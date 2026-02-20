ახალი ამბები

რატომ ურეკავენ მოქალაქეებს იუსტიციიდან და პასპორტის გამოცვლას სთხოვენ

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

მოქალაქეები აცხადებენ, რომ ახალი პასპორტის აღების შემდეგ მათ იუსტიციის სახლიდან დაუკავშირდნენ და უთხრეს, რომ დოკუმენტი ხარვეზიანია და უნდა ამოცვალონ.

იუსტიციის სამინისტროში ნეტგაზეთს განუცხადეს, რომ მათ მიერ გაცემული დოკუმენტების მონიტორინგი სტანდარტული სამუშაო პროცესის ნაწილია და თუ ამ პროცესში რაიმე სახის საჭიროება გამოიკვეთა, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო მოქალაქეებს მათივე ინტერესების დაცვისთვის უკავშირდება.

„სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო, სტანდარტული სამუშაო პროცესის ფარგლებში, მუდმივად ახორციელებს მის მიერ გაცემული დოკუმენტების მონიტორინგს. იმ შემთხვევაში, თუ პროცესში ან შემდგომ ეტაპზე გამოიკვეთება რაიმე სახის საჭიროება, სააგენტო უკავშირდება ინდივიდუალურად თითოეულ მოქალაქეს, რათა უზრუნველყოფილი იყოს როგორც დოკუმენტების სიზუსტე და უსაფრთხოება, ასევე მოქალაქეთა ინტერესების მაქსიმალური დაცვა.

აღნიშნული პრაქტიკა სრულად შეესაბამება დოკუმენტების მართვისა და უსაფრთხოების სფეროში დამკვიდრებულ საერთაშორისო სტანდარტებს და წარმოადგენს ხარისხის უზრუნველყოფის პროცესის შემადგენელ ნაწილს. მოცემული მიდგომა მიზნად ისახავს სერვისის მიწოდების ხარისხის მუდმივ გაუმჯობესებასა და მოქალაქეებისთვის სანდო, მაღალი სტანდარტის მომსახურების გაწევას“, – განუცხადეს ნეტგაზეთს იუსტიციის სამინისტროში.

იუსტიციის სახლმა ახალი თაობის, განახლებული დიზაინის საქართველოს მოქალაქის ბიომეტრიული პასპორტის და ბინადრობის ელექტრონული მოწმობების გაცემა გასული წლის ოქტომბრიდან დაიწყო.

იუსტიციის სახლის განცხადებით, ახალი თაობის დოკუმენტების უსაფრთხოება კიდევ უფრო გაძლიერებულია თანამედროვე დამცავი ნიშნებით და სრულად შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, მათი დიზაინი კი ეროვნული თემატიკის სიმბოლოებით არის დატვირთული.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ინსულტის შემდეგ ციხიდან გაუშვეს ბელარუსი პატიმარი, რომელმაც მანამდე ქვეყნიდან გაძევებაზე უარი თქვა

ახალი თეატრის ფასადიდან, რ2-ს პროექტის გამო, ანდრო ჭიჭინაძის ბანერს ხსნიან

ოპოზიციამ კიდევ ერთხელ აჩვენა სახე – კობახიძე ბაჩიაშვილის გამოძიებასთან თანამშრომლობაზე

სამოქალაქო აქტივისტი აცხადებს, რომ ერთი ქმედებისთვის ორჯერ სჯიან

Tegeta Comfort – შეაკეთე ავტომობილი სერვისცენტრში ვიზიტის გარეშე
რატომ ურეკავენ მოქალაქეებს იუსტიციიდან და პასპორტის გამოცვლას სთხოვენ
უნივერსიტეტების საერთაშორისო ასოციაცია გივი მიქანაძეს განათლების რეფორმის გაწვევისკენ მოუწოდებს
შსს-სა და თავდაცვისთვის ფალსიფიცირებული კონსერვის მიწოდებისთვის დაკავებული ივანე გოგლიძეა
სისხლის სამართლის კოდექსში დაანონსებული ცვლილებები არაკონსტიტუციურია — SJC
მაკრონი სომხეთში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტს დაესწრება
სასაზღვრო პოლიციას თევზის ფალსიფიცირებულ კონსერვს აწვდიდნენ – საგამოძიებო სამსახური
რა შემთხვევაში განიხილავს პროკურატურა 4 ოქტომბრის საქმეზე საპროცესო შეთანხმებას