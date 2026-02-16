ახალი ამბები

აშშ-დან შემოწირულობის გამო, კომისიამ „კავკასიის“ მიმართ ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო

16 თებერვალი, 2026 •
აშშ-დან შემოწირულობის გამო, კომისიამ „კავკასიის“ მიმართ ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება ტელეკომპანია „კავკასიის“ მიმართ, აშშ-დან შემოწირულობის გამო.

ინფორმაციას ტელეკომპანია „კავკასიის“ დირექტორი ნინო ჯანგირაშვილი ავრცლებს და კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისგან მიღებულ წერილს აქვეყნებს. კომისია „კავკასიისგან“ ითხოვს წერილობით განმარტებას 3 სამუშაო დღის ვადაში.

„მოგეხსენებათ, კავკასია შემოწირულობებს იხვეწება, ღიად გვაქვს გამოცხადებული ჩვენი ანგარიში. გვირიცხავენ თანხებს სრულიად უცნობი ადამიანები, რაც განსაკუთრებით მიჩუყებს გულს. საუბარია ისეთ თანხებზე, „იმედის“ პროპაგანდისტები ერთ ლანჩში რომ იხდიან. თურმე მარეგულირებელმა აღმოაჩინა, რომ ჩვენი ერთ-ერთი შემომწირველი აშშ-დან არის. მართლა არ ვიცი, ვინ არის ეს ძვირფასი ადამიანი. გვარი და სახელი ქართული აქვს. შეიძლება ორმაგი მოქალაქეც არის. არ ვიცი, სად უნდა გამოვიძიო. და აი, ამათ რა უნდა ვუპასუხო. შემომწირველს რა მომსახურება გავუწიე? რა ინვოისი გავუგზავნე? ან რაში დავხარჯე? ალბათ, დენის ფული გადავიხადეთ ან ხელფასი გავისტუმრეთ. რა ვიცი. სხვა რა უნდა გვექნა ამ ფულით? ამათ უნდათ უბრალოდ დაგვღალონ, შეგვაშინონ, რომ მოგვბეზრდეს ცხოვრება და აქედან წავიდეთ. ვერ მოესწრებით“, — წერს ნინო ჯანგირაშვილი.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

Volvo Cars EMEA – „ვოლვო ქარ კავკასიამ“ პრესტიჟულ ბიზნესკონფერენციას საქართველოში პირველად უმასპინძლა

ბაჩო ახალაიას საქმეში არსებული ჩანაწერი დამონტაჟებულია – TV პირველმა ექსპერტიზის დასკვნა მოიპოვა

დაზვერვაში 5-თვიანი მუშაობის შემდეგ, ვლადიმერ კონსტანტინიდი ანალიტიკურ დეპარტამენტს ჩაიბარებს – სუსი

მოზარდის მიმართ უფლებამოსილების გადამეტების ბრალდებით, პოლიციელს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს

რა არგუმენტებით თქვა უარი საკონსტიტუციომ ვლადიმერ ხუჭუას წარდგინების განხილვაზე 16.02.2026
რა არგუმენტებით თქვა უარი საკონსტიტუციომ ვლადიმერ ხუჭუას წარდგინების განხილვაზე
ახალგაზრდები მწვანე მომავლისთვის – „თეგეტა გრინ პლანეტის“ მხარდაჭერით ზამთრის ბანაკი გაიმართა 16.02.2026
ახალგაზრდები მწვანე მომავლისთვის – „თეგეტა გრინ პლანეტის“ მხარდაჭერით ზამთრის ბანაკი გაიმართა
პანკისის ხეობაში მომუშავე საგანმანათლებლო ცენტრები იხურება – KRDF 16.02.2026
პანკისის ხეობაში მომუშავე საგანმანათლებლო ცენტრები იხურება – KRDF
აშშ-დან შემოწირულობის გამო, კომისიამ „კავკასიის“ მიმართ ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო 16.02.2026
აშშ-დან შემოწირულობის გამო, კომისიამ „კავკასიის“ მიმართ ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო
პოლიციამ უარი უთხრა რუს აქტივისტებს ნავალნის ხსოვნის აქციის პუშკინის სკვერში ჩატარებაზე – Paper Kartuli 16.02.2026
პოლიციამ უარი უთხრა რუს აქტივისტებს ნავალნის ხსოვნის აქციის პუშკინის სკვერში ჩატარებაზე – Paper Kartuli
დათუნა სულიკაშვილს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა და ციხეს 9 ივნისს დატოვებს 16.02.2026
დათუნა სულიკაშვილს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა და ციხეს 9 ივნისს დატოვებს
თელავში სახლში გაჩენილ ხანძარს ქალი ემსხვერპლა 16.02.2026
თელავში სახლში გაჩენილ ხანძარს ქალი ემსხვერპლა
ზუკა გუმბერიძე „ფორმულაში“ თავის წილს მიშა მშვილდაძეს გადასცემს 16.02.2026
ზუკა გუმბერიძე „ფორმულაში“ თავის წილს მიშა მშვილდაძეს გადასცემს