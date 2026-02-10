დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა, ქალთა დაცვა და ყარაბაღის სომხების ინტეგრაცია – რეკომენდაციები სომხეთს

ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

10 თებერვალი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა მაიკლ ო’ფლაჰერტიმ 3-5 თებერვალს სომხეთში ვიზიტის შემდეგ განაცხადა, რომ ქვეყანამ მნიშვნელოვანი პროგრესი აჩვენა ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში, თუმცა რიგ მიმართულებებში კვლავ სერიოზული გამოწვევები რჩება.

კომისარმა დადებითად შეაფასა სომხეთის მიერ დისკრიმინაციისა და გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ კანონმდებლობის რეფორმა, ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციის ახალი მექანიზმების დანერგვა, ასევე, ყარაბაღელი სომხების ინტეგრაციისკენ გადადგმული ნაბიჯები, მათ შორის მოქალაქეობის მინიჭების ზრდა და საგანგებო სოციალური დახმარება.

ამასთან, ო’ფლაჰერტის შესაბამისად, სომხეთს კვლავ არ გააჩნია ყოვლისმომცველი ანტიდისკრიმინაციული კანონი. მან ხელისუფლებას მოუწოდა, დროულად მიიღოს თანასწორობის კანონი, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, რომელიც უზრუნველყოფს მსხვერპლთა ეფექტურ სამართლებრივ დაცვას და მკაფიოდ მოიცავს ყველა დაცულ ნიშანს, მათ შორის სექსუალურ ორიენტაციასა და გენდერულ იდენტობას.

ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხზე კომისარმა განაცხადა, რომ საკანონმდებლო პროგრესის მიუხედავად, პრობლემა კვლავ ფართოდ გავრცელებულია. მისი შეფასებით, პატრიარქალური დამოკიდებულებები, გენდერული სტერეოტიპები და სტამბოლის კონვენციის წინააღმდეგ მიმართული დეზინფორმაცია სერიოზულ ბარიერებს ქმნის. კომისარმა შეშფოთება გამოთქვა სამართალდამცავ და სასამართლო პრაქტიკაში მსხვერპლზე არასაკმარისი ფოკუსის გამო, როდესაც ხშირ შემთხვევაში უპირატესობა ეძლევა „ოჯახურ შერიგებას“. მან მოუწოდა ხელისუფლებას, გააძლიეროს თავშესაფრები, უზრუნველყოს მათი სტაბილური დაფინანსება და დანერგოს სავალდებულო გენდერული მგრძნობელობის ტრენინგები პოლიციისა და მოსამართლეებისთვის.

ყარაბაღელ სომხებთან დაკავშირებით ო’ფლაჰერტიმ სომხეთის ხელისუფლების სოლიდარობა და სწრაფი რეაგირება „გამორჩეულად“ შეაფასა. თუმცა აღნიშნა, რომ გრძელვადიანი ინტეგრაცია მოითხოვს ყოვლისმომცველ სტრატეგიას, რომელიც მოიცავს საცხოვრებლის, დასაქმების, დოკუმენტების აღდგენის, მოქალაქეობის უზრუნველყოფისა და სოციალური ჩართულობის საკითხებს, განსაკუთრებული ყურადღებით ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ.

კომისრის დეტალური ანგარიში მოგვიანებით გამოქვეყნდება.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

სომხეთი აშშ-სგან $11 მლნ-ის დრონების ტექნოლოგიას შეისყიდის

შენობებთან დაკავშირებით გვექნება მსჯელობა სტუ-ს ხელმძღვანელობასთან – კობახიძე

მელიას ახალი ბრალი მოსამართლის „სიტყვიერი შეურაცხყოფისთვის“ წაუყენეს

„თეგეტა ქარსის“ 2025 – რეკორდული გაყიდვები, ახალი ბრენდები და რეგიონული ექსპანსია

“ნიკო კვარაცხელიას დახვრეტის საქმე დიდი ხანია გახსნილია” – იზა ომაძის მიმართვა 10.02.2026
აშშ-მა და აზერბაიჯანმა სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტია გააფორმეს 10.02.2026
მოქალაქეები წერენ, რომ სასამართლოში დაიბარეს შაბათის მარშზე “გზის გადაკეტვის” საფუძვლით 10.02.2026
8 პოლიტიკური ლიდერის დევნა ახალ ფაზაში გადადის — რეპორტაჟი სასამართლოდან 10.02.2026
დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა, ქალთა დაცვა და ყარაბაღის სომხების ინტეგრაცია – რეკომენდაციები სომხეთს 10.02.2026
რუსეთში Telegram-ზე წვდომას ზღუდავენ 10.02.2026
16-წლიანი პატიმრობა მელის, იმაზე მეტი, ვიდრე პედოფილებს — სააკაშვილი სასამართლოში 10.02.2026
გიგა ავალიანის საქმის ფიგურანტები სხვა ადამიანებზეც ძალადობდნენ და თან იღებდნენ – პროკურატურა 10.02.2026
