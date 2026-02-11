ახალი ამბები

სასამართლოში მასალების დახევის გამო ბრალი სისხლით წარმიდგინეს – ბაია მარგიშვილი

11 თებერვალი, 2026 •
სასამართლოში მასალების დახევის გამო ბრალი სისხლით წარმიდგინეს – ბაია მარგიშვილი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სამოქალაქო აქტივისტი ბაია მარგიშვილი, რომელიც აქამდე ორჯერ იყო ადმინისტრაციულ პატიმრობაში, აცხადებს, რომ მას ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსით წაუყენეს. მუხლი ითვალისწინებს  2 წლამდე პატიმრობას. 

საუბარია 2025 წლის 7 ნოემბერს გამართულ სასამართლო პროცესზე, რომელზეც მარგიშვილს მოსამართლე ზვიად ცეკვავამ 14 -დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. მარგიშვილის თქმით, პროცესის მიმდინარეობის დროს სხდომის ოქმი დახია:

“ამით ვაჩვენე მოსამართლეს, როგორ გადაგვახია კონსტიტუცია კობახიძემ”, – ამბობს ის. ამის შემდეგ მოსამართლემ ის საკუთარი პროცესიდან გააძევა და დაუსწრებლად  შეუფარდა 14 -დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა. 

მარგიშვილის თქმით, სწორედ ამასთან დაკავშირებით დაიწყო ამჯერად სისხლის სამართლის გამოძიება ამ ფაქტიდან 4 თვის შემდეგ. მას მოსამართლის შეურაცხყოფას ედავებიან. 

მარგიშვილმა “ნეტგაზეთს” უთხრა, რომ ჯერ არ ჩაჰბარებია ბრალის დადგენილება, რომელიც დაუსწრებლად წარუდგინეს,   და საქმის აღძვრის შესახებ მოულოდნელად შეიტყო: 

“დავრეკე პროკურატურაში ჩემს შეტანილ საჩივართან დაკავშირებით, სადაც გამომძიებელმა მითხრა, რომ ჩემ წინააღმდეგ სისხლის სამართლის გამოძიებაა დაწყებული მოსამართლე ცეკვავას შეურაცხყოფის ბრალდებით”, – ამბობს ის. 

ეს არაა პირველი შემტხვევა, როცა მოსამართლის შეურაცხყოფის ბრალდებით პროკურატურა სისხლისსამართლებრივ გამოძიებას იწყებს – სამშაბათს, 10 თებერვალს ცნობილი გახდა, რომ ახალი ბრალი წარუდგინეს პატიმრობაში მყოფ ოპოზიციონერ პოლიტიკოსს, ნიკა მელიას – გამოძიება მას მოსამართლის შეურაცხყოფაში ადანაშაულებს. 

ორივე შემთხვევაში საუბარია სისხლის სამართლის კოდექსის 366-ე მუხლზე [სასამართლოს უპატივცემულობა], რომელიც ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთიდან ორ წლამდე, ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

აშშ-მა და აზერბაიჯანმა სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტია გააფორმეს

მოქალაქეები წერენ, რომ სასამართლოში დაიბარეს შაბათის მარშზე “გზის გადაკეტვის” საფუძვლით

დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა, ქალთა დაცვა და ყარაბაღის სომხების ინტეგრაცია – რეკომენდაციები სომხეთს

რუსეთში Telegram-ზე წვდომას ზღუდავენ

ექსპერტთა მისიამ „მოსკოვის მექანიზმის“ ფარგლებში მუშაობა დაიწყო 11.02.2026
ექსპერტთა მისიამ „მოსკოვის მექანიზმის“ ფარგლებში მუშაობა დაიწყო
საქართველოში პლასტმასის ბოთლებით სასმელების გაყიდვის აკრძალვა იგეგმება 11.02.2026
საქართველოში პლასტმასის ბოთლებით სასმელების გაყიდვის აკრძალვა იგეგმება
„ოცნება“ ფასების შესასწავლად საერთაშორისო კომპანიის მოწვევასაც გეგმავს 11.02.2026
„ოცნება“ ფასების შესასწავლად საერთაშორისო კომპანიის მოწვევასაც გეგმავს
ჩვენ რომ გავაძვირეთ კვერცხი, ეს იყო გარდაუვალი აუცილებლობა – გია ლობჟანიძე 11.02.2026
ჩვენ რომ გავაძვირეთ კვერცხი, ეს იყო გარდაუვალი აუცილებლობა – გია ლობჟანიძე
შსს-ში საკადრო ცვლილებებია 11.02.2026
შსს-ში საკადრო ცვლილებებია
სასამართლოში მასალების დახევის გამო ბრალი სისხლით წარმიდგინეს – ბაია მარგიშვილი 11.02.2026
სასამართლოში მასალების დახევის გამო ბრალი სისხლით წარმიდგინეს – ბაია მარგიშვილი
პოლონეთში საქართველოს 4 მოქალაქე დააკავეს 11.02.2026
პოლონეთში საქართველოს 4 მოქალაქე დააკავეს
საიამ „მოსკოვის მექანიზმის“ ფარგლებში 7 ანგარიში წარადგინა 11.02.2026
საიამ „მოსკოვის მექანიზმის“ ფარგლებში 7 ანგარიში წარადგინა