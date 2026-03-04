ახალი ამბები

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტრომ განაცხადა, რომ 3 მარტს ხმელთაშუა ზღვაში, მალტის ტერიტორიულ წყლებთან ახლოს, რუსულ გაზმზიდ ტანკერ „არქტიკ მეტაგაზზე“ თავდასხმა განხორციელდა.

“ტანკერს, რომელიც მურმანსკის პორტიდან ყველა საერთაშორისო წესის დაცვით რეგისტრირებული ტვირთით გადაადგილდებოდა, ლიბიის სანაპიროდან უკრაინული დრონები დაესხნენ თავს“.

რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტროს ინფორმაციით, მალტისა და რუსეთის სამაშველო სამსახურების კოორდინირებული მოქმედებების წყალობით, ეკიპაჟის ოცდაათივე წევრი (რუსეთის მოქალაქეები) გადარჩენილია.

რუსეთი ამ მომხდარს “საზღვაო მეკობრეობის აქტის“ კვალიფიკაციას აძლევს.

4 მარტს ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის დროშის ქვეშ მცურავ ტანკერ Arctic Metagaz-ს, რომელსაც თხევადი ბუნებრივი აირი გადაჰქონდა, ხმელთაშუა ზღვაში ცეცხლი გაუჩნდა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

