ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ვენსმა სომეხთა გენოციდის მუზეუმის საპატიო სტუმართა წიგნში ჩანაწერი დატოვა

10 თებერვალი, 2026 •
ვენსმა სომეხთა გენოციდის მუზეუმის საპატიო სტუმართა წიგნში ჩანაწერი დატოვა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სომხეთში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში მყოფმა აშშ-ის ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეი დი ვენსმა სომეხთა გენოციდის მუზეუმის საპატიო სტუმართა წიგნში ჩანაწერი დატოვა.

„არმენპრესის“ ინფორმაციით, 10 თებერვალს ვენსმა მოინახულა ციცერნაკაბერდის მემორიალური კომპლექსი, რათა პატივი მიეგო მეოცე საუკუნის ბოლოს ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა გენოციდის მსხვერპლთა ხსოვნას.

გამოცემის ცნობითვე, ვიზიტის ბოლოს მან მუზეუმის სტუმართა წიგნში შემდეგი სიტყვები დაწერა:

„გარდაცვლილთა მიმართ ღრმა პატივისცემით, ჩვენ ვაფასებთ სომეხი ხალხის გამძლეობას და ურყევ სულს. იმედია, ამერიკა და სომხეთი ერთად იმოძრავებენ მომავლისკენ, სადაც მეფობს მშვიდობა და ურთიერთგაგება.“

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

სომხეთი აშშ-სგან $11 მლნ-ის დრონების ტექნოლოგიას შეისყიდის

შენობებთან დაკავშირებით გვექნება მსჯელობა სტუ-ს ხელმძღვანელობასთან – კობახიძე

მელიას ახალი ბრალი მოსამართლის „სიტყვიერი შეურაცხყოფისთვის“ წაუყენეს

„თეგეტა ქარსის“ 2025 – რეკორდული გაყიდვები, ახალი ბრენდები და რეგიონული ექსპანსია

“ნიკო კვარაცხელიას დახვრეტის საქმე დიდი ხანია გახსნილია” – იზა ომაძის მიმართვა 10.02.2026
“ნიკო კვარაცხელიას დახვრეტის საქმე დიდი ხანია გახსნილია” – იზა ომაძის მიმართვა
აშშ-მა და აზერბაიჯანმა სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტია გააფორმეს 10.02.2026
აშშ-მა და აზერბაიჯანმა სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტია გააფორმეს
მოქალაქეები წერენ, რომ სასამართლოში დაიბარეს შაბათის მარშზე “გზის გადაკეტვის” საფუძვლით 10.02.2026
მოქალაქეები წერენ, რომ სასამართლოში დაიბარეს შაბათის მარშზე “გზის გადაკეტვის” საფუძვლით
8 პოლიტიკური ლიდერის დევნა ახალ ფაზაში გადადის — რეპორტაჟი სასამართლოდან 10.02.2026
8 პოლიტიკური ლიდერის დევნა ახალ ფაზაში გადადის — რეპორტაჟი სასამართლოდან
დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა, ქალთა დაცვა და ყარაბაღის სომხების ინტეგრაცია – რეკომენდაციები სომხეთს 10.02.2026
დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა, ქალთა დაცვა და ყარაბაღის სომხების ინტეგრაცია – რეკომენდაციები სომხეთს
რუსეთში Telegram-ზე წვდომას ზღუდავენ 10.02.2026
რუსეთში Telegram-ზე წვდომას ზღუდავენ
16-წლიანი პატიმრობა მელის, იმაზე მეტი, ვიდრე პედოფილებს — სააკაშვილი სასამართლოში 10.02.2026
16-წლიანი პატიმრობა მელის, იმაზე მეტი, ვიდრე პედოფილებს — სააკაშვილი სასამართლოში
გიგა ავალიანის საქმის ფიგურანტები სხვა ადამიანებზეც ძალადობდნენ და თან იღებდნენ – პროკურატურა 10.02.2026
გიგა ავალიანის საქმის ფიგურანტები სხვა ადამიანებზეც ძალადობდნენ და თან იღებდნენ – პროკურატურა