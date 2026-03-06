ახალი ამბები

საქართველოს შერჩა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის მხოლოდ სახელი – კალასი და კოსი

6 მარტი, 2026 •
საქართველოს შერჩა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის მხოლოდ სახელი – კალასი და კოსი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასი და გაფართოების საკითხებში კომისარი მარტა კოსი ერთობლივ განცხადებას ავრცელებენ გრანტების შესახებ რეპრესიულ საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტის შესახებ, რომელიც „ქართულმა ოცნებამ“ მიიღო.

როგორც განცხადებაშია აღნიშნული, უცხოური დაფინანსებისა და პოლიტიკური საქმიანობის შესახებ საკანონმდებლო პაკეტის მიღება საქართველოს ხელისუფლების სისტემატური ძალისხმევის ნაწილია, რომელიც ქვეყნის დემოკრატიული და სამოქალაქო სივრცის შეზღუდვაზეა მიმართული.

„ახალი კანონმდებლობა ქვეყანაში პოლიტიკურ საქმიანობაზე სახელმწიფო კონტროლის ფართო სისტემას აწესებს. მას უცხოური წყაროებიდან მხარდაჭერის მიმღები პირებისა ან ორგანიზაციებისთვის პოტენციური სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა შემოაქვს. მისი ბუნდოვანი დებულებები სერიოზულ სამართლებრივ გაურკვევლობას და თვითნებური და შერჩევითი აღსრულების მნიშვნელოვან რისკებს ქმნის“, – ნათქვამია განცხადებაში.

განცხადების თანახმად, ამ საკანონმდებლო პაკეტის მიღებით საქართველოს ხელისუფლება მეტად უგულებელყოფს ადამიანის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებულ საკუთარ საერთაშორისო ვალდებულებებს, ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრ ვალდებულებებს, და უფრო შორდება საქართველოს კონსტიტუციაში ასახულ მიზანს ევროკავშირის წევრობის შესახებ.

„ეს ემატება საქართველოს ხელისუფლების მიერ უკვე განხორციელებულ ქმედებებს, რამაც პოლიტიკოსების, ჟურნალისტების და აქტივისტების უსამართლო დაკავება გამოიწვია. ისინი დაუყოვნებლივ უნდა იყვნენ გათავისუფლებულები.

საქართველოს ხელისუფლების ქმედებებს შედეგები მოჰყვა. მაგალითად, დღეს, საქართველოს მიერ უვიზო რეჟიმის ფარგლებში დემოკრატიისა და ფუნდამენტური უფლებების ძირითად სფეროებში ნაკისრი ვალდებულებების მიზანმიმართული და განგრძობითი დარღვევის საპასუხოდ, კომისია აჩერებს უვიზო მიმოსვლას დიპლომატიური, სამსახურებრივი ან ოფიციალური პასპორტების მფლობელებისთვის ვიზის შეჩერების განახლებული მექანიზმის ფარგლებში.

ამ კონტექსტში, მნიშვნელოვანია გავიხსენოთ სიღრმე და არსი თანამშრომლობისა, რომელიც ევროკავშირსა და საქართველოს შორის წლების განმავლობაში ვითარდებოდა. ევროკავშირი და მისი წევრი სახელმწიფოები საქართველოს კეთილდღეობისა და სტაბილურობის მიმართ თავიანთ ერთგულებას თანმიმდევრულად გამოხატავდნენ და კრიტიკულ მომენტებში საიმედო მხარდაჭერას უწევდნენ ქვეყანას, მათ შორის 2008 წლიდან მოყოლებული ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მუშაობის მეშვეობით.

ევროკავშირი გვერდში ედგა საქართველოს ეკონომიკური კრიზისის დროს და ფინანსურად ეხმარებოდა. რუსეთის მიერ საქართველოს ექსპორტზე დაწესებული შეზღუდვების შემდეგ, ევროკავშირმა საქართველოს მწარმოებლებისთვის სავაჭრო შესაძლებლობები გააფართოვა. საქართველოს დიპლომატიური, სამსახურებრივი ან ოფიციალური პასპორტების მფლობელებისგან განსხვავებით, საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირში უვიზოდ მოგზაურობა შეუძლიათ. ევროკავშირი საქართველოს ახალგაზრდებს ასობით სტიპენდიის შეთავაზების საშუალებით იღებს. ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოს უსაფრთხოების, ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში ურყევია. ჩვენ გავუღეთ კარი საქართველოს ევროკავშირის ოჯახში გაწევრიანებისთვის 2023 წელს კანდიდატის სტატუსის მინიჭების საშუალებით. ევროკავშირი კვლავ გააგრძელებს მზადყოფნას მხარი დაუჭიროს საქართველოს მოსახლეობას მის ევროპულ გზაზე“, – ნათქვამია განცხადებაში.

