დაკავებული ქალი ჟურნალისტები ბაქოს იზოლატორში მათ მიმართ ძალადობაზე საუბრობენ

ონლაინგამოცემა Meydan TV-ის საქმეზე დაკავებულმა ჟურნალისტებმა, აითაჯ თაფდიგმა, აისელ უმუდოვამ და ხაიალა აგაევამ განაცხადეს, რომ მათ მიმართ ბაქოს საგამოძიებო იზოლატორ №1-ში ძალა გამოიყენეს. მათი თქმით, ინციდენტი მას შემდეგ მოხდა, რაც სასამართლო დარბაზში წესრიგის დარღვევის შესახებ შედგენილი ოქმის გასაჯაროების და ბრალდებულთა მიერ ჩვენების მიცემაზე უარის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა.
როგორც გამოცემა “კავკაზსკი უზელი” იუწყება, 13 თებერვალს ბაქოში გამართულ სასამართლო სხდომაზე Meydan TV-ის საქმეზე ბრალდებულმა ჟურნალისტებმა გააპროტესტეს მიკროფონების გათიშვა და ადვოკატებთან ახლოს ყოფნის აკრძალვა. ძალოვნებმა მათ წინააღმდეგ წესრიგის დარღვევის ოქმი შეადგინეს, რაც ჟურნალისტებმა აღიქვეს, როგორც სიგნალი იმისა, რომ სასამართლო პროცესზე მათი უფლებების შეზღუდვა გაგრძელდებოდა.
Meydan TV-ის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე 2024 წლის დეკემბერში აღიძრა, როდესაც ექვსი ჟურნალისტი დააკავეს და შემდგომში ვალუტის კონტრაბანდის ბრალდებით დააპატიმრეს. ისინი აცხადებენ, რომ საქმე მათ პროფესიულ საქმიანობას უკავშირდება. 2025 წლის აგვისტოსთვის საქმეზე უკვე 11 პირი იყო დაკავებული, მოგვიანებით კი მე-12 ბრალდებულად ფოტოჟურნალისტი აჰმედ მუხტარი დასახელდა. დაკავებულ ჟურნალისტებს დამატებით შვიდი მუხლით ახალი ბრალდებები წაუყენეს. 2025 წლის 12 დეკემბერს პირველ სასამართლო სხდომაზე სასამართლომ უარი თქვა საქმის შეწყვეტასა და ბრალდებულთა გათავისუფლებაზე.
აითაჯ თაფდიგის დედის, დილრუბა ამანოვას თქმით, 17 თებერვალს, მას შემდეგ, რაც თაფდიგმა ტელეფონით აცნობა წესრიგის დარღვევის ოქმის შესახებ, ჟურნალისტების საკანში შემოწმება ჩატარდა.
„გოგონების მიმართ ძალა გამოიყენეს. შემოწმების საბაბით ზედამხედველებმა ნივთები გადმოყარეს. საკნის კარი შიგნიდან ჩაკეტეს და საკვების გადასაცემი პატარა სარკმელიც დახურეს“, – განაცხადა ამანოვამ. მისი თქმით, თანამშრომელთა აგრესიული ქცევის გამო თაფდიგი ცუდად გახდა. 18 თებერვალს მას უარი უთხრეს როგორც პირად შეხვედრაზე, ისე სატელეფონო საუბარზე.
დაკავებულთა სახელით გავრცელებულ მიმართვაში უცხო ქვეყნების საელჩოებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს მოუწოდეს, მათ შორის ევროკავშირის წარმომადგენლობას, ასევე აშშ-ის, გერმანიის, დიდი ბრიტანეთისა და საფრანგეთის საელჩოებს, პროცესზე დამკვირვებლები მიავლინონ და სასამართლო განხილვის მიუკერძოებლობის საკითხი შეაფასონ. მათი თქმით, ქვეყანაში დამოუკიდებელი მედიის არარსებობა და პროცესის ვიზუალური გაშუქების შეზღუდვა დაცვის უფლებას ზღუდავს.
მიმართვაში ჟურნალისტები ამტკიცებენ, რომ მოსამართლე აიტენ ალიევა არღვევს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მოთხოვნებს და მათ პასუხების გაცემას მხოლოდ „დიახ“ ან „არა“-თი სთხოვს, მაშინ როდესაც კანონი ბრალდებულებს საკუთარი პოზიციის სრულად გამოხატვის უფლებას აძლევს. ისინი ასევე აცხადებენ, რომ მოსამართლე ხშირად აწყვეტინებს სიტყვას როგორც მათ, ისე ადვოკატებს, და პროტესტის შემთხვევაში სხდომას წყვეტს.
Meydan TV-ის საქმეზე ერთ-ერთმა ბრალდებულმა, შამშად აგამ, ადრე სასამართლოში განაცხადა, რომ ჟურნალისტები პროფესიული საქმიანობის გამო იდევნებიან და პროცესებს აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი აკონტროლებს.
აზერბაიჯანში დევნას სხვა მედიასაშუალებების ჟურნალისტებიც დაექვემდებარნენ, მათ შორის Abzas Media, Toplum TV და Kanal-13.
2024 წელს ქვეყანაში პოლიტპატიმრების რაოდენობამ ევროპის საბჭოში წევრობის 23-წლიანი პერიოდის განმავლობაში მაქსიმუმს მიაღწია.