ახალი ამბები

„იატაკი ტარაკნებით, იზოლაცია და შიმშილობა“ —  სინდისის პატიმარი აღწერს კარცერის დღეებს

26 თებერვალი, 2026 •
„იატაკი ტარაკნებით, იზოლაცია და შიმშილობა“ —  სინდისის პატიმარი აღწერს კარცერის დღეებს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სინდისის პატიმარმა დენის კულანინმა სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან წერილი გაავრცელა. ტექსტში, რომელიც 2026 წლის 21 თებერვლით თარიღდება, ავტორი დეტალურად აღწერს კარცერში გატარებულ დღეებს, ანტისანიტარიასა და იმ ფსიქოლოგიურ წნეხს, რომლის გავლაც, მისი თქმით, იქ მოუხდა.

გთავაზობთ წერილს უცვლელად:

„კარცერში — გამოცდილება, რომელიც ფსიქოლოგიურ ტერორს ჰგავს“

„გამარჯობა ყველას, ძვირფასო მეგობრებო! ვინც არ იცოდით, 12 დღე კარცერში გავატარე. ასე ხდება, რთულ სიტუაციაში ხვდები, თავიდან ხარ ხარივით ძლიერი (თავდაჯერებული)! დაგაგდეს ნახმარ მატრასზე და მერე რა? მე პრინციპის გამო იატაკზე დავწვები, მოთხოვნების გარეშეც კი. უბრალოდ, რომ იცოდნენ. მაგრამ ასეთი ტემპის გაძლება მარტივი არ არის. ალბათ იმიტომ, რომ მსგავსი „გამოცდილება“ პირველად მაქვს. ფიზიკურად საერთოდ არ არის რთული, მაგრამ ფსიქოლოგიურად ძნელია ამის ატანა. ყველაფერი გაწვება.

კარცერი 3×2 მეტრია, პატარა ბრონირებული მინის ფანჯარა ჭერთან ახლოს. საწოლი არ არის, მხოლოდ ბინძური იატაკი ტარაკნებით, მატრასი, საბანი და შენგან ორ მეტრში რკინის ტუალეტი (სუნი წარმოგიდგენიათ). დავიღალე. 4 საათი იატაკზე. ბოლოს მაინც უნდა დაწვე ბინძურ მატრასზე, რადგან ფილტვების ანთებით სიკვდილი ჯერ არ მინდა. არავის აინტერესებს, რომ ადამიანი იატაკზე შიშველი წევს და რაღაცას ითხოვს. დაცვა არ ისმენს შენს მოწოდებებს. ტუალეტი არ მუშაობს, საპონი არ არის, კბილის ჯაგრისი არ არის, ტუალეტის ქაღალდიც კი არ არის… ბრაზი და წყენა იმ დონემდე მოდის, რომ ჭამაც აღარ მინდა. თავიდან კარზე ვაბრახუნებდი, მაგრამ ამითაც იღლები. ჯდები იატაკზე და ჩუმად გძულს. რისთვის? როდის გახდა ნივთების დაზიანების გამო წყენა დანაშაული?

სრული იზოლაცია და ომბუდსმენის ვიზიტი

და ასე 3 დღე. არც ზარის საშუალება, არც ადვოკატთან შეხვედრა, არც სოციალურ მუშაკთან. სრული იზოლაცია. და ძილი მხოლოდ 20–30 წუთით თუ გამოდიოდა. დღე და ღამე.

მე-4 დღეს, დილას თვალებს ვახელ და ტარაკნებით სავსე იატაკს ვხედავ, თუმცა მანამდე საყვარელი სახლი მესიზმრებოდა. დიდი ხანია ასე არ მინანია გაღვიძება… არავინ პასუხობს, რატომ ვარ აქ და რამდენ ხანს დავრჩები. შუადღისკენ საკნის სარკმელი იღება და საქაღალდიანი კაცი იყურება, აღმოჩნდა ომბუდსმენი (უფლებადამცველი). მან რომ დამინახა, თითქოს დენმა დაარტყა, თითქოს პირველად სიკვდილის პირას მყოფი „ბომჟი“ დაინახა. („გრაფი მონტე-კრისტოს“ ვინც კითხულობდით, გაიხსენეთ ედმონდ დანტესი დილეგში. ალბათ ძალიან მსგავსი იყო).

მაგრამ ამ შეხვედრიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ მან თქვა: „თქვენთან მოხალისე მეგობრებმა გამომაგზავნეს.“ მაშინვე სიცოცხლე მომინდა. როცა საკნიდან გამომიყვანეს, ბლოკნოტიც ვერ წამოვიღე — ჩუსტებით გამიყვანეს — მაგრამ თანამესაკნეებმა მოახერხეს ჩემს მეგობრებთან და ადვოკატთან დაკავშირება. ამიტომ აქ და ახლა ვამბობ, თუ არა თქვენ, არავინ იცის, კიდევ რამდენ ხანს ვიქნებოდი იქ.

დღემდე არ ვიცი, ვის გადავუხადო მადლობა ომბუდსმენის გამოძახებისთვის, რადგან დღეს 21 თებერვალია და ვერავის ვურეკავ — ციხემ უკანონოდ ჩამომართვა ტელეფონის გამოყენების უფლება 8 მარტამდე. ამიტომ მადლობას ვუხდი ყველას, ვინც ამას კითხულობს!

პროტესტის ნიშნად გამოცხადებული შიმშილობა

მეექვსე დღეს (13 თებერვალს) დავიღალე და შიმშილობა გამოვაცხადე. პირდაპირ ვიტყვი — შიმშილობა (არა მშრალი) რთულია მხოლოდ პირველი 2–2,5 დღე, იმ პირობით, რომ… და სადაც არ უნდა ვიყოთ და რამდენსაც არ უნდა ამტკიცებდნენ, რომ ციხეში ვართ, აქაც გვაქვს ხმისა და აზრის უფლება, მოქალაქეობის მიუხედავად! არ შეიძლება უბრალოდ შემოხვიდე, დაამცირო პატიმარი, დააზიანო მისი პირადი ნივთები და დაადუმო მხოლოდ იმიტომ, რომ ასე გადაწყვიტა ადმინისტრაციამ. და მით უმეტეს, ჩამოართვა უფლებები და დააკავო იზოლაციაში უსაფუძვლოდ.

მაშინ რა მომავალს მივიღებთ? რუსულს?.. ვიმედოვნებ, ეს წერილი ქართველებისთვისაც ითარგმნება და მას უფრო მეტი ადამიანი წაიკითხავს. ფრთხილად იყავით! მადლობა ყველას, ვინც ამ პრობლემაში დამეხმარა, და ყველას, ვინც ჩემზე ნერვიულობს! გაუფრთხილდით თავს! გეხუტებით!“

დენის კულანინი საქართველოში მცხოვრები და წარმოშობით რუსი აქტივისტია, რომელიც თბილისში მიმდინარე პროევროპულ პროტესტს შეუერთდა. მას 2-წლიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი. დაახლოებით 2 კვირის წინა აქტივისტებმა გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ კულანინი თანამესაკნესთან ერთად გადაიყვანეს კარცერში და წაართვეს წყლით სავსე ბოთლები.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ძმებ კაკულიების დეიდაშვილს ვერის სასაფლაოზე ცეცხლი გაუხსნეს — „ტვ პირველი“

დააგროვეთ ნაბიჯები და დასაჩუქრდით Coca-Cola-ს აქციებით – თიბისისა და კოკა-კოლას კოლაბორაცია

ჩემი ღრმა რწმენით, არ არსებობს ქართველი, რომელიც არ განიცდის ამ დღეს – ზურაბიშვილი 25 თებერვალზე

ზუგდიდის სასამართლომ გაამართლა ვიტალი გუგუჩია, რომელსაც Pos TV-ის გადამღებ ჯგუფზე ძალადობას ედავებოდნენ

3 პირი დააკავეს “სხეულის ამპუტირებული ნაწილების” სათავსოს მოწყობის საქმეზე 26.02.2026
3 პირი დააკავეს “სხეულის ამპუტირებული ნაწილების” სათავსოს მოწყობის საქმეზე
„იატაკი ტარაკნებით, იზოლაცია და შიმშილობა“ —  სინდისის პატიმარი აღწერს კარცერის დღეებს 26.02.2026
„იატაკი ტარაკნებით, იზოლაცია და შიმშილობა“ —  სინდისის პატიმარი აღწერს კარცერის დღეებს
ფაშინიანის და ტუსკის შეხვედრა ვარშავაში 26.02.2026
ფაშინიანის და ტუსკის შეხვედრა ვარშავაში
ეს იყო ჟესტი ირანის რეჟიმის მიმართ – ისრაელის ელჩი თბილისის ანძის ირანის დროშის ფერებში განათებაზე 26.02.2026
ეს იყო ჟესტი ირანის რეჟიმის მიმართ – ისრაელის ელჩი თბილისის ანძის ირანის დროშის ფერებში განათებაზე
ლაშა ჩხარტიშვილს 5-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს ფეისბუქზე კომენტარის გამო 26.02.2026
ლაშა ჩხარტიშვილს 5-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს ფეისბუქზე კომენტარის გამო
“არცერთი არგუმენტი” – ბოჭორიშვილმა კობახიძის მესიჯბოქსი გამოიყენა UK-ის ელჩთან შეხვედრის აღსაწერად 26.02.2026
“არცერთი არგუმენტი” – ბოჭორიშვილმა კობახიძის მესიჯბოქსი გამოიყენა UK-ის ელჩთან შეხვედრის აღსაწერად
გაოცებით წავიკითხე პაპუაშვილის მორიგი ბრალდება უკრაინის თითქოსდა „უმადურობის“ შესახებ – სტეფანჩუკი 26.02.2026
გაოცებით წავიკითხე პაპუაშვილის მორიგი ბრალდება უკრაინის თითქოსდა „უმადურობის“ შესახებ – სტეფანჩუკი
ბრიტანეთმა ახლა სწრაფად უნდა იმოქმედოს და უშუალოდ რეჟიმის ხელშემწყობები დაასანქციროს – TI-UK 26.02.2026
ბრიტანეთმა ახლა სწრაფად უნდა იმოქმედოს და უშუალოდ რეჟიმის ხელშემწყობები დაასანქციროს – TI-UK