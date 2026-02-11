ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ვენსის ვიზიტი ბაქოში – აშშ–აზერბაიჯანის ურთიერთობები „ახალ ეტაპზე“

11 თებერვალი, 2026 •
ვენსის ვიზიტი ბაქოში – აშშ–აზერბაიჯანის ურთიერთობები „ახალ ეტაპზე“
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აშშ-ის ვიცე-პრეზიდენტი ჯეიმს დევიდ ვენსი ოფიციალური ვიზიტით აზერბაიჯანში იმყოფებოდა, სადაც პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან შეხვედრის შემდეგ მხარეებმა ხელი მოაწერეს „აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიას“.

ერთობლივ პრესისთვის გაკეთებულ განცხადებაში პრეზიდენტმა ალიევმა განაცხადა, რომ აშშ-აზერბაიჯანის ურთიერთობები „სრულიად ახალ ეტაპზე გადადის“. მისი თქმით, ხელმოწერილი დოკუმენტი ასახავს ორმხრივი თანამშრომლობის სხვადასხვა მიმართულებას, მათ შორის უსაფრთხოების, ანტიტერორისტული ოპერაციების და ენერგეტიკული უსაფრთხოების სფეროებს.

სტრატეგიული ქარტია და უსაფრთხოების თანამშრომლობა

ალიევის განცხადებით, ქარტია ექვსი თვის განმავლობაში მუშავდებოდა და წარმოადგენს „გულწრფელი და თანმიმდევრული მუშაობის შედეგს“.

ალიევმა განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობაზე და აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანი და აშშ გააგრძელებენ კოორდინაციას ანტიტერორისტულ ოპერაციებში.

ენერგეტიკის მიმართულებით ალიევმა ხაზი გაუსვა აზერბაიჯანის როლს ევროპის ენერგეტიკულ უსაფრთხოებაში. მისი თქმით, ამჟამად ქვეყანა ბუნებრივი აირით ამარაგებს 16 სახელმწიფოს, რომელთაგან 11 ნატოს წევრი და აშშ-ის მოკავშირეა.

„დღევანდელი სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის ხელმოწერა გულწრფელი მუშაობის შედეგია“, – განაცხადა ალიევმა.

მან ასევე მადლობა გადაუხადა აშშ-ის ხელისუფლებას და დონალდ ტრამპს კავკასიაში მშვიდობის პროცესში შეტანილი წვლილისთვის და აღნიშნა, რომ რეგიონი „მშვიდობის პირობებში ცხოვრობს“. „იქ, სადაც ადრე კონფლიქტი იყო, ჩვენ შევქმნით კეთილდღეობას“.

ვენსის გზავნილები – უსაფრთხოება, ეკონომიკა და მშვიდობა

ვიცე-პრეზიდენტმა ვენსმა განაცხადა, რომ აშშ-სა და აზერბაიჯანს უკვე დიდი ხნის სტრატეგიული თანამშრომლობა აკავშირებთ. მან განსაკუთრებულად აღნიშნა აზერბაიჯანელი სამხედროების როლი ავღანეთში, სადაც, მისი თქმით, ისინი „ერთ-ერთი ბოლოები იყვნენ, ვინც ქვეყანა დატოვა“ და რთულ პირობებში მსახურების შედეგად მაღალი პროფესიონალური რეპუტაცია მოიპოვეს.

ვენსმა ყურადღება გაამახვილა ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე და TRIPP-ის პროექტზე, რომელიც უკვე ხორციელდება. მისი განცხადებით, ინიციატივა აზერბაიჯანს დამატებით ეკონომიკურ შესაძლებლობებს შეუქმნის და ხელს შეუწყობს ბუნებრივი რესურსებისა და სტრატეგიული მინერალების უფრო ეფექტიან ექსპორტს.

მისი შეფასებით, ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავება და ინფრასტრუქტურული კავშირები მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს სომხეთ-აზერბაიჯანის შესაძლო სამშვიდობო შეთანხმების მდგრადობაში.

„ჩვენ გვსურს, რომ სამშვიდობო შეთანხმება აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის იყოს მდგრადი“, – განაცხადა ვენსმა.

მისივე თქმით, კონფლიქტების პრევენციის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ხალხებს შორის კულტურული და ეკონომიკური გაცვლებია.

„ერთობლივი მუშაობა გაცილებით მეტ კეთილდღეობას ქმნის, ვიდრე დაპირისპირება“.

რეგიონული კონტექსტი და პოლიტიკური გზავნილები

ვენსმა ასევე ხაზი გაუსვა აზერბაიჯანის რეგიონულ მნიშვნელობას და აღნიშნა, რომ პრეზიდენტ ალიევს აქვს ურთიერთობები როგორც თურქეთთან, ასევე ისრაელთან, რაც ქვეყნის დიპლომატიურ როლს კიდევ უფრო გამოკვეთს.

ახალი ეტაპი ორმხრივ ურთიერთობებში

სტრატეგიული პარტნიორობის ახალი ფორმატი, მხარეთა შეფასებით, უნდა გახდეს საფუძველი როგორც ორმხრივი ურთიერთობების გაძლიერებისთვის, ისე სამხრეთ კავკასიაში გრძელვადიანი მშვიდობისა და ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისთვის.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“ნიკო კვარაცხელიას დახვრეტის საქმე დიდი ხანია გახსნილია” – იზა ომაძის მიმართვა

აშშ-მა და აზერბაიჯანმა სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტია გააფორმეს

მოქალაქეები წერენ, რომ სასამართლოში დაიბარეს შაბათის მარშზე “გზის გადაკეტვის” საფუძვლით

დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა, ქალთა დაცვა და ყარაბაღის სომხების ინტეგრაცია – რეკომენდაციები სომხეთს

ვენსის ვიზიტი ბაქოში – აშშ–აზერბაიჯანის ურთიერთობები „ახალ ეტაპზე“ 11.02.2026
ვენსის ვიზიტი ბაქოში – აშშ–აზერბაიჯანის ურთიერთობები „ახალ ეტაპზე“
ექსპერტთა მისიამ „მოსკოვის მექანიზმის“ ფარგლებში მუშაობა დაიწყო 11.02.2026
ექსპერტთა მისიამ „მოსკოვის მექანიზმის“ ფარგლებში მუშაობა დაიწყო
საქართველოში პლასტმასის ბოთლებით სასმელების გაყიდვის აკრძალვა იგეგმება 11.02.2026
საქართველოში პლასტმასის ბოთლებით სასმელების გაყიდვის აკრძალვა იგეგმება
„ოცნება“ ფასების შესასწავლად საერთაშორისო კომპანიის მოწვევასაც გეგმავს 11.02.2026
„ოცნება“ ფასების შესასწავლად საერთაშორისო კომპანიის მოწვევასაც გეგმავს
ჩვენ რომ გავაძვირეთ კვერცხი, ეს იყო გარდაუვალი აუცილებლობა – გია ლობჟანიძე 11.02.2026
ჩვენ რომ გავაძვირეთ კვერცხი, ეს იყო გარდაუვალი აუცილებლობა – გია ლობჟანიძე
შსს-ში საკადრო ცვლილებებია 11.02.2026
შსს-ში საკადრო ცვლილებებია
სასამართლოში მასალების დახევის გამო ბრალი სისხლით წარმიდგინეს – ბაია მარგიშვილი 11.02.2026
სასამართლოში მასალების დახევის გამო ბრალი სისხლით წარმიდგინეს – ბაია მარგიშვილი
პოლონეთში საქართველოს 4 მოქალაქე დააკავეს 11.02.2026
პოლონეთში საქართველოს 4 მოქალაქე დააკავეს