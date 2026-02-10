სასამართლომ ოპოზიციის რვა ლიდერის დევნის საქმის განხილვა დაიწყო

დღეს, 10 თებერვალს, თბილისის საქალაქო სასამართლოში დაიწყო ოპოზიციის 8 ლიდერის დევნის საქმის განხილვა.
მიხეილ სააკაშვილს, გიორგი ვაშაძეს, ნიკა გვარამიას, ნიკანორ მელიას, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის, ელენე ხოშტარიას, მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს პროკურატურამ მორიგი ბრალი 6 ნოემბერს წარუდგინა. ამ სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების დროისთვის 6 პოლიტიკოსი ციხეში იყო.
10 თებერვლის სხდომას არ ესწრებიან ელენე ხოშტარია და ნიკა მელია – მათ უარი განაცხადეს პროცესზე დასწრებაზე. სასამართლო დარბაზში ასევე არ იმყოფება მამუკა ხაზარაძე.
დღეს წინასასამართლო სხდომაა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოსამართლემ მტკიცებულებების დასაშვებობაზე უნდა იმსჯელოს.
ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს ბრალი შემდეგი მუხლებით აქვთ წარდგენილი:
მიხეილ სააკაშვილს – საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 317-ე მუხლით – საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისაკენ ან სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისაკენ მოწოდება;
ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს და გიორგი ვაშაძეს – საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 318-ე მუხლის პირველი ნაწილით და 319-ე მუხლით – საბოტაჟი და უცხო ქვეყნისათვის მტრულ საქმიანობაში დახმარება.
ელენე ხოშტარიას – საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 318-ე მუხლის პირველი ნაწილით, 319-ე მუხლით და 321-ე პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით – საბოტაჟის, აღნიშნული დანაშაულისთვის მატერიალური რესურსების მიწოდების და უცხო ქვეყნისათვის მტრულ საქმიანობაში დახმარების ბრალდებით.
ნიკა გვარამიას, ნიკა მელიას, მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს – საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 318-ე მუხლის პირველი ნაწილით – საბოტაჟის ბრალდებით.
არცერთი პოლიტიკოსი ბრალს არ აღიარებს – ისინი წარდგენილ ბრალდებას პოლიტიკური დევნად აფასებენ.
ბადრი ჯაფარიძემ, „ლელო -ძლიერი საქართველოს“ ერთ-ერთმა ლიდერმა განაცხადა, რომ „თუ რამე ძირს უთხრის ჩვენს ქვეყანას, მის სახელმწიფოებრიობას, ზიანს აყენებს ჩვენს სახელმწიფოს, არის ამის მსგავსი პროცესები. ეს სიახლეა, როცა დააჯგუფეს პოლიტიკოსები და ჯგუფურად გვასამართლებენ. ეს არის დიდი ზიანის მომტანი ჩვენი ქვეყნის ინტერესებისთვის“.
გიორგი ვაშაძის, „სტრატეგია აღმაშენებლის“ ლიდერის, თქმით: „ეს საქმე რაზეა, იცით? რომ ჩვენ გავჩუმდეთ, უარი ვთქვათ სამართლიანობისთვის ბრძოლაზე, უარი ვთქვათ საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციაზე, რომ ჩვენ გავჩუმდეთ და ვთქვათ, რომ საქართველოში აღარ იყოს დემოკრატია. შევეგუოთ ამას. აი, ამაზეა ეს ყველაფერი. საქმეში დევს: ჩემი სახელი და გვარი, ცარიელი ფურცელი და 15 წელი. მეტი არაფერი არ არის ჩადებული.
ზურაბ ჯაფარიძის, “გირჩი – მეტი თავისუფლების” ლიდერის თქმით, სინამდვილეში იმიტომ ასამართლებენ, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაასანქცირა ბიძინა ივანიშვილი:
“მთავარი მტკიცებულება რაც აქვთ, არის დაახლოებით ოცამდე პოლიციელის ჩვენებები. [სადაც ისინი] უბრალოდ ზღაპრებს ყვებიან, რომ ვითომ დაინახეს და მე, ვიღაცა, რომ ერთად ხალხს მოვუწოდებდით, რომ აბა, გავექანეთ ახლა და შევარდით პარლამენტში. იქით მამუკა, ბადრი და გახარია მოუწოდებდნენ, რომ ცეცხლი წაუკიდეთ და აი, რაღაც ეგეთი სიგიჟეები წერია.
მაგის მიღმა რაც აქვთ, არის ვიდეო და აუდიოჩანაწერები გაკეთებული საჯარო შეხვედრებიდან — მე, ლაკა [ელენე ხოშტარია], ვაშაძე — სადაც საჯაროდ რაღაცებს ვყვებით. აქვთ ჩემი საზაფხულო ბანაკებიდან რაღაც ჩანაწერები, რომელიც მანამდე „იმედმაც“ ატრიალა.
მეორე საქმე არის ეს “მტრული სახელმწიფოებისთვის” რაღაცა დახმარება “ქვეყნის დასუსტების [მიზნით]”, სადაც საუბარი არის კონკრეტულად იმაზე, რომ ჩვენ, პოლიტიკოსების ნაწილი, ვმუშაობდით სხვადასხვა ქვეყნებთან იმისათვის, რომ დაესანქცირებინათ საქართველოში „ქართული ოცნების“ ლიდერები. მთავარი ამბავი არის ბიძინას დასანქცირება. სინამდვილეში გვასამართლებენ იმის გამო, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაასანქცირა ბიძინა ივანიშვილი.“
მიხეილ სააკაშვილმა, საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა, სასამართლო სხდომაზე განაცხადა, რომ „ზვიგენის შეურაცხყოფაზე თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს“.
ნიკა გვარამიამ, პარტია “ახალის” დამფუძნებელმა თქვა, რომ მისთვის გაუგებარია, რას ედეება პროკურატურა:
პირველი საქმე არაა ჩემი. პირველი საქმე არაა, რომელიც ვიცი. მიშას ყველა საქმე ვიცი, ჩემი საქმეებიც ვიცი. მაგრამ ეს საქმე 40 ტომი ხომ არის? ვეძებე და ვერ ვიპოვე „ნიკა გვარამია“, რომელიც ქვემდებარე არის და რომელიმე შემასმენელი ახლავს თან — რომ აი, ნიკა გვარამია ახორციელებდა დანაშაულს. 40 ტომში არის სულ 2 წინადადება, სადაც ნახსენები ვარ და ჯობია, რომ არ ვიყო. ადრე ის მაინც ვიცოდი, რა ჩამითვალეს დანაშაულად — ცოლი დავსვი სამსახურის მანქანაზე და წულუკიანთან არ მივედი.