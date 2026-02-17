ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ცხინვალი თბილისისგან ძალის არგამოყენებაზე კვლავ შეთანხმებას ითხოვს

17 თებერვალი, 2026 •
ცხინვალი თბილისისგან ძალის არგამოყენებაზე კვლავ შეთანხმებას ითხოვს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ცხინვალი აცხადებს, რომ გეგმავს, ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების მომდევნო რაუნდის ფარგლებში ყურადღება გაამახვილოს ძალის არგამოყენების შესახებ კონკრეტული დოკუმენტის შეთანხმებაზე. ამის შესახებ დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა, დე ფაქტო პრეზიდენტის სახელმწიფო მრჩეველმა კონსტანტინ კოჩიევმა ცხინვალში საერთაშორისო თანათავმჯდომარეებთან შეხვედრისას განაცხადა.

შეხვედრა მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდისთვის მოსამზადებელი სამუშაოების ფარგლებში გაიმართა.

ცხინვალში შეხვედრამდე ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებმა შეხვედრა თბილისში გამართეს.

საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, შეხვედრაზე ხაზი გაესვა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ეფექტიანი ფუნქციონირების მნიშვნელობას. ყურადღება გამახვილდა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების დღის წესრიგის მთავარი საკითხების – რუსეთის მიერ ევროკავშირის შუამავლობით დადებული 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებისა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების მიმართულებით წინსვლის საჭიროებაზე.

ოსური მხარის ცნობით, მისასალმებელ სიტყვაში კოჩიევმა ხაზი გაუსვა ტრადიციული კონსულტაციების მნიშვნელობას, რომლებიც წინ უძღვის შეხვედრებს ჟენევის პლატფორმაზე.

მისი თქმით, პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ეს არის სასარგებლო შესაძლებლობა „საათების ისრების გასასწორებლად“, რათა განხილულ იქნას არა მხოლოდ მიმდინარე დღის წესრიგი, არამედ უსაფრთხოების უზრუნველყოფასთან უშუალოდ დაკავშირებული მნიშვნელოვანი საკითხებიც.

„ამჟამად ჩვენ ძალიან პასუხისმგებლიან ეტაპზე გადავედით – ძალის არგამოყენების შესახებ განცხადების პროექტზე საგნობრივ საუბარზე. დღეს ვაპირებთ, ამ საკითხს მაქსიმალური ყურადღება დავუთმოთ, რათა უკვე ამ ეტაპზე მივაღწიოთ შეთანხმებას იმ დეტალებზე, რომლებიც ჯერ კიდევ შეუთანხმებელია“.

ჟენევის დისკუსიების მომდევნო რაუნდი 18-19 მარტს გაიმართება.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ცხინვალი თბილისისგან ძალის არგამოყენებაზე კვლავ შეთანხმებას ითხოვს

რატომ არ განათდა თბილისის ანძა ლიეტუვის ფერებში ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს

წერტილი არ დასმულა, მაქვს ფაქტები, ვინ შეიძლება ყოფილიყო მკვლელობის მფარველი — ნიკო კვარაცხელიას დედა

რა არგუმენტებით თქვა უარი საკონსტიტუციომ ვლადიმერ ხუჭუას წარდგინების განხილვაზე

რამდენიმესაათიანი გამოკითხვის შემდეგ ლევან დავითაშვილმა სუს-ის შენობა დატოვა 17.02.2026
რამდენიმესაათიანი გამოკითხვის შემდეგ ლევან დავითაშვილმა სუს-ის შენობა დატოვა
 ახალგაზრდას ტოვებენ გაუგებარ სიტუაციაში და სანაცვლოდ ვერაფერს სთავაზობენ – ილიაუნის პროფესორი 17.02.2026
 ახალგაზრდას ტოვებენ გაუგებარ სიტუაციაში და სანაცვლოდ ვერაფერს სთავაზობენ – ილიაუნის პროფესორი
სოხუმის უნივერსიტეტის რექტორი ადასტურებს, რომ „ოცნებისთვის“ 10 ათასი ლარი აქვს შეწირული 17.02.2026
სოხუმის უნივერსიტეტის რექტორი ადასტურებს, რომ „ოცნებისთვის“ 10 ათასი ლარი აქვს შეწირული
“ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია ქართული აკადემიური საზოგადოება” – თსუ-ის პროფესორი “ოცნების” განათლების რეფორმაზე 17.02.2026
“ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია ქართული აკადემიური საზოგადოება” – თსუ-ის პროფესორი “ოცნების” განათლების რეფორმაზე
ლენინგრადის ოლქში სამხედრო პოლიციის შენობაში აფეთქება მოხდა 17.02.2026
ლენინგრადის ოლქში სამხედრო პოლიციის შენობაში აფეთქება მოხდა
„თეგეტა“ „კავკასიის მედიცინის ცენტრთან“ პარტნიორობით თანამშრომლებისთვის ჯანმრთელობის პროგრამას იწყებს 17.02.2026
„თეგეტა“ „კავკასიის მედიცინის ცენტრთან“ პარტნიორობით თანამშრომლებისთვის ჯანმრთელობის პროგრამას იწყებს
სახელმწიფო ახორციელებს საკუთარივე რეფორმის საბოტაჟს – ილიაუნის კურსდამთავრებულები 17.02.2026
სახელმწიფო ახორციელებს საკუთარივე რეფორმის საბოტაჟს – ილიაუნის კურსდამთავრებულები
აშშ-ის ყოფილი ელჩი ხსნის, რატომ არ ეწვია ჯეი დი ვენსი თბილისს 17.02.2026
აშშ-ის ყოფილი ელჩი ხსნის, რატომ არ ეწვია ჯეი დი ვენსი თბილისს