ახალი ამბები

პიტ ბულის, ჰასკის და კიდევ რამდენიმე ჯიშის ძაღლის მოშენება დროებით იკრძალება

3 მარტი, 2026 •
პიტ ბულის, ჰასკის და კიდევ რამდენიმე ჯიშის ძაღლის მოშენება დროებით იკრძალება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

მთავრობის დადგენილებით, 3 წლის განმავლობაში კონკრეტული ჯიშის ძაღლების მოშენებაზე მორატორიუმი წესდება.

კერძოდ, დადგენილების მიხედვით, მორატორიუმი ცხადდება პოტენციურად მომეტებული რისკის ძაღლის, აგრეთვე სხვა ჯიშის ძაღლის ჰიპერპოპულაციის მართვის მიზნით.

შესაბამისი დადგენილება „ქართული ოცნების“ პრემიერ-მინისტრმა, ირაკლი კობახიძემ მიიღო. დადგენილება 1 ივლისიდან ამოქმედდება.

დადგენილების მიხედვით, მომეტებული რისკის მქონე ძაღლებად დასახელებულია:

  • ამერიკული პიტ ბულ ტერიერი;
  • ფილა ბრაზილეირო;
  • სტაფორდშირის ტერიერი;
  • არგენტინული დოგი;
  • ტოსა ინუ;
  • კანე კორსო;
  • სტაფორდშირ ბულ ტერიერი.

მორატორიუმი გავრცელდება სხვა ჯიშის ძაღლებზეც, კერძოდ, ესენია:

  • ჰასკი;
  • მალამუტი;
  • ლაიკა.

მორატორიუმის მოქმედების პერიოდში მორატორიუმზე კონტროლს განახორციელებენ სურსათის ეროვნული სააგენტო და მუნიციპალიტეტების უფლებამოსილი ორგანოები.

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მიხედვით, მთავრობის მიერ გამოცხადებული ძაღლების მოშენების მორატორიუმის დარღვევა გამოიწვევს პირის დაჯარიმებას 10 000 ლარის ოდენობით.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

წესით, არჩევნები 2028-მდე არაა, რატომ გახდა საჭირო კოდექსში ცვლილებები? – ნატროშვილი

ელჩის ცნობით, თბილისში, ირანის საკონსულოს ფანჯრის ჩამსხვრევისთვის ერთი ადამიანი დააკავეს

ქუვეითში სამი ამერიკული F-15 ჩამოვარდა

სასამართლომ უკანონოდ ცნო გაფიცვის გამო ოპერის თეატრიდან თანამშრომლების გათავისუფლება – პროფკავშირები

პიტ ბულის, ჰასკის და კიდევ რამდენიმე ჯიშის ძაღლის მოშენება დროებით იკრძალება 03.03.2026
პიტ ბულის, ჰასკის და კიდევ რამდენიმე ჯიშის ძაღლის მოშენება დროებით იკრძალება
“ერთ კვირას გაძლევთ…” – დაღუპული ახალგაზრდის დედის მიმართვა შსს-ს 03.03.2026
“ერთ კვირას გაძლევთ…” – დაღუპული ახალგაზრდის დედის მიმართვა შსს-ს
ქართული მედიისა და მზია ამაღლობელის სიმამაცეზეა საუბარი ახალ ევროპულ ანგარიშში 03.03.2026
ქართული მედიისა და მზია ამაღლობელის სიმამაცეზეა საუბარი ახალ ევროპულ ანგარიშში
იმერეთში, ნარკოტიკების უკანონო შეძენა-შენახვის ბრალდებით პოლიციელი დააკავეს – შსს 03.03.2026
იმერეთში, ნარკოტიკების უკანონო შეძენა-შენახვის ბრალდებით პოლიციელი დააკავეს – შსს
“ირანის მთავრობა ადგილზე რჩება, მომდევნო დღეებში გამოჩნდება, შეძლებს თუ არა ის გაძლებას” 03.03.2026
“ირანის მთავრობა ადგილზე რჩება, მომდევნო დღეებში გამოჩნდება, შეძლებს თუ არა ის გაძლებას”
საქართველომ იანვარში რუსეთიდან რეკორდული რაოდენობის ყავა შემოიტანა 03.03.2026
საქართველომ იანვარში რუსეთიდან რეკორდული რაოდენობის ყავა შემოიტანა
ირანმა იერიში მიიტანა აშშ-ის საელჩოებზე ახლო აღმოსავლეთში 03.03.2026
ირანმა იერიში მიიტანა აშშ-ის საელჩოებზე ახლო აღმოსავლეთში
საბერძნეთში ჯაშუშობის ეჭვით საქართველოს მოქალაქე დააკავეს 03.03.2026
საბერძნეთში ჯაშუშობის ეჭვით საქართველოს მოქალაქე დააკავეს