დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა, ქალთა დაცვა და ყარაბაღის სომხების ინტეგრაცია – რეკომენდაციები სომხეთს

ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა მაიკლ ო’ფლაჰერტიმ 3-5 თებერვალს სომხეთში ვიზიტის შემდეგ განაცხადა, რომ ქვეყანამ მნიშვნელოვანი პროგრესი აჩვენა ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში, თუმცა რიგ მიმართულებებში კვლავ სერიოზული გამოწვევები რჩება.
კომისარმა დადებითად შეაფასა სომხეთის მიერ დისკრიმინაციისა და გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ კანონმდებლობის რეფორმა, ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციის ახალი მექანიზმების დანერგვა, ასევე, ყარაბაღელი სომხების ინტეგრაციისკენ გადადგმული ნაბიჯები, მათ შორის მოქალაქეობის მინიჭების ზრდა და საგანგებო სოციალური დახმარება.
ამასთან, ო’ფლაჰერტის შესაბამისად, სომხეთს კვლავ არ გააჩნია ყოვლისმომცველი ანტიდისკრიმინაციული კანონი. მან ხელისუფლებას მოუწოდა, დროულად მიიღოს თანასწორობის კანონი, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, რომელიც უზრუნველყოფს მსხვერპლთა ეფექტურ სამართლებრივ დაცვას და მკაფიოდ მოიცავს ყველა დაცულ ნიშანს, მათ შორის სექსუალურ ორიენტაციასა და გენდერულ იდენტობას.
ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხზე კომისარმა განაცხადა, რომ საკანონმდებლო პროგრესის მიუხედავად, პრობლემა კვლავ ფართოდ გავრცელებულია. მისი შეფასებით, პატრიარქალური დამოკიდებულებები, გენდერული სტერეოტიპები და სტამბოლის კონვენციის წინააღმდეგ მიმართული დეზინფორმაცია სერიოზულ ბარიერებს ქმნის. კომისარმა შეშფოთება გამოთქვა სამართალდამცავ და სასამართლო პრაქტიკაში მსხვერპლზე არასაკმარისი ფოკუსის გამო, როდესაც ხშირ შემთხვევაში უპირატესობა ეძლევა „ოჯახურ შერიგებას“. მან მოუწოდა ხელისუფლებას, გააძლიეროს თავშესაფრები, უზრუნველყოს მათი სტაბილური დაფინანსება და დანერგოს სავალდებულო გენდერული მგრძნობელობის ტრენინგები პოლიციისა და მოსამართლეებისთვის.
ყარაბაღელ სომხებთან დაკავშირებით ო’ფლაჰერტიმ სომხეთის ხელისუფლების სოლიდარობა და სწრაფი რეაგირება „გამორჩეულად“ შეაფასა. თუმცა აღნიშნა, რომ გრძელვადიანი ინტეგრაცია მოითხოვს ყოვლისმომცველ სტრატეგიას, რომელიც მოიცავს საცხოვრებლის, დასაქმების, დოკუმენტების აღდგენის, მოქალაქეობის უზრუნველყოფისა და სოციალური ჩართულობის საკითხებს, განსაკუთრებული ყურადღებით ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ.
კომისრის დეტალური ანგარიში მოგვიანებით გამოქვეყნდება.