თელავში სახლში გაჩენილ ხანძარს ქალი ემსხვერპლა

თელავში საცხოვრებელ სახლში ხანძარი გაჩნდა, რომელმაც ხანდაზმული ქალი იმსხვერპლა.
ინფორმაციას შსს-ში გვიდასტურებენ.
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში ამბობენ, რომ ხანძარი უკვე ლიკვიდირებულია.
