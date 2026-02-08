ახალი ამბები

“ახალი საზოგადოებრივი შეთანხმება – საქართველოს გულისთვის”- ფორუმი თბილისში

8 თებერვალი, 2026 •
“ახალი საზოგადოებრივი შეთანხმება – საქართველოს გულისთვის”- ფორუმი თბილისში
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“თავისუფლების მოედნის” ორგანიზებით თბილისში 8 თებერვალს გაიმართა ფორუმი სახელწოდებით “ახალი საზოგადოებრივი შეთანხმება – საქართველოს გულისთვის”.

“როგორ საქართველოში მინდა ცხოვრება?”- ეს იყო კითხვა რომლის ირგვლივაც ფორუმის სპიკერები საუბრობდნენ ფართომასშტაბიან ფორუმზე საუბრობდნენ.

“უიშვიათესია შემთხვევები, როცა ჩვენ ვახერხებთ და აწმყოში ვთანხმდებით. ამიტომ ჩემთვის, როგორც მკვლევრისთვის, როგორც ინსტიტუციის ხელმძღვანელისთვის ყოვეთვის მნიშვლეოვანია ისეთ სამოქალაქო ფორუმებში მონაწილეობა, სადაც საზოგადოება ცდილობს, რომ აი, ამ შეთანხმების წერტილები იპოვოს”, – განაცხადა ნინო დობორჯგინიძემ, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორმა და რექტორმა:

“სულ რამდენიმე დღის წინ ბათუმის სახელმწიფო თეატრმა მოხსნა სპექტაკლი იმის გამო, რომ რეჟისორი თავის სუბიექტურ პოლიტიკურ აზრს გამოხატავს და თეატრი არ არის ის ადგილი, სადაც შეიძლება ეს მოხდესო. ეს არის უკვე დასაწყისის დასასრული კი არა, დასასრულის დასასრული”, – განაცხადა ფორუმის სპიკერმა, მსახიობმა ნინო კასრაძემ სიტყვით გამოსვლისას:

“როგორ საქართველოში მინდა ცხოვრება? არ მინდა ამ შეხვედრიდან წასულს ჩემმა რომელიმე ნათესავმა მომწეროს, რომ ამის გამო ბიბლიოთეკის შემდეგ, შეიძლება