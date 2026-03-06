საქართველოს შერჩა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის მხოლოდ სახელი – კალასი და კოსი

ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასი და გაფართოების საკითხებში კომისარი მარტა კოსი ერთობლივ განცხადებას ავრცელებენ გრანტების შესახებ რეპრესიულ საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტის შესახებ, რომელიც „ქართულმა ოცნებამ“ მიიღო.
როგორც განცხადებაშია აღნიშნული, უცხოური დაფინანსებისა და პოლიტიკური საქმიანობის შესახებ საკანონმდებლო პაკეტის მიღება საქართველოს ხელისუფლების სისტემატური ძალისხმევის ნაწილია, რომელიც ქვეყნის დემოკრატიული და სამოქალაქო სივრცის შეზღუდვაზეა მიმართული.
„ახალი კანონმდებლობა ქვეყანაში პოლიტიკურ საქმიანობაზე სახელმწიფო კონტროლის ფართო სისტემას აწესებს. მას უცხოური წყაროებიდან მხარდაჭერის მიმღები პირებისა ან ორგანიზაციებისთვის პოტენციური სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა შემოაქვს. მისი ბუნდოვანი დებულებები სერიოზულ სამართლებრივ გაურკვევლობას და თვითნებური და შერჩევითი აღსრულების მნიშვნელოვან რისკებს ქმნის“, – ნათქვამია განცხადებაში.
განცხადების თანახმად, ამ საკანონმდებლო პაკეტის მიღებით საქართველოს ხელისუფლება მეტად უგულებელყოფს ადამიანის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებულ საკუთარ საერთაშორისო ვალდებულებებს, ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრ ვალდებულებებს, და უფრო შორდება საქართველოს კონსტიტუციაში ასახულ მიზანს ევროკავშირის წევრობის შესახებ.
„ეს ემატება საქართველოს ხელისუფლების მიერ უკვე განხორციელებულ ქმედებებს, რამაც პოლიტიკოსების, ჟურნალისტების და აქტივისტების უსამართლო დაკავება გამოიწვია. ისინი დაუყოვნებლივ უნდა იყვნენ გათავისუფლებულები.
საქართველოს ხელისუფლების ქმედებებს შედეგები მოჰყვა. მაგალითად, დღეს, საქართველოს მიერ უვიზო რეჟიმის ფარგლებში დემოკრატიისა და ფუნდამენტური უფლებების ძირითად სფეროებში ნაკისრი ვალდებულებების მიზანმიმართული და განგრძობითი დარღვევის საპასუხოდ, კომისია აჩერებს უვიზო მიმოსვლას დიპლომატიური, სამსახურებრივი ან ოფიციალური პასპორტების მფლობელებისთვის ვიზის შეჩერების განახლებული მექანიზმის ფარგლებში.
ამ კონტექსტში, მნიშვნელოვანია გავიხსენოთ სიღრმე და არსი თანამშრომლობისა, რომელიც ევროკავშირსა და საქართველოს შორის წლების განმავლობაში ვითარდებოდა. ევროკავშირი და მისი წევრი სახელმწიფოები საქართველოს კეთილდღეობისა და სტაბილურობის მიმართ თავიანთ ერთგულებას თანმიმდევრულად გამოხატავდნენ და კრიტიკულ მომენტებში საიმედო მხარდაჭერას უწევდნენ ქვეყანას, მათ შორის 2008 წლიდან მოყოლებული ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მუშაობის მეშვეობით.
ევროკავშირი გვერდში ედგა საქართველოს ეკონომიკური კრიზისის დროს და ფინანსურად ეხმარებოდა. რუსეთის მიერ საქართველოს ექსპორტზე დაწესებული შეზღუდვების შემდეგ, ევროკავშირმა საქართველოს მწარმოებლებისთვის სავაჭრო შესაძლებლობები გააფართოვა. საქართველოს დიპლომატიური, სამსახურებრივი ან ოფიციალური პასპორტების მფლობელებისგან განსხვავებით, საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირში უვიზოდ მოგზაურობა შეუძლიათ. ევროკავშირი საქართველოს ახალგაზრდებს ასობით სტიპენდიის შეთავაზების საშუალებით იღებს. ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოს უსაფრთხოების, ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში ურყევია. ჩვენ გავუღეთ კარი საქართველოს ევროკავშირის ოჯახში გაწევრიანებისთვის 2023 წელს კანდიდატის სტატუსის მინიჭების საშუალებით. ევროკავშირი კვლავ გააგრძელებს მზადყოფნას მხარი დაუჭიროს საქართველოს მოსახლეობას მის ევროპულ გზაზე“, – ნათქვამია განცხადებაში.
როგორც კალასის და კოსის განცხადებაშია აღნიშნული, საქართველოს ხელისუფლება ამ ხანგრძლივ პარტნიორობას სერიოზული საფრთხის ქვეშ აყენებს და, სამწუხაროდ, უფრო მეტად აშორებს საქართველოს ევროკავშირის გზას იმ მიზნისგან, რომელსაც საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა უჭერს მხარს.
„ამ ეტაპზე, ღრმა სინანულით აღვნიშნავთ, რომ საქართველოს შერჩა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის მხოლოდ სახელი “, – ნათქვამია განცხადებაში.
4 მარტს „ქართულმა ოცნებამ“ გრანტების შესახებ რეპრესიული საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი დაამტკიცა.
ცვლილებები შევიდა გრანტების შესახებ კანონში, სისხლის სამართლის, ადმინისტრაციულ საპროცესო და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსებში, ასევე მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ და სახელმწიფო აუდიტის შესახებ ორგანულ კანონებში.