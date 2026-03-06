ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ბაქოს ცნობით, იგეგმებოდა ტერაქტი ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენის წინააღმდეგ

6 მარტი, 2026 •
ბაქოს ცნობით, იგეგმებოდა ტერაქტი ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენის წინააღმდეგ
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აზერბაიჯანის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა განაცხადა, რომ ქვეყნის ტერიტორიაზე დაგეგმილი ტერორისტული პროვოკაციები და სადაზვერვო საქმიანობა აღკვეთა, რომლებიც ირანის ისლამური რესპუბლიკის სპეციალური სამსახურის – ისლამური რევოლუციური გვარდიის კორპუსის (IRGC) მიერ იყო ორგანიზებული. ამის შესახებ იუწყება Trend News Agency.

უწყების ინფორმაციით, ერთ-ერთ მთავარ სამიზნედ შერჩეული იყო სტრატეგიული ენერგეტიკული ობიექტი – ბაქო- თბილისი- ჯეიჰანის ნავთობსადენი. სავარაუდო შემსრულებელს კი ამის სანაცვლოდ 50 000 აშშ დოლარს ჰპირდებოდნენ. ასევე სამიზნეებს შორის დასახელდა ისრაელის საელჩო აზერბაიჯანში, ებრაელების რელიგიური თემის ერთ-ერთი ლიდერი და სინაგოგა „აშქენაზი“.

საგამოძიებო მონაცემებით, ქვეყნის ტერიტორიაზე კონტრაბანდულად შემოტანილი იყო სამი ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რომლებიც მოგვიანებით უსაფრთხოების სამსახურმა გაანეიტრალა.

გამოძიებამ დაადგინა, რომ ტერაქტების ორგანიზებაში უშუალოდ მონაწილეობდა IRGC-ის სადაზვერვო სტრუქტურის ოფიცერი, პოლკოვნიკი ალი ასგარ ბორდბარ შერამინი.

ბაქოს ცნობით, ირანის ოთხი მოქალაქე, რომლებიც გამოძიების თანახმად მონაწილეობდნენ სადაზვერვო ინფორმაციის შეგროვებასა და ტერორისტული დივერსიების ორგანიზებაში, საერთაშორისო ძებნაში გამოცხადდნენ.

აზერბაიჯანის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით, მიმდინარეობს დამატებითი საგამოძიებო მოქმედებები იმ პირების გამოსავლენად, რომლებიც უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების დავალებით ქვეყანაში ტერაქტებსა და მკვლელობებს გეგმავდნენ.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ისრაელმა განაცხადა, რომ ბეირუთში „ფართომასშტაბიანი დარტყმების ტალღა“ დაიწყო

ბრიტანული სანქციების გაგრძელება: ბარონესამ UK-ის მთავრობას კითხვებით მიმართა

კალაძე პირდაპირი მნიშვნელობით მემუქრება, თუმცა ამის არ მეშინია – ხიდაშელი

სენატორმა სტივ დეინსმა სენატის არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი თქვა

„საზიანო, ბუნდოვანი, შეუთავსებელი“ — ეუთო/ოდირი „ოცნების“ ახალ კანონებზე 07.03.2026
„საზიანო, ბუნდოვანი, შეუთავსებელი“ — ეუთო/ოდირი „ოცნების“ ახალ კანონებზე
ბაქოს ცნობით, იგეგმებოდა ტერაქტი ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენის წინააღმდეგ 06.03.2026
ბაქოს ცნობით, იგეგმებოდა ტერაქტი ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენის წინააღმდეგ
ფინეთი ქვეყნის ტერიტორიაზე ბირთვული იარაღის განთავსების შესაძლებლობას განიხილავს 06.03.2026
ფინეთი ქვეყნის ტერიტორიაზე ბირთვული იარაღის განთავსების შესაძლებლობას განიხილავს
ჟურნალისტებს, რომლებიც აქციას აშუქებდნენ, შსს გზის ხელოვნურად „გადაკეტვას“ ედავება 06.03.2026
ჟურნალისტებს, რომლებიც აქციას აშუქებდნენ, შსს გზის ხელოვნურად „გადაკეტვას“ ედავება
როგორ ეხმარება რუსეთი ირანს ომში — Washington Post 06.03.2026
როგორ ეხმარება რუსეთი ირანს ომში — Washington Post
საქართველოს შერჩა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის მხოლოდ სახელი – კალასი და კოსი 06.03.2026
საქართველოს შერჩა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის მხოლოდ სახელი – კალასი და კოსი
საქართველოს დიპლომატიური პასპორტების მფლობელთათვის უვიზო მიმოსვლა შეჩერებულია 06.03.2026
საქართველოს დიპლომატიური პასპორტების მფლობელთათვის უვიზო მიმოსვლა შეჩერებულია
„პუბლიკის“ ჟურნალისტებისთვის ხელშეშლაში ბრალდებულ პირებს გირაო შეუფარდეს 06.03.2026
„პუბლიკის“ ჟურნალისტებისთვის ხელშეშლაში ბრალდებულ პირებს გირაო შეუფარდეს