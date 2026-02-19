ახალი ამბები

“10 წლის გოგონას სქესობრივ კავშირს სთავაზობდა” – პოლიციამ 30 წლის კაცი დააკავა

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გარყვნილი ქმედების ბრალდებით 30 წლის კაცი დააკავეს.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დაკავებული კაცი მეზობლად მცხოვრებ 10 წლის გოგონას სისტემატურად უგზავნიდა სექსუალური ხასიათის მოკლეტექსტურ შეტყობინებებს. გარდა ამისა, ბრალდებულმა ბავშვი დაითანხმა, რომ მსგავსი შინაარსის ფოტოები მისთვისაც გაეგზავნა.

“საქმის მასალებით, ასევე, დგინდება, რომ ბრალდებული გოგონას სქესობრივ კავშირს სთავაზობდა”, – წერია შსს-ის განცხადებაში.

პოლიციელებმა ნივთმტკიცებად ამოღეს ბრალდებულის მობილური ტელეფონი, რომლის საშუალებითაც იგი არასრულწლოვანს სექსუალური ხასიათის შეტყობინებებს უგზავნიდა.

ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში დაკავებულ კაცს 9 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

