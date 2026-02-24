ახალი ამბები

“გრძელვადიანი მშვდობის მხარდაჭერა უკრაინაში” – ომის 4 წლისთავზე გაერეოში მორიგი რეზოლუცია მიიღეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 24 თებერვალს, უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრიდან 4 წლისთავზე, გაერომ მორიგი რეზოლუცია მიიღო

დოკუმენტის მხარდამჭერი ქვეყნები კიდევ ერთხელ ადასტურებენ სრულ მხარდაჭერას უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ. რეზოლუცია მოუწოდებს რუსეთს, დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს ცეცხლი, ითხოვს სამხედრო ტყვეების გათავისუფლებას, იძულებით გადაადგილებული პირების საკუთარ საცხოვრებელ ადგილას დაბრუნებას.

“გრძელვადიანი მშვიდობის მხარდაჭერა უკრაინაში” – ასე ჰქვია დოკუმენტს, რომელსაც 107-მა ქვეყანამ დაუჭირა მხარი. მათ შორისაა საქართველოც. რეზოლუციის წინააღმდეგ მისცა ხმა 12-მა ქვეყანამ: რუსეთმა, ირანმა, ბელარუსმა, კუბამ, სუდანმა, ნიგერმა, ნიკარაგუამ, მალიმ, ერითრიამ, კონგოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ, ბურუნდიმ და ბურკინა ფასომ.

თავი შეიკავა 51-მა ქვეყანამ. მათ შორის, სომხეთმა, ჩინეთმა, უნგრეთმა, ყაზახეთმა, ყირგიზეთმა.

“ჩვენთვის ეს არ არის კიდევ ერთი კენჭისყრა. ეს არის კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, რომ უკრაინა არ არის მარტო და რომ გაეროს პრინციპები ისევ მნიშვნელოვანია”, – დაწერა სოციალურ ქსელში უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ანდრი ჰიბიჰამ.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“გრძელვადიანი მშვდობის მხარდაჭერა უკრაინაში” – ომის 4 წლისთავზე გაერეოში მორიგი რეზოლუცია მიიღეს
“ფერმის კართან” სოფლის მეურნეობის პროდუქცია 21.6%-ით გაძვირდა — საქსტატი
ახალი გადაწყვეტილება აზერბაიჯანში პირადი ცხოვრების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებაზე
3-წლიანი საბაკალავრო სწავლება მოქმედ პირველკურსელებსაც შეეხებათ 
რა კითხვები აქვს „იმედს“ ბრიტანეთის საელჩოსთან
“იმედი”: ბრიტანულ სანქციებს არავითარი ფასი არა აქვს
დიდი ბრიტანეთი უკრაინის გვერდით დგას – ელჩი დეზინფორმაციის გამავრცელებლების სანქცირებაზე
კიდევ ერთი უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდეს აფხაზეთში – სოხუმი