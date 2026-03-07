ახალი ამბები

ირანის პრეზიდენტმა დაბომბვებისთვის ბოდიში მოუხადა სპარსეთის ყურის ქვეყნებს

7 მარტი, 2026 •
ირანის პრეზიდენტმა დაბომბვებისთვის ბოდიში მოუხადა სპარსეთის ყურის ქვეყნებს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ირანის პრეზიდენტმა მასუდ ფეზეშქიანმა საგანგებო მიმართვისას სპარსეთის ყურის არაბულ ქვეყნებს ბოდიში მოუხადა.

მან განაცხადა, რომ თეირანი შეწყვეტს დარტყმებს მეზობელ სახელმწიფოებზე, თუკი ირანზე თავდასხმები სწორედ ამ ქვეყნების ტერიტორიიდან არ განხორციელდება.

„მე პირადად ვუხდი ბოდიშს იმ მეზობელ ქვეყნებს, რომლებზეც ირანმა თავდასხმა განახორციელა. ჩვენ არ გვაქვს განზრახული მეზობელ ქვეყნებზე თავდასხმა. როგორც არაერთხელ მითქვამს, ისინი ჩვენი ძმები არიან“, — განაცხადა ფეზეშქიანმა სახელმწიფო ტელევიზიის ეთერში.

მან ასევე დასძინა, რომ სამკაციანმა მმართველმა საბჭომ, რომელიც დროებით მართავს ირანს, შეიარაღებულ ძალებს უბრძანა, ამიერიდან არ განახორციელონ თავდასხმები ან სარაკეტო დარტყმები მეზობელ ქვეყნებზე, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ ამ ქვეყნებიდან ირანზე თავდასხმას ეცდებიან.

„მიმაჩნია, რომ ეს საკითხი დიპლომატიით უნდა გადავწყვიტოთ და არა ბრძოლითა და მეზობელ ქვეყნებთან პრობლემების შექმნით“, — დასძინა ირანის პრეზიდენტმა.

მან სპარსეთის ყურის ქვეყნებს მოუწოდა, არ იქცნენ „სათამაშოდ იმპერიალიზმის ხელში“ და გააფრთხილა ისინი, არ დაესხნენ თავს ირანის ტერიტორიას.

მასუდ ფეზეშქიანმა ასევე განაცხადა, რომ ირანი არასდროს დანებდება.

„ჩვენი უპირობო კაპიტულაციის შესახებ ოცნებას ისინი საფლავში წაიღებენ“, — თქვა ფეზეშქიანმა.

მანამდე აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მისი მთავრობა თეირანთან მოლაპარაკებას მხოლოდ ირანის „უპირობო კაპიტულაციის“ შემთხვევაში გამართავდა.

CNN-ის ცნობით, ჯერჯერობით გაურკვეველია, შედის თუ არა პრეზიდენტის მიერ შაბათს დილით გაკეთებული განცხადება ძალაში დაუყოვნებლივ, რადგან მიმართვის შემდეგ არაბთა გაერთიანებული საამიროების ცაზე საჰაერო იერიშების მოგერიება გრძელდებოდა, ბაჰრეინში კი განგაშის სირენების ხმა ისმოდა.

დუბაის აეროპორტი რამდენჯერმე გახდა დრონებით თავდასხმის ობიექტი. მგზავრთა ცნობით, ადგილი ჰქონდა სულ მცირე ერთ აფეთქებას, ხოლო რამდენიმე დრონი საჰაერო თავდაცვამ ჩამოაგდო.

კატარმა განაცხადა, რომ მათ ბალისტიკური რაკეტებით თავდასხმა მოიგერიეს.

ირანის სამხედრო უწყების ცნობით, მათ რაკეტები და დრონები ბაჰრეინსა და კატარში განლაგებული აშშ-ის სამხედრო ობიექტების მიმართულებით გაუშვეს.

მასუდ ფაზეშქიანის ბოდიში მოჰყვა ირანის მიერ სპარსეთის ყურის მეზობელი ქვეყნების თითქმის ერთკვირიან დაბომბვას, რამაც რეგიონის საჰაერო სივრცის ჩაკეტვა და ახლო აღმოსავლეთის დატოვების მსურველ მგზავრთა დიდი ნაკადის წარმოქმნა გამოიწვია.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

კალაძე ითხოვს, ამჯერად ჰადსონის ინსტიტუტის კვლევის ავტორთა საქმიანობით დაინტერესდეს გამოძიება

პუტინმა ორბანის გასამარჯვებლად არჩევნებში ჩარევა პოლიტტექნოლოგთა ჯგუფს დაავალა – ჟურნალისტური გამოძიება

უნგრეთში უკრაინის სახელმწიფო ბანკის თანამშრომლები დააკავეს, ფულთან და ოქროსთან ერთად

ქალი მართავს – „თეგეტამ“ მარტის კამპანია დაიწყო

ირანის პრეზიდენტმა აზერბაიჯანზე დრონებით დარტყმებზე პასუხისმგებლობა აღიარა – Trend.az 07.03.2026
ირანის პრეზიდენტმა აზერბაიჯანზე დრონებით დარტყმებზე პასუხისმგებლობა აღიარა – Trend.az
თინა ხიდაშელი, გუბაზ სანიკიძე და გიორგი კანდელაკი სუს-ში დაიბარეს 07.03.2026
თინა ხიდაშელი, გუბაზ სანიკიძე და გიორგი კანდელაკი სუს-ში დაიბარეს
საქართველოს მთავრობის ჩანაწერი სამძიმრის წიგნში და ისრაელის პასუხი 07.03.2026
საქართველოს მთავრობის ჩანაწერი სამძიმრის წიგნში და ისრაელის პასუხი
ირანის პრეზიდენტმა დაბომბვებისთვის ბოდიში მოუხადა სპარსეთის ყურის ქვეყნებს 07.03.2026
ირანის პრეზიდენტმა დაბომბვებისთვის ბოდიში მოუხადა სპარსეთის ყურის ქვეყნებს
„საზიანო, ბუნდოვანი, შეუთავსებელი“ — ეუთო/ოდირი „ოცნების“ ახალ კანონებზე 07.03.2026
„საზიანო, ბუნდოვანი, შეუთავსებელი“ — ეუთო/ოდირი „ოცნების“ ახალ კანონებზე
ბაქოს ცნობით, იგეგმებოდა ტერაქტი ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენის წინააღმდეგ 06.03.2026
ბაქოს ცნობით, იგეგმებოდა ტერაქტი ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენის წინააღმდეგ
ფინეთი ქვეყნის ტერიტორიაზე ბირთვული იარაღის განთავსების შესაძლებლობას განიხილავს 06.03.2026
ფინეთი ქვეყნის ტერიტორიაზე ბირთვული იარაღის განთავსების შესაძლებლობას განიხილავს
ჟურნალისტებს, რომლებიც აქციას აშუქებდნენ, შსს გზის ხელოვნურად „გადაკეტვას“ ედავება 06.03.2026
ჟურნალისტებს, რომლებიც აქციას აშუქებდნენ, შსს გზის ხელოვნურად „გადაკეტვას“ ედავება