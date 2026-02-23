ახალი ამბები

EU-ს საგარეო მინისტრები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მე-20 პაკეტზე ვერ შეთანხმდნენ

23 თებერვალი, 2026 •
EU-ს საგარეო მინისტრები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მე-20 პაკეტზე ვერ შეთანხმდნენ
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მე-20 პაკეტზე შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს.

რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას უნგრეთი მილსადენ „დრუჟბას“ გავლით რუსული ნავთობის ტრანზიტის შეწყვეტის გამო ბლოკავს და აცხადებს, რომ სანამ უკრაინა არ განაახლებს ნავთობის ტრანზიტს უნგრეთსა და სლოვაკეთში, მანამდე კიევისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებას არ დაუშვებენ.

საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის შემდეგ, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში, კაია კალასმა განაცხადა, რომ ეს უკან გადადგმული ნაბიჯია.

„სამწუხაროდ, ჩვენ ვერ მივაღწიეთ შეთანხმებას სანქციების მე-20 პაკეტზე. ეს არის უკან გადადგმული ნაბიჯი და გზავნილი, რომლის გაჟღერებაც დღეს არ გვსურდა, თუმცა მუშაობა გრძელდება“, – განაცხადა კაია კალასმა.

როგორც კაია კალასმა განაცხადა, რომ უნგრეთის მიერ ევროკავშირის გადაწყვეტილებების დაბლოკვა სიახლე არ არის და ამ საკითხზე მუშაობას გააგრძელებენ.

„ჩვენ ეს სცენარი [უნგრეთის მიერ გადაწყვეტილების დაბლოკვა] ადრეც გვინახავს. ასევე ვნახეთ, რომ ჩვენ შევძელით ერთობლივი გადაწყვეტილებების მიღწევა. ასე რომ, ჩვენ ვმუშაობთ სხვადასხვა დონეზე უნგრელ და სლოვაკ კოლეგებთან, რათა წინ წავიწიოთ ამ პაკეტთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ეს არ არის მარტივი, არასოდესაა მარტივი, მაგრამ მუშაობა გრძელდება. ძალიან ვწუხვარ, რომ დღეს შეთანხმებას ვერ მივაღწიეთ, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ხვალ ამ ომის დაწყების წლისთავია და ჩვენ ნამდვილად გვჭირდება ძლიერი სიგნალების გაგზავნა უკრაინისთვის იმის შესახებ, რომ ვაგრძელებთ მათ დახმარებას, მაგრამ ასევე ვაძლიერებთ ზეწოლას რუსეთზე, რათა ეს ომი შეწყდეს“, – განაცხადა კაია კალასმა.

უნგრეთსა და სლოვაკეთს „დრუჟბას“ გავლით ნავთობი 27 იანვრის შემდეგ აღარ მიეწოდებათ. უკრაინული მხარის განცხადებით, ამის მიზეზი ბროდიზე რუსეთის თავდასხმაა.

უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პეტერ სიიარტომ 23 თებერვალს განაცხადა, რომ „დრუჟბას“ მილსადენით რუსული ნავთობის მიწოდების შეწყვეტა არა რუსული რაკეტების ბრალი, არამედ უკრაინის მთარობის გადაწყვეტილებაა. მსგავს პოზიციას იზიარებს სლოვაკეთიც.

პეტერ სიიარტომ დაადასტურა, რომ ამ მიზეზით, უნგრეთი გააგრძელებს როგორც რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის მე-20 სანქციების პაკეტის, ასევე უკრაინისთვის 90 მილიარდი ევროს ოდენობის ევროპული სესხის დაბლოკვას.

უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ უკრაინა უარყოფს და გმობს უნგრეთისა და სლოვაკეთის მთავრობების ულტიმატუმებსა და შანტაჟს „დრუჟბას“ ნავთობსადენის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებით.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

გურჯაანში ავტოავარიას 3 ადამიანი ემსხვერპლა, მათგან 2 არასრულწლოვანია

ევროკავშირმა სომხეთისთვის €202.5 მლნ ოდენობის დახმარების პაკეტი დაადასტურა

პროკურატურის ინფორმაციით, ბუსა ჟვანია საქართველოშია

საქართველოში მიწისძვრა მოხდა

რუსეთმა აფხაზურ მხარესთან დრონების საფრთხის გამო საზღვარი დაკეტა – სოხუმი 23.02.2026
რუსეთმა აფხაზურ მხარესთან დრონების საფრთხის გამო საზღვარი დაკეტა – სოხუმი
EU-ს საგარეო მინისტრები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მე-20 პაკეტზე ვერ შეთანხმდნენ 23.02.2026
EU-ს საგარეო მინისტრები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მე-20 პაკეტზე ვერ შეთანხმდნენ
ტრამპი ფრთხილად უნდა იყოს საქართველოს ხელმძღვანელობასთან ურთიერთობისას — სააკაშვილის წერილი The Hill-ში 23.02.2026
ტრამპი ფრთხილად უნდა იყოს საქართველოს ხელმძღვანელობასთან ურთიერთობისას — სააკაშვილის წერილი The Hill-ში
ევროპის ქვეყნების ელჩებმა, ახალგაზრებთან ერთად, პატივი მიაგეს იუნკერთა ხსოვნას 23.02.2026
ევროპის ქვეყნების ელჩებმა, ახალგაზრებთან ერთად, პატივი მიაგეს იუნკერთა ხსოვნას
“ოცნების” რიგითი ექსპერტი” – ვინ განიხილავს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების საქმეს 23.02.2026
“ოცნების” რიგითი ექსპერტი” – ვინ განიხილავს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების საქმეს
სადამდე გამყარდება ლარი? – თიბისი კაპიტალმა მაკროეკონომიკური განახლება გამოაქვეყნა 23.02.2026
სადამდე გამყარდება ლარი? – თიბისი კაპიტალმა მაკროეკონომიკური განახლება გამოაქვეყნა
ლენტეხის ყოფილი მერი გია ონიანი დააკავეს 23.02.2026
ლენტეხის ყოფილი მერი გია ონიანი დააკავეს
ვასო აბაშიძის სახელობის თეატრს ანდრო ჭიჭინაძეც ტოვებს 23.02.2026
ვასო აბაშიძის სახელობის თეატრს ანდრო ჭიჭინაძეც ტოვებს