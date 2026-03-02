უკრაინელებმა ოლექსანდრივკას ფრონტზე 9 დასახლებული პუნქტი გაათავისუფლეს

ახალი ამბები

2 მარტი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უკრაინულმა ძალებმა ოლექსანდრივკას ფრონტზე 9 დასახლებული პუნქტი გაათავისუფლეს.

უკრაინის საჰაერო-მოიერიშე ძალების პრესსამსახურის ცნობით, ასევე განადგურებულია დიდი რაოდენობით რუსეთის ტექნიკაც.

„ამ დროისთვის გათავისუფლებულია 9 დასახლებული პუნქტი. ჩვენს ზონაში მტრისგან გაწმენდილია სამი დასახლება, ამჟამად კი მუშაობა მიმდინარეობს კიდევ რამდენიმე პუნქტის გასათავისუფლებლად“, – აცხადებენ უკრაინის საჰაერო-მოიერიშე ძალები.

მათივე ცნობით, უკრაინის საჰაერო-სადესანტო ძალების დანაყოფები და ქვედანაყოფები აგრძელებენ აქტიურ შეტევით ოპერაციებს ოლექსანდრივკას ფრონტზე.

უკრაინულმა ძალების ინფორმაციით, ოპერაციის განმავლობაში რუსული ძალების გამაგრებული პოზიციებიდან გამოდევნა სისტემატურად და გადამწყვეტად ხორციელდება. მათივე ცნობით, ზუსტი და მასშტაბური დარტყმებით ნადგურდება რუსული ძალების ცოცხალი ძალა, შეიარაღება, სამხედრო და სპეციალური ტექნიკა.

უკრაინელი ჯარისკაცების განცხადებით, ოპერაცია წინასწარ განსაზღვრული გეგმის შესაბამისად ჩატარდა. მიღებული გადაწყვეტილებებისა და ტექნიკური საშუალებების გამოყენების შედეგად, ერთი კვირის განმავლობაში რუსულ ძალებს შეეზღუდათ წვდომა Starlink-ის ქსელთან. ამან მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია რუსების ინფორმირებულობაზე და გაართულა მართვა და კონტროლი საწყის ეტაპზე, თუმცა რუსებს შეტევითი მოქმედებები არ შეუწყვეტიათ და წინსვლას აგრძელებდნენ.

მათივე ცნობით, საჰაერო დაზვერვის ქვედანაყოფები და FPV დრონების ჯგუფები უწყვეტად და ეფექტურად მუშაობენ — ისინი ახდენენ სამიზნეების იდენტიფიცირებას და განადგურებას, რის გამოც რუსებს უსაფრთხო ზურგი აღარ გააჩნიათ.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

