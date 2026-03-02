ახალი ამბები

ელჩის ცნობით, თბილისში, ირანის საკონსულოს ფანჯრის ჩამსხვრევისთვის ერთი ადამიანი დააკავეს

2 მარტი, 2026 •
ელჩის ცნობით, თბილისში, ირანის საკონსულოს ფანჯრის ჩამსხვრევისთვის ერთი ადამიანი დააკავეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველოში ირანის ელჩი სეიედ ალი მოჯანი წერს, რომ წუხელ, „ერთი შეუგნებელი ირანელის კანონსაწინააღმდეგო ქმედების გამო, საელჩოს საკონსულო განყოფილების ერთ-ერთი ფანჯრის მინა ჩაიმსხვრა“.

მისი თქმით, ინციდენტის შემდეგ ადგილზე დაუყოვნებლივ გამოცხადდა სახელმწიფო დაცვის სამსახური, რომელმაც ზუსტად და პროფესიონალურად იმოქმედა და დამნაშავე დააკავა.

„ამის შემდეგ თბილისში ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩოსთან გამოცხადდა კრიმინალური პოლიცია, რომელმაც დაიწყო კომპენსირების მიზნით ზიანის ოდენობის შესწავლისა და ამ დამნაშავის წინააღმდეგ სამართლებრივი ზომების მიღების პროცესი. საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, აღნიშნული პირი ექვსი თვის მანძილზე იქნება დაკავებული, ჯარიმის გადახდის შემდეგ კი მოხდება მისი დეპორტაცია საქართველოდან და ჩამოერთმევა ამ ქვეყანაში ხელმეორედ დაბრუნების უფლება. სახელმწიფო დაცვის სამსახურის პასუხისმგებლობიანი, მტკიცე და კანონთან შესაბამისი ქცევა შექებას იმსახურებს. ეს პროფესიონალური მიდგომა კარგად წარმოაჩენს ქართული ინსტიტუტების კანონისადმი ერთგულებას, დიპლომატიური წარმომადგენლობების უსაფრთხოებისა და საერთაშორისო წესებისადმი პატივისცემას“, — აცხადებს მოჯანი.

ის მადლობას უხდის საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სამსახურს და შესაბამის ინსტიტუტებს.

„ამ კონსტრუქციულ თანამშრომლობას ორ ქვეყანას შორის პატივისცემასა და ნდობაზე დაფუძნებული ურთიერთობების ნიშნად მივიჩნევ“, — წერს მოჯანი.

ირანში ისრაელისა და აშშ-ის სამხედრო ოპერაციის დაწყების შემდეგ, თბილისში მცხოვრები ირანის მოქალაქეები ირანის საელჩოსთან შეიკრიბნენ და აიათოლა ხომეინის სიკვდილი იზეიმეს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ლიბანმა ჰეზბოლას საქმიანობა უკანონოდ გამოაცხადა
დღეს, როგორც არასოდროს, გვჭირდება ამ ტიპის ერთობა – ზურაბიშვილი ოპოზიციის ერთობაზე
წესით, არჩევნები 2028-მდე არაა, რატომ გახდა საჭირო კოდექსში ცვლილებები? – ნატროშვილი
ელჩის ცნობით, თბილისში, ირანის საკონსულოს ფანჯრის ჩამსხვრევისთვის ერთი ადამიანი დააკავეს
ქუვეითში სამი ამერიკული F-15 ჩამოვარდა
სასამართლომ უკანონოდ ცნო გაფიცვის გამო ოპერის თეატრიდან თანამშრომლების გათავისუფლება – პროფკავშირები
UK, საფრანგეთი და გერმანია მზად არიან, ირანის წინააღმდეგ „თავდაცვითი ზომები“ მიიღონ
კორუფცია მერიის სისტემაში: დაკავებულია საჯარო მოხელე და კიდევ ორი პირი