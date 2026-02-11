ახალი ამბები

„ოცნება“ ფასების შესასწავლად საერთაშორისო კომპანიის მოწვევასაც გეგმავს

11 თებერვალი, 2026 •
„ოცნება“ ფასების შესასწავლად საერთაშორისო კომპანიის მოწვევასაც გეგმავს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველოში საკვები პროდუქტებისა და პირველადი მოხმარების საგნების ფასწარმოქმნის შესასწავლად საერთაშორისო კომპანიის მოწვევა იგეგმება.

ამის შესახებ პარლამენტში ფასებთან დაკავშირებით შექმნილ დროებითი კომისიის სხდომაზე „ქართული ოცნების“ დეპუტატმა და ამ კომისიის თავმჯდომარემ, შოთა ბერეკაშვილმა განაცხადა.

საერთაშორისო კომპანიის მოწვევის ინიციატივას მხარი დაუჭირეს პარტიის „გახარი საქართველოსთვის“ წევრებმაც.

შოთა ბერეკაშვილის თქმით, საერთაშორისო კომპანიის შესარჩევად ტენდერი გამოცხადდება.

„გვაქვს ინიციატივა, რომ მივმართოთ პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომ პარლამენტმა ჩვენი კომისიის პარალელურად მოიწვიოს საერთაშორისო კომპანია, რომელსაც აქვს კარგი გამოცდილება პირველადი მოხმარების საგნების და საკვები პროდუქტების სექტორზე. მოვიწვიოთ ასეთი კომპანია, რომელიც პარალელურ რეჟიმში შეისწავლის ჩვენი სექტორის სტრუქტურას, ბიზნესპროცესებს, რა პრობლემები არსებობს, შეადაროს საქართველოს მსგავს ქვეყნებთან და თავის რეკომენდაციები დაწეროს. მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი ნაბიჯი იქნება. ჩვენი კომისიის მუშაობის პარალელურად გვექნება დოკუმენტი, რომელიც განსხვავებული თვალით დაინახავს და გარედან შეაფასებს, რაც მნიშვნელოვნად დაეხმარება ჩვენი კომისიის მუშაობას და საბოლოო შედეგზე გასვლას“, – განაცხადა ბერეკაშვილმა.

სასურსათო პროდუქციის ფასებთან დაკავშირებით „ქართული ოცნების“ მთავრობაში შექმნილია სამთავრობო საკოორდინაციო ფორმატი. ასევე, შეიქმნა პარლამენტის დროებითი კომისია. გარდა ამისა, სურსათის ფასებთან დაკავშირებით საკითხს სწავლობს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიც.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

აშშ-მა და აზერბაიჯანმა სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტია გააფორმეს

მოქალაქეები წერენ, რომ სასამართლოში დაიბარეს შაბათის მარშზე “გზის გადაკეტვის” საფუძვლით

დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა, ქალთა დაცვა და ყარაბაღის სომხების ინტეგრაცია – რეკომენდაციები სომხეთს

რუსეთში Telegram-ზე წვდომას ზღუდავენ

ექსპერტთა მისიამ „მოსკოვის მექანიზმის“ ფარგლებში მუშაობა დაიწყო 11.02.2026
ექსპერტთა მისიამ „მოსკოვის მექანიზმის“ ფარგლებში მუშაობა დაიწყო
საქართველოში პლასტმასის ბოთლებით სასმელების გაყიდვის აკრძალვა იგეგმება 11.02.2026
საქართველოში პლასტმასის ბოთლებით სასმელების გაყიდვის აკრძალვა იგეგმება
„ოცნება“ ფასების შესასწავლად საერთაშორისო კომპანიის მოწვევასაც გეგმავს 11.02.2026
„ოცნება“ ფასების შესასწავლად საერთაშორისო კომპანიის მოწვევასაც გეგმავს
ჩვენ რომ გავაძვირეთ კვერცხი, ეს იყო გარდაუვალი აუცილებლობა – გია ლობჟანიძე 11.02.2026
ჩვენ რომ გავაძვირეთ კვერცხი, ეს იყო გარდაუვალი აუცილებლობა – გია ლობჟანიძე
შსს-ში საკადრო ცვლილებებია 11.02.2026
შსს-ში საკადრო ცვლილებებია
სასამართლოში მასალების დახევის გამო ბრალი სისხლით წარმიდგინეს – ბაია მარგიშვილი 11.02.2026
სასამართლოში მასალების დახევის გამო ბრალი სისხლით წარმიდგინეს – ბაია მარგიშვილი
პოლონეთში საქართველოს 4 მოქალაქე დააკავეს 11.02.2026
პოლონეთში საქართველოს 4 მოქალაქე დააკავეს
საიამ „მოსკოვის მექანიზმის“ ფარგლებში 7 ანგარიში წარადგინა 11.02.2026
საიამ „მოსკოვის მექანიზმის“ ფარგლებში 7 ანგარიში წარადგინა