციიდან გამოსვლას
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქართული ოცნების“ ხელისუფლება არ გამორიცხავს გამოსვლას ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის შესახებ სტამბოლის კონვენციიდან, რომელსაც 2017 წელს თავად შეუერთდა.

ტელეკომპანია „იმედის“ ეთერში, ალტ-ინფოს პარტია „კონსერვატიული მოძრაობის“ ლიდერ ზურაბ მახარაძის შეთავაზების საპასუხოდ, ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ თუ სტამბოლის კონვენციასთან ან მისგან გამომდინარე კანონმდებლობასთან კითხვებია, მზადაა, ამ საკითხზე იმუშაოს.

კობახიძემ თავის დროზე გარკვეული კანონების მიღება უცხო ძალების ზეწოლით ახსნა.

„თქვენ იცით, რამხელა ზეწოლის გადატანა მოგვიხდა გასული წლების განმავლობაში. რეალურად იყო ძალიან დიდი ზეწოლა, რომ საქართველოშიც დანერგილიყო მანკიერი იდეოლოგია. დღემდე გრძელდება ძალიან სერიოზული ზეწოლა იმ კანონთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება არასრულწლოვანთა უფლებებს და ოჯახურ ფასეულობებს. არის სერიოზული ზეწოლა გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონმდებლობის ცვლილებასთან დაკავშირებით. იყო წლები, როდესაც ამას უბრალოდ ვერ გარისკავდა ხელისუფლება… შეუძლებელი იყო ზეწოლის გაძლება. როდესაც დავინახეთ, რომ შესაძლებელი იყო ამ იდეოლოგიასთან დაპირისპირება, მაშინვე მივიღეთ ზომები და სხვა მიმართულებითაც შეიძლება მუშაობის გაგრძელება. თუ სტამბოლის კონვენციასთან ან შესაბამის კანონმდებლობასთან მიმართებით, რომელიც დაფუძნებულია სტამბოლის კონვენციაზე, არის კითხვის ნიშნები, ჩვენ მზად ვართ, ამ საკითხთან დაკავშირებით ვიმუშაოთ. საქმე უკვე ვაჩვენეთ საზოგადოებას, როდესაც კონკრეტული კანონები მივიღეთ და კონკრეტული კანონები გავაუქმეთ. ეს პროცესი აუცილებლად გაგრძელდება“, — განაცხადა ირაკლი კობახიძემ.

მან თქვა, რომ პრობლემურია იდეოლოგია, რომელიც უარყოფითად აისახება ქორწინების და შობადობის სტატისტიკაზე.

„ამიტომ, მუშაობა არის გასაგრძელებელი და გავაგრძელებთ იმას, რაც აქტიურად დავიწყეთ, ორი წელიწადია“, — დასძინა კობახიძემ.

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის შესახებ ევროპის საბჭოს კონვენციას საქართველო 2017 წელს შეუერთდა. ამ დოკუმენტს შემოკლებით „სტამბოლის კონვენციას“ უწოდებენ, რადგან ხელმომწერთათვის 2011 წლის მაისში, სწორედ სტამბოლში გაიხსნა.

მხარეების მიერ აღნიშნული კონვენციის რატიფიცირებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგს ახორციელებს ევროსაბჭოს ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებზე მომუშავე ექსპერტთა ჯგუფი (GREVIO).

სტამბოლის კონვენცია ითვალისწინებს ქალთა და ოჯახში ძალადობისგან დაცვის ქმედითი მექანიზმების შექმნას. კონვენცია კრძალავს ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ძალადობას, სექსუალურ ძალადობას, ადევნებას, იძულებით ქორწინებას, ქალთა სასქესო ორგანოების დასახიჩრებას, იძულებით აბორტს და სტერილიზაციას.

ეს სამართლებრივი ინსტრუმენტი ქალთა მიმართ ძალადობის ყველა ფორმას განსაზღვრავს და მათ სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას ადგენს. მათ შორისაა ოჯახური ძალადობაც, რომელიც არაპროპორციულად, დიდი მასშტაბით ეხება ქალებს. კონვენციის მხარეები ძალადობის პრევენციისა და დაზარალებულთა დაცვის ვალდებულებას იღებენ. დაუყოვნებლივი საფრთხის შემთხვევაში, სხვა გზებთან ერთად, შესაძლებელია პოლიციისათვის დამნაშავის თავისი სახლიდან გაყვანის უფლებამოსილების მინიჭება, ადვილად ხელმისაწვდომი თავშესაფრებისა და კრიზისის რეფერალური ცენტრების შესაბამისი რაოდენობით მოწყობა და 24/7 საგანგებო ცხელი ხაზების უზრუნველყოფა.

კონვენცია ეხება არა მხოლოდ ქალებს, არამედ ოჯახში ძალადობის ყველა მსხვერპლს (მათ შორის კაცებს, ბავშვებსა და ხანდაზმულებს), თუმცა ხაზს უსვამს, რომ ქალები გენდერული ნიშნით ძალადობის უფრო ხშირი მსხვერპლნი არიან.

საქართველომ სტამბოლის კონვენციას ხელი მოაწერა 2014 წელს, ხოლო კონვენციის რატიფიცირებას და მისგან გამომდინარე საკანონმდებლო ცვლილებებს 24 კანონში მხარი დაუჭირა 2017 წელს.

ქალთა მიმართ ძალადობაზე სტამბოლის კონვენცია რატიფიცირებულია

ევროსაბჭო: საქართველო 23–ე ქვეყანაა, რომელმაც სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირება მოახდინა

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

კომკომი მაუწყებლების წინააღმდეგ კანონის პრაქტიკაში ამოქმედებას აანონსებს

კალაძე ითხოვს, ამჯერად ჰადსონის ინსტიტუტის კვლევის ავტორთა საქმიანობით დაინტერესდეს გამოძიება

პუტინმა ორბანის გასამარჯვებლად არჩევნებში ჩარევა პოლიტტექნოლოგთა ჯგუფს დაავალა – ჟურნალისტური გამოძიება

უნგრეთში უკრაინის სახელმწიფო ბანკის თანამშრომლები დააკავეს, ფულთან და ოქროსთან ერთად

კობახიძე არ გამორიცხავს, სტამბოლის კონვენციიდან გამოსვლას 07.03.2026
კობახიძე არ გამორიცხავს, სტამბოლის კონვენციიდან გამოსვლას
ეთნიკური ქართველებისთვის მოქალაქეობის მიღების გამარტივებას ვგეგმავთ — კობახიძე 07.03.2026
ეთნიკური ქართველებისთვის მოქალაქეობის მიღების გამარტივებას ვგეგმავთ — კობახიძე
ირანის პრეზიდენტმა აზერბაიჯანზე დრონებით დარტყმებზე პასუხისმგებლობა აღიარა – Trend.az 07.03.2026
ირანის პრეზიდენტმა აზერბაიჯანზე დრონებით დარტყმებზე პასუხისმგებლობა აღიარა – Trend.az
თინა ხიდაშელი, გუბაზ სანიკიძე და გიორგი კანდელაკი სუს-ში დაიბარეს 07.03.2026
თინა ხიდაშელი, გუბაზ სანიკიძე და გიორგი კანდელაკი სუს-ში დაიბარეს
საქართველოს მთავრობის ჩანაწერი სამძიმრის წიგნში და ისრაელის პასუხი 07.03.2026
საქართველოს მთავრობის ჩანაწერი სამძიმრის წიგნში და ისრაელის პასუხი
ირანის პრეზიდენტმა დაბომბვებისთვის ბოდიში მოუხადა სპარსეთის ყურის ქვეყნებს 07.03.2026
ირანის პრეზიდენტმა დაბომბვებისთვის ბოდიში მოუხადა სპარსეთის ყურის ქვეყნებს
„საზიანო, ბუნდოვანი, შეუთავსებელი“ — ეუთო/ოდირი „ოცნების“ ახალ კანონებზე 07.03.2026
„საზიანო, ბუნდოვანი, შეუთავსებელი“ — ეუთო/ოდირი „ოცნების“ ახალ კანონებზე
ბაქოს ცნობით, იგეგმებოდა ტერაქტი ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენის წინააღმდეგ 06.03.2026
ბაქოს ცნობით, იგეგმებოდა ტერაქტი ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენის წინააღმდეგ