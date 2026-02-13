ახალი ამბები

13 თებერვალი, 2026 •
6 წელზე მეტი წლოვანების მანქანების შემოყვანის აკრძალვა ელექტრომობილებს არ შეეხება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

6 წელზე მეტი წლოვანების ავტომობილების შემოყვანის აკრძალვა ელექტრომობილებს არ შეეხება.

ამის შესახებ ნეტგაზეთს გარემოს დაცვის სამინისტროში განუცხადეს. თუმცა, მათივე განცხადებით, აკრძალვა შეეხება 6 წელზე მეტი წლოვანების ჰიბრიდულ მანქანებს.

„ქართული ოცნების“ მთავრობის გადაწყვეტილებით, საქართველოში 6 წელზე მეტი წლოვანების ავტომობილების შემოყვანა აიკრძალება. როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, ალექსანდრე დარახველიძემ განაცხადა ეს აკრძალვა იმ ავტომობილებს შეეხება, რომელთა ტრანსპორტირება დაიწყება 2026 წლის პირველი აპრილიდან.

„რაც შეეხება 2026 წლის პირველ აპრილამდე შეძენილ და ტრანსპორტირება დაწყებულ ავტომობილებს, ეს ცვლილება არ შეეხება. ასევე ეს ცვლილება არ შეეხება ისეთი ტიპის ავტომობილებს, რომლებიც უკვე საქართველოშია ან ექვემდებარება რეექსპორტს ანუ ქვეყნიდან გაყვანას“, – განაცხადა ალექსანდრე დარახველიძემ „რუსთავი 2-თან“.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

6 წელზე მეტი წლოვანების მანქანების შემოყვანის აკრძალვა ელექტრომობილებს არ შეეხება 13.02.2026
როგორ შემცირდა სტუდენტების კვოტები ISET-ში 13.02.2026
„თეგეტა“ აზერბაიჯანის სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზებისთვის – მეზობელ სახელმწიფოს ჰოლდინგმა JCB-ს ტექნიკა მიაწოდა 13.02.2026
4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებულების ნაწილს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას სთავაზობს 13.02.2026
“გზის გადაკეტვის” საბაბით კიდევ ერთ მოქალაქეს ემუქრება სისხლისსამართლებრივი დევნა 13.02.2026
“საქართველოს რკინიგზა” აცხადებს, რომ აფხაზეთის გავლით თბილისი მიმოსვლას არ განიხილავს 13.02.2026
რომელი უნივერსიტეტი რამდენ სტუდენტს (არ) დაკარგავს „ოცნების“ რეფორმით 13.02.2026
ესტონეთს საქართველოდან ელჩი სომხეთში გადაჰყავს 13.02.2026