როგორც კალასის და კოსის განცხადებაშია აღნიშნული, საქართველოს ხელისუფლება ამ ხანგრძლივ პარტნიორობას სერიოზული საფრთხის ქვეშ აყენებს და, სამწუხაროდ, უფრო მეტად აშორებს საქართველოს ევროკავშირის გზას იმ მიზნისგან, რომელსაც საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა უჭერს მხარს.

„ამ ეტაპზე, ღრმა სინანულით აღვნიშნავთ, რომ საქართველოს შერჩა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის მხოლოდ სახელი “, – ნათქვამია განცხადებაში.

4 მარტს „ქართულმა ოცნებამ“ გრანტების შესახებ რეპრესიული საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი დაამტკიცა.

ცვლილებები შევიდა გრანტების შესახებ კანონში, სისხლის სამართლის, ადმინისტრაციულ საპროცესო და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსებში, ასევე მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ და სახელმწიფო აუდიტის შესახებ ორგანულ კანონებში.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

სენატორმა სტივ დეინსმა სენატის არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი თქვა

თურქეთის 14 მოქალაქე დავაკავეთ, მათ შორის 11 ინტერპოლით ძებნილი იყო – შსს

თსუ-ის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის საბჭო 2-წლიანი მაგისტრატურის შენარჩუნებას და მისაღებ სტუდენტთა კვოტის გაზრდას ითხოვს

„არ შევეგუებით ამ უსაფუძვლო ტერორისტულ აქტს და აგრესიას“ — ალიევი ნახიჩევანში ირანული დრონებით იერიშზე

ჟურნალისტებს, რომლებიც აქციას აშუქებდნენ, შსს გზის ხელოვნურად „გადაკეტვას“ ედავება 06.03.2026
ჟურნალისტებს, რომლებიც აქციას აშუქებდნენ, შსს გზის ხელოვნურად „გადაკეტვას“ ედავება
როგორ ეხმარება რუსეთი ირანს ომში — Washington Post 06.03.2026
როგორ ეხმარება რუსეთი ირანს ომში — Washington Post
საქართველოს შერჩა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის მხოლოდ სახელი – კალასი და კოსი 06.03.2026
საქართველოს შერჩა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის მხოლოდ სახელი – კალასი და კოსი
საქართველოს დიპლომატიური პასპორტების მფლობელთათვის უვიზო მიმოსვლა შეჩერებულია 06.03.2026
საქართველოს დიპლომატიური პასპორტების მფლობელთათვის უვიზო მიმოსვლა შეჩერებულია
„პუბლიკის“ ჟურნალისტებისთვის ხელშეშლაში ბრალდებულ პირებს გირაო შეუფარდეს 06.03.2026
„პუბლიკის“ ჟურნალისტებისთვის ხელშეშლაში ბრალდებულ პირებს გირაო შეუფარდეს
კომკომი მაუწყებლების წინააღმდეგ კანონის პრაქტიკაში ამოქმედებას აანონსებს 06.03.2026
კომკომი მაუწყებლების წინააღმდეგ კანონის პრაქტიკაში ამოქმედებას აანონსებს
კალაძე ითხოვს, ამჯერად ჰადსონის ინსტიტუტის კვლევის ავტორთა საქმიანობით დაინტერესდეს გამოძიება 06.03.2026
კალაძე ითხოვს, ამჯერად ჰადსონის ინსტიტუტის კვლევის ავტორთა საქმიანობით დაინტერესდეს გამოძიება
პუტინმა ორბანის გასამარჯვებლად არჩევნებში ჩარევა პოლიტტექნოლოგთა ჯგუფს დაავალა – ჟურნალისტური გამოძიება 06.03.2026
პუტინმა ორბანის გასამარჯვებლად არჩევნებში ჩარევა პოლიტტექნოლოგთა ჯგუფს დაავალა – ჟურნალისტური გამოძიება