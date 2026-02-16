ახალი ამბები

16 თებერვალი, 2026
თელავში სახლში გაჩენილ ხანძარს ქალი ემსხვერპლა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თელავში საცხოვრებელ სახლში ხანძარი გაჩნდა, რომელმაც ხანდაზმული ქალი იმსხვერპლა.

ინფორმაციას შსს-ში გვიდასტურებენ.

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში ამბობენ, რომ ხანძარი უკვე ლიკვიდირებულია.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

    Volvo Cars EMEA – „ვოლვო ქარ კავკასიამ“ პრესტიჟულ ბიზნესკონფერენციას საქართველოში პირველად უმასპინძლა

    ბაჩო ახალაიას საქმეში არსებული ჩანაწერი დამონტაჟებულია – TV პირველმა ექსპერტიზის დასკვნა მოიპოვა

    დაზვერვაში 5-თვიანი მუშაობის შემდეგ, ვლადიმერ კონსტანტინიდი ანალიტიკურ დეპარტამენტს ჩაიბარებს – სუსი

    მოზარდის მიმართ უფლებამოსილების გადამეტების ბრალდებით, პოლიციელს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს

    რა არგუმენტებით თქვა უარი საკონსტიტუციომ ვლადიმერ ხუჭუას წარდგინების განხილვაზე 16.02.2026
    ახალგაზრდები მწვანე მომავლისთვის – „თეგეტა გრინ პლანეტის“ მხარდაჭერით ზამთრის ბანაკი გაიმართა 16.02.2026
    პანკისის ხეობაში მომუშავე საგანმანათლებლო ცენტრები იხურება – KRDF 16.02.2026
    აშშ-დან შემოწირულობის გამო, კომისიამ „კავკასიის“ მიმართ ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო 16.02.2026
    პოლიციამ უარი უთხრა რუს აქტივისტებს ნავალნის ხსოვნის აქციის პუშკინის სკვერში ჩატარებაზე – Paper Kartuli 16.02.2026
    დათუნა სულიკაშვილს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა და ციხეს 9 ივნისს დატოვებს 16.02.2026
    თელავში სახლში გაჩენილ ხანძარს ქალი ემსხვერპლა 16.02.2026
    ზუკა გუმბერიძე „ფორმულაში“ თავის წილს მიშა მშვილდაძეს გადასცემს 16.02.2026
