ჯეი დი ვენსმა ფაშინიანს მხარდაჭერა გამოუცხადა მოახლოებულ არჩევნებში

10 თებერვალი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სომხეთში ვიზიტით მყოფმა აშშ-ის ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეი დი ვენსმა მხარდაჭერა გამოუცხადა სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს სომხეთში დაგეგმილ მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებში․

„არმენპრესის“ ინფორმაციით, ვენსმა ამის შესახებ განაცხადა 9 თებერვალს, ერევანში სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრთან ერთად გაკეთებული ერთობლივი განცხადებების დროს და აღნიშნა, რომ ფაშინიანი არის ის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია გრძელვადიანი პარტნიორობის ჩამოყალიბება და პროგრამების წარმატებით განხორციელება, კერძოდ,TRIPP-ის პროექტის․

„ვფიქრობ, რეალურად არსებობს დიდი კაპიტალი, რომელიც დაინტერესებულია სწორედ ამ კონკრეტული პროექტით․ მსოფლიოში ბევრი ადამიანია, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ სომხეთსა და TRIPP-ის პროექტში ინვესტირების გზით შესაძლებელია კარგი მოგების მიღება․ საკითხი უს არის, თუ როგორ უნდა გადავიყვანოთ სამშვიდობო შეთანხმება წარმატებით შემდეგ ეტაპზე და როგორ შევინარჩუნოთ პრემიერ-მინისტრი კარგ პოზიციაში, რათა მან შეძლოს მომავლისკენ კონცენტრირება․ ვიცი, რომ არჩევნები ახლოვდება, ამის შესახებ არ ვისაუბრებ, თუმცა, თუ ჩემს მხარდაჭერას რაიმე მნიშვნელობა აქვს, მას ეს მხარდაჭერა ნამდვილად აქვს, რადგან ის არის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია გრძელვადიანი პარტნიორობის ჩამოყალიბება და მსგავსი პროექტების წარმატებით განხორციელება․ ეს ერთ ღამეში არ მომხდარა, თუმცა ვფიქრობ, რომ უკვე მნიშვნელოვანი პროგრესი იქნა მიღწეული სულ რამდენიმე თვის განმავლობაში, 2025 წლის 8 აგვისტოდან მოყოლებული“, – განაცხადა აშშ-ის ვიცე-პრეზიდენტმა․

სომხეთში საპარლამენტო არჩევნები დაგეგმილია 2026 წლის 7 ივნისს․

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

