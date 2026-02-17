თაღლითობის ბრალდებით გამომძიებელი დააკავეს

შსს-ს გენერალურმა ინსპექციამ თაღლითობის ბრალდებით დააკავა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის უფროსი გამომძიებელი, 1988 წელს დაბადებული გ.ს.
გამოძიების თანახმად, გამომძიებელმა თბილისში მცხოვრებ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, მისი ნაცნობის, ასევე, უცხო ქვეყნის მოქალაქის თითქოსდა საქართველოს ტერიტორიაზე შემოყვანის სანაცვლოდ, 3 000 აშშ დოლარი მოტყუებით მოსთხოვა, საიდანაც 500 აშშ დოლარი წინასწარ გამოართვა.
გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით მიმდინარეობს, რაც 4-დან 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.