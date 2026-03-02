ახალი ამბები

„ოცნების“ გადაწყვეტილებით, საერთაშორისო დამკვირვებელი მხოლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქე იქნება

2 მარტი, 2026 •
„ოცნების“ გადაწყვეტილებით, საერთაშორისო დამკვირვებელი მხოლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქე იქნება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქართულ ოცნებას“ საარჩევნო კოდექსში მორიგი ცვლილებები შეაქვს.

ამჯერად დაგეგმილი საკანონმდებლო ცვლილებებით, საერთაშორისო დამკვირვებელი შეიძლება იყოს მხოლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქე 18 წლის ასაკიდან. საერთაშორისო დამკვირვებლებს შეიძლება ახლდეთ თარჯიმანი, რომელიც მათთან ერთად რეგისტრირდება ცესკოში.

წარმოდგენილი კანონპროექტი ითვალისწინებს ცვლილებებს საარჩევნო კომისიის სხდომაზე პირის მიერ სხდომის ფოტოვიდეოგადაღებისა და აუდიომონიტორინგის წესშიც, რომელიც ცესკოს დადგენილებით განისაზღვრება.

კანონპროექტის თანახმად, კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირს, კენჭისყრის კაბინის გარდა, აგრეთვე საარჩევნო კომისიის სხდომაზე დასწრების უფლების მქონე პირს საარჩევნო პროცესისთვის ხელის შეშლისა და აუდიომონიტორინგის განხორციელების გარეშე შეუძლიათ აწარმოონ ფოტოვიდეოგადაღება.

აკრძალულია ისეთი ინფორმაციის (მონაცემების) ფოტოვიდეოგადაღება ან სხვაგვარი დამუშავება, რომელიც (რომლებიც), ამ კანონის შესაბამისად, არ განეკუთვნება საჯარო ინფორმაციას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს ფოტოვიდეოგადაღება ან დამუშავება გათვალისწინებულია ამ კანონით.

კანონპროექტის ავტორები არიან:არჩილ გორდულაძე, თორნიკე ჭეიშვილი, რატი იონათამიშვილი, ალუდა ღუდუშაური, დავით მათიკაშვილი, გურამ მაჭარაშვილი, აკაკი ალადაშვილი, თენგიზ შარმანაშვილი, ალექსანდრე ტაბატაძე, ირაკლი შატაკიშვილი.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ბირთვული უსაფრთხოების დაცვა” – EU-ის ლიდერების ერთობლივი განცხადება ირანზე

დააკავეს დედა, რომელიც 11 წლის შვილს ქუჩაში მოწყალების თხოვნას აიძულებდა – პროკურატურა

ნავროცკის თქმით, პოლონეთი ინფორმირებული იყო აშშ-სა და ისრაელის მიერ ირანზე თავდასხმის შესახებ

“ჩვენ შვილებს უნდა ჰქონდეთ უფლება, თანატოლების მსგავსად, შევიდნენ სკოლაში” – მშობლები კობახიძესთან შეხვედრას ითხოვენ

ქუვეითში „რამდენიმე ამერიკული F-15E ჩამოვარდა“ 02.03.2026
ქუვეითში „რამდენიმე ამერიკული F-15E ჩამოვარდა“
სასამართლომ უკანონოდ ცნო გაფიცვის გამო ოპერის თეატრიდან თანამშრომლების გათავისუფლება – პროფკავშირები 02.03.2026
სასამართლომ უკანონოდ ცნო გაფიცვის გამო ოპერის თეატრიდან თანამშრომლების გათავისუფლება – პროფკავშირები
UK, საფრანგეთი და გერმანია მზად არიან ირანის წინააღმდეგ „თავდაცვითი ზომები“ მიიღონ 02.03.2026
UK, საფრანგეთი და გერმანია მზად არიან ირანის წინააღმდეგ „თავდაცვითი ზომები“ მიიღონ
კორუფცია მერიის სისტემაში: დაკავებულია საჯარო მოხელე და კიდევ ორი პირი 02.03.2026
კორუფცია მერიის სისტემაში: დაკავებულია საჯარო მოხელე და კიდევ ორი პირი
„ოცნების“ გადაწყვეტილებით, საერთაშორისო დამკვირვებელი მხოლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქე იქნება 02.03.2026
„ოცნების“ გადაწყვეტილებით, საერთაშორისო დამკვირვებელი მხოლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქე იქნება
კახა კალაძე აბუ-დაბიში იმყოფება და გამოფრენას ვერ ახერხებს 02.03.2026
კახა კალაძე აბუ-დაბიში იმყოფება და გამოფრენას ვერ ახერხებს
“სამძიმარი ირანსა და ისრაელს, სოლიდარობა არაბულ ქვეყნებს – “ოცნების” მთავრობის განცხადება ომზე 02.03.2026
“სამძიმარი ირანსა და ისრაელს, სოლიდარობა არაბულ ქვეყნებს – “ოცნების” მთავრობის განცხადება ომზე
“ჰეზბოლას” გააქტიურების გამო კონფლიქტი ლიბანზეც გავრცელდა 02.03.2026
“ჰეზბოლას” გააქტიურების გამო კონფლიქტი ლიბანზეც გავრცელდა