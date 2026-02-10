ახალი ამბები

რუსეთში Telegram-ზე წვდომას ზღუდავენ

10 თებერვალი, 2026 •
რუსეთში Telegram-ზე წვდომას ზღუდავენ
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსეთში  Telegram-ის შეზღუდვის შესახებ ახალი გადაწყვეტილება მიიღეს.

„როსკომნადზორმა“ (რუსეთის ფედერალური აღმასრულებელი სააგენტო) 10 თებერვლიდან Telegram-ის  მესენჯერის მუშაობის შეზღუდვა უკვე დაიწყო.

რუსმა მომხმარებლებმა Telegram-ზე წვდომასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე ჩივილი ჯერ კიდევ 9 თებერვალს დაიწყეს. მსგავსი ხარვეზები ასევე დაფიქსირდა 2026 წლის იანვარსა და 2025 წლის დეკემბრის ბოლოს. საჩივრების უმეტესობა ეხება ფოტოებისა და ვიდეოების ნელ ჩატვირთვას და შეტყობინებების გაგზავნის დაგვიანებას.

ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც რუსეთი Telegram-ის მუშაობის შეზღუდვას ცდილობს. 2025 წლის აგვისტოში „როსკომნადზორმა“ შეზღუდა Telegram-სა და WhatsApp-ზე ზარები (WhatsApp Meta-ს საკუთრებაა, რომელიც რუსეთში ექსტრემისტულად არის მიჩნეული და აკრძალულია).

სააგენტომ შეზღუდვები იმით ახსნა, რომ შეტყობინებების აპლიკაციები გახდა „ძირითადი ხმოვანი სერვისები, რომლებიც გამოიყენება მოტყუებისა და გამოძალვისთვის, ასევე რუსეთის მოქალაქეების დივერსიულ და ტერორისტულ საქმიანობაში ჩასართავად“.

ოქტომბერში „როსკომნადზორმა“ გამოაცხადა, რომ კრიმინალებთან საბრძოლველად Telegram-ისა და WhatsApp-ის ნაწილობრივი შეზღუდვა დაიწყო. დეკემბერში რუსეთის დუმის საინფორმაციო პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ, სერგეი ბოიარსკიმ განაცხადა, რომ რუსეთში Telegram-ის სრული დაბლოკვა ჯერ არ განიხილება.

„Telegram იყო და რჩება არა მხოლოდ მესენჯერად, არამედ სოციალურ ქსელადაც, ამიტომ მას ამ პერსპექტივიდან უნდა მივუდგეთ. მის ფარგლებში შეიქმნა და ფუნქციონირებს არხები, რომლებშიც მნიშვნელოვანი რესურსები და ძალისხმევაა ჩადებული. მირჩევნია, ამ ეტაპზე Telegram-ის სრულ დაბლოკვაზე არ ვისაუბრო“, – თქვა მან.

RBC-ს ცნობით, 2026 წლის დასაწყისში რუსეთი ფედერაციის საბჭოს ციფრული ეკონომიკის განვითარების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ, არტემ შეიკინმა, განაცხადა, რომ „როსკომნადზორი“ თანდათან ბლოკავს Telegram-ს. მისი თქმით, ეს გამოწვეული იყო მესენჯერის მიერ დანაშაულის პრევენციის მოთხოვნების დაცვაზე უარის თქმით.

Telegram ერთ-ერთი უკანასკნელი მესენჯერია რუსეთში, რომელიც დღემდე ლეგალურად მუშაობს. WhatsApp, FB/მესენჯერი, ინსტაგრამი და სხვა სოცქსელები ყველა უკვე დაბლოკილია. აკრძალულია youtube-იც.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

სომხეთი აშშ-სგან $11 მლნ-ის დრონების ტექნოლოგიას შეისყიდის

შენობებთან დაკავშირებით გვექნება მსჯელობა სტუ-ს ხელმძღვანელობასთან – კობახიძე

მელიას ახალი ბრალი მოსამართლის „სიტყვიერი შეურაცხყოფისთვის“ წაუყენეს

„თეგეტა ქარსის“ 2025 – რეკორდული გაყიდვები, ახალი ბრენდები და რეგიონული ექსპანსია

“ნიკო კვარაცხელიას დახვრეტის საქმე დიდი ხანია გახსნილია” – იზა ომაძის მიმართვა 10.02.2026
“ნიკო კვარაცხელიას დახვრეტის საქმე დიდი ხანია გახსნილია” – იზა ომაძის მიმართვა
აშშ-მა და აზერბაიჯანმა სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტია გააფორმეს 10.02.2026
აშშ-მა და აზერბაიჯანმა სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტია გააფორმეს
მოქალაქეები წერენ, რომ სასამართლოში დაიბარეს შაბათის მარშზე “გზის გადაკეტვის” საფუძვლით 10.02.2026
მოქალაქეები წერენ, რომ სასამართლოში დაიბარეს შაბათის მარშზე “გზის გადაკეტვის” საფუძვლით
8 პოლიტიკური ლიდერის დევნა ახალ ფაზაში გადადის — რეპორტაჟი სასამართლოდან 10.02.2026
8 პოლიტიკური ლიდერის დევნა ახალ ფაზაში გადადის — რეპორტაჟი სასამართლოდან
დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა, ქალთა დაცვა და ყარაბაღის სომხების ინტეგრაცია – რეკომენდაციები სომხეთს 10.02.2026
დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა, ქალთა დაცვა და ყარაბაღის სომხების ინტეგრაცია – რეკომენდაციები სომხეთს
რუსეთში Telegram-ზე წვდომას ზღუდავენ 10.02.2026
რუსეთში Telegram-ზე წვდომას ზღუდავენ
16-წლიანი პატიმრობა მელის, იმაზე მეტი, ვიდრე პედოფილებს — სააკაშვილი სასამართლოში 10.02.2026
16-წლიანი პატიმრობა მელის, იმაზე მეტი, ვიდრე პედოფილებს — სააკაშვილი სასამართლოში
გიგა ავალიანის საქმის ფიგურანტები სხვა ადამიანებზეც ძალადობდნენ და თან იღებდნენ – პროკურატურა 10.02.2026
გიგა ავალიანის საქმის ფიგურანტები სხვა ადამიანებზეც ძალადობდნენ და თან იღებდნენ – პროკურატურა