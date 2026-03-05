ახალი ამბები

ბრიტანული სანქციების გაგრძელება: ბარონესამ UK-ის მთავრობას კითხვებით მიმართა

5 მარტი, 2026 •
ბრიტანული სანქციების გაგრძელება: ბარონესამ UK-ის მთავრობას კითხვებით მიმართა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფოს (UK) ლორდთა პალატის წევრმა, ბარონესა მარგარეტ ქურანმა საქართველოსთან დაკავშირებით თავისი ქვეყნის მთავრობას რამდენიმე კითხვა გაუგზავნა.

ბარონესას მიერ დიდი ბრიტანეთის მთავრობისთვის გაგზავნილი კითხვები სამთავრობო ტელევიზიების „იმედსა“ და პოსტ TV-ს დასანქცირების შემდგომ განსახილველ ნაბიჯებს შეეხებოდა.

ბარონესამ საქართველოს შესახებ 3 კითხვიდან 2 დიდი ბრიტანეთის ხაზინას, ერთი კი საგარეო ოფისს გაუგზავნა.

ბარონესამ ხაზინას შემდეგი კითხვებით მიმართა:

  • ქართული ტელეარხების, „იმედისა“ და POSTV-ის დასანქცირების შემდეგ, გააფრთხილეს თუ არა ლონდონის საფონდო ბირჟაზე წარმოდგენილი ქართული ბანკები იმ შედეგების შესახებ, რაც სანქციების მოთხოვნების დარღვევას შეიძლება მოჰყვეს?
  • გეგმავს თუ არა ბრიტანეთის მთავრობა ლონდონში მოღვაწე ქართული ბიზნესწრეების წარმომადგენლებთან შეხვედრას, რათა მათთან დასანქცირებული ტელეარხების — „იმედისა“ და POSTV-ის — მიმართ დაწესებული შეზღუდვების შესრულების ვალდებულებები განიხილოს?

დიდი ბრიტანეთის საგარეო უწყებას კი ბარონესამ ჰკითხა:

  • გეგმავს თუ არა ბრიტანეთის მთავრობა დამატებითი ზომების მიღებას იმ ქართველი მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ, რომლებიც აგრძელებენ თანამშრომლობას დასანქცირებულ ტელეარხებთან — „იმედსა“ და POSTV-სთან?

ბარონესა მარგარეტ ქურანმა საქართველოსთან დაკავშირებით კითხვები 2 მარტს გააგზავნა და ბრიტანეთის მთავრობას მისთვის პასუხის დასაბრუნებლად ვადა 16 მარტამდე აქვს.

24 თებერვალს დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულმა სამეფომ (UK) რუსეთთან დაკავშირებული სასანქციო რეგულაციებით ქართული პროსახელისუფლებო ტელეკომპანიები — „იმედი” და „POS TV“ — დაასანქცირა.

დაწესებული სანქციები გულისხმობს აქტივების გაყინვას, ტრასტული მომსახურების აკრძალვას, დირექტორის უფლებამოსილების ჩამორთმევის (დისკვალიფიკაციის) სანქციას.

გაერთიანებული სამეფოს თანახმად, „იმედი” და POS TV განზრახ ავრცელებენ შეცდომაში შემყვან ინფორმაციას უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის შესახებ, რაც წარმოადგენს იმ პოლიტიკის ან ქმედების მხარდაჭერას ან ხელშეწყობას, რომელიც ახდენს უკრაინის დესტაბილიზაციას ან ძირს უთხრის, ან საფრთხეს უქმნის უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტსა და დამოუკიდებლობას. კერძოდ, ის რეგულარულად ავრცელებს შინაარსს, თითქოს უკრაინის მთავრობა და პრეზიდენტი ზელენსკი არალეგიტიმურები არიან, უკრაინა დასავლეთის „მარიონეტია“, უკრაინა კორუმპირებული ქვეყანაა და უკრაინა და დასავლეთი საქართველოს დესტაბილიზაციას ცდილობენ.

ბრიტანეთის მიერ „იმედისა“ და Postv-ს სანქცირების გამო, 26 თებერვალს გაერთიანებული სამეფოს ელჩი გარეტ უორდი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში იყო დაბარებული.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

CPJ: უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება მორიგი დარტყმაა დამოუკიდებელ ჟურნალისტებზე

გრანტების კანონი სამოქალაქო საზოგადოებაზე მორიგი თავდასხმაა — ბუნდესტაგის წევრი

„ეს მხოლოდ დასაწყისია“ — აშშ ირანის წინააღმდეგ ოპერაციაზე

სახის ამოცნობის სისტემა ირანმა რუსეთისგან იყიდა – ჟურნალისტური გამოძიება

“მეგობარი აქტის” მოწინააღმდეგე სენატორი ტრამპმა შიდა უსაფრთხოების მდივნის პოსტზე წარადგინა 05.03.2026
“მეგობარი აქტის” მოწინააღმდეგე სენატორი ტრამპმა შიდა უსაფრთხოების მდივნის პოსტზე წარადგინა
ბრიტანული სანქციების გაგრძელება: ბარონესამ UK-ის მთავრობას კითხვებით მიმართა 05.03.2026
ბრიტანული სანქციების გაგრძელება: ბარონესამ UK-ის მთავრობას კითხვებით მიმართა
კალაძე პირდაპირი მნიშვნელობით მემუქრება, თუმცა ამის არ მეშინია – ხიდაშელი 05.03.2026
კალაძე პირდაპირი მნიშვნელობით მემუქრება, თუმცა ამის არ მეშინია – ხიდაშელი
სენატორმა სტივ დეინსმა სენატის არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი თქვა 05.03.2026
სენატორმა სტივ დეინსმა სენატის არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი თქვა
თურქეთის 14 მოქალაქე დავაკავეთ, მათ შორის 11 ინტერპოლით ძებნილი იყო – შსს 05.03.2026
თურქეთის 14 მოქალაქე დავაკავეთ, მათ შორის 11 ინტერპოლით ძებნილი იყო – შსს
თსუ-ის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის საბჭო 2-წლიანი მაგისტრატურის შენარჩუნებას და მისაღებ სტუდენტთა კვოტის გაზრდას ითხოვს 05.03.2026
თსუ-ის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის საბჭო 2-წლიანი მაგისტრატურის შენარჩუნებას და მისაღებ სტუდენტთა კვოტის გაზრდას ითხოვს
„არ შევეგუებით ამ უსაფუძვლო ტერორისტულ აქტს და აგრესიას“ — ალიევი ნახიჩევანში ირანული დრონებით იერიშზე 05.03.2026
„არ შევეგუებით ამ უსაფუძვლო ტერორისტულ აქტს და აგრესიას“ — ალიევი ნახიჩევანში ირანული დრონებით იერიშზე
ირანი უარყოფს, რომ თურქეთის მიმართულებით რაკეტა ისროლა 05.03.2026
ირანი უარყოფს, რომ თურქეთის მიმართულებით რაკეტა ისროლა