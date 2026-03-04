ახალი ამბები

ისრაელი: ირანის ნებისმიერი ახალი ლიდერი სამიზნედ იქცევა

4 მარტი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ისრაელმა ოთხშაბათს გაავრცელა გაფრთხილება, რომ ირანის მმართველი სასულიერო წრეების მიერ დანიშნული ნებისმიერი ახალი ლიდერი „ლიკვიდაციის უპირობო სამიზნე“ გახდება. ეს განცხადება იმ ფონზე გაკეთდა, როდესაც ირანის მაღალჩინოსნები გარდაცვლილი აიათოლა ალი ხამენეის მემკვიდრის ასარჩევად იკრიბებიან.

„ირანის ტერორისტული რეჟიმის მიერ დანიშნული ნებისმიერი ლიდერი ლიკვიდაციის უპირობო სამიზნე იქნება. პრემიერ-მინისტრმა და მე თავდაცვის ძალებს (IDF) მივეცით მითითება, მოემზადონ და გამოიყენონ ყველა საჭირო საშუალება ამ მისიის შესასრულებლად, რაც ოპერაცია „ლომის ღრიალის“ მიზნების განუყოფელი ნაწილია,“ — განაცხადა ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა, ისრაელ კაცმა.

მისივე თქმით: „მნიშვნელობა არ აქვს მის სახელს ან იმას, თუ სად დაიმალება იგი. ჩვენს ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად კვლავაც სრული ძალებით ვიმოქმედებთ, რათა გავანადგუროთ რეჟიმის შესაძლებლობები და შევქმნათ პირობები ირანელი ხალხისთვის, რათა მათ დაამხონ ეს რეჟიმი და ჩაანაცვლონ იგი.“

მას შემდეგ, რაც შაბათს, აშშ-ისა და ისრაელის საწყისი დარტყმების შედეგად აიათოლა ხამენეი დაიღუპა, მაღალი რანგის სასულიერო პირებისგან შემდგარი არჩევითი ორგანო ახალი უზენაესი ლიდერის შესარჩევად ვირტუალურად იკრიბება. ხამენეის ოფიციალურად გამოცხადებული მემკვიდრე არ დაუტოვებია.

ისრაელიც და აშშ-იც ამტკიცებენ, რომ მათ მიერ განხორციელებული დარტყმები შექმნის წინაპირობას, რათა ირანელმა ხალხმა დემოკრატიული მთავრობა ჩამოაყალიბოს და რეგიონში მშვიდობა აღადგინოს. ამავდროულად, აშშ-ის პრეზიდენტმა ტრამპმა ვენესუელის მსგავსი სცენარის შესაძლებლობა დაუშვა — სადაც ამერიკულმა ძალებმა პრეზიდენტი დააკავეს, თუმცა ადმინისტრაციის დიდი ნაწილი პოზიციებზე დატოვეს.

გუშინ გავრცელდა არაოფიციალური ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ალი ხამენეის ვაჟი, მოჯთაბა აირჩიეს მამის ადგილას, ქვეყნის მმართველად და უზენაეს ლიდერად, თუმცა ეს ცნობა ჯერ არ დადასტურებულა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„ოცნებამ“ გრანტების შესახებ რეპრესიული ცვლილებები დაამტკიცა 04.03.2026
ფაშინიანი ევროკავშირის მიმართულებით საქართველოსთან თანამშრომლობის იმედს გამოთქვამს 04.03.2026
ისრაელი: ირანის ნებისმიერი ახალი ლიდერი სამიზნედ იქცევა 04.03.2026
“ჩვენ ერთ მხარეს ვართ” – ტრამპმა და მერცმა ირანის საკითხი განიხილეს 03.03.2026
ფაშინიანის ცნობით, ირაკლი კობახიძეს არაფორმალურ გარემოში შეხვდა 03.03.2026
ფაშინიანი თბილისს ეწვია – მას აეროპორტში მაკა ბოჭორიშვილი დახვდა 03.03.2026
ისრაელმა აიათოლა ალი ხამენეის მემკვიდრის შესარჩევად შეკრებილ „უზენაეს საბჭოს“ დაარტყა – Fox News 03.03.2026
ჩინეთი ირანს მოუწოდებს, ჰორმუზის სრუტეში გემების უსაფრთხოება უზრუნველყოს 03.03.2026
