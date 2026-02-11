ვენსის ვიზიტი ბაქოში – აშშ–აზერბაიჯანის ურთიერთობები „ახალ ეტაპზე“

აშშ-ის ვიცე-პრეზიდენტი ჯეიმს დევიდ ვენსი ოფიციალური ვიზიტით აზერბაიჯანში იმყოფებოდა, სადაც პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან შეხვედრის შემდეგ მხარეებმა ხელი მოაწერეს „აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიას“.
ერთობლივ პრესისთვის გაკეთებულ განცხადებაში პრეზიდენტმა ალიევმა განაცხადა, რომ აშშ-აზერბაიჯანის ურთიერთობები „სრულიად ახალ ეტაპზე გადადის“. მისი თქმით, ხელმოწერილი დოკუმენტი ასახავს ორმხრივი თანამშრომლობის სხვადასხვა მიმართულებას, მათ შორის უსაფრთხოების, ანტიტერორისტული ოპერაციების და ენერგეტიკული უსაფრთხოების სფეროებს.
სტრატეგიული ქარტია და უსაფრთხოების თანამშრომლობა
ალიევის განცხადებით, ქარტია ექვსი თვის განმავლობაში მუშავდებოდა და წარმოადგენს „გულწრფელი და თანმიმდევრული მუშაობის შედეგს“.
ალიევმა განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობაზე და აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანი და აშშ გააგრძელებენ კოორდინაციას ანტიტერორისტულ ოპერაციებში.
ენერგეტიკის მიმართულებით ალიევმა ხაზი გაუსვა აზერბაიჯანის როლს ევროპის ენერგეტიკულ უსაფრთხოებაში. მისი თქმით, ამჟამად ქვეყანა ბუნებრივი აირით ამარაგებს 16 სახელმწიფოს, რომელთაგან 11 ნატოს წევრი და აშშ-ის მოკავშირეა.
„დღევანდელი სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის ხელმოწერა გულწრფელი მუშაობის შედეგია“, – განაცხადა ალიევმა.
მან ასევე მადლობა გადაუხადა აშშ-ის ხელისუფლებას და დონალდ ტრამპს კავკასიაში მშვიდობის პროცესში შეტანილი წვლილისთვის და აღნიშნა, რომ რეგიონი „მშვიდობის პირობებში ცხოვრობს“. „იქ, სადაც ადრე კონფლიქტი იყო, ჩვენ შევქმნით კეთილდღეობას“.
ვენსის გზავნილები – უსაფრთხოება, ეკონომიკა და მშვიდობა
ვიცე-პრეზიდენტმა ვენსმა განაცხადა, რომ აშშ-სა და აზერბაიჯანს უკვე დიდი ხნის სტრატეგიული თანამშრომლობა აკავშირებთ. მან განსაკუთრებულად აღნიშნა აზერბაიჯანელი სამხედროების როლი ავღანეთში, სადაც, მისი თქმით, ისინი „ერთ-ერთი ბოლოები იყვნენ, ვინც ქვეყანა დატოვა“ და რთულ პირობებში მსახურების შედეგად მაღალი პროფესიონალური რეპუტაცია მოიპოვეს.
ვენსმა ყურადღება გაამახვილა ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე და TRIPP-ის პროექტზე, რომელიც უკვე ხორციელდება. მისი განცხადებით, ინიციატივა აზერბაიჯანს დამატებით ეკონომიკურ შესაძლებლობებს შეუქმნის და ხელს შეუწყობს ბუნებრივი რესურსებისა და სტრატეგიული მინერალების უფრო ეფექტიან ექსპორტს.
მისი შეფასებით, ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავება და ინფრასტრუქტურული კავშირები მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს სომხეთ-აზერბაიჯანის შესაძლო სამშვიდობო შეთანხმების მდგრადობაში.
„ჩვენ გვსურს, რომ სამშვიდობო შეთანხმება აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის იყოს მდგრადი“, – განაცხადა ვენსმა.
მისივე თქმით, კონფლიქტების პრევენციის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ხალხებს შორის კულტურული და ეკონომიკური გაცვლებია.
„ერთობლივი მუშაობა გაცილებით მეტ კეთილდღეობას ქმნის, ვიდრე დაპირისპირება“.
რეგიონული კონტექსტი და პოლიტიკური გზავნილები
ვენსმა ასევე ხაზი გაუსვა აზერბაიჯანის რეგიონულ მნიშვნელობას და აღნიშნა, რომ პრეზიდენტ ალიევს აქვს ურთიერთობები როგორც თურქეთთან, ასევე ისრაელთან, რაც ქვეყნის დიპლომატიურ როლს კიდევ უფრო გამოკვეთს.
ახალი ეტაპი ორმხრივ ურთიერთობებში
სტრატეგიული პარტნიორობის ახალი ფორმატი, მხარეთა შეფასებით, უნდა გახდეს საფუძველი როგორც ორმხრივი ურთიერთობების გაძლიერებისთვის, ისე სამხრეთ კავკასიაში გრძელვადიანი მშვიდობისა და ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისთვის.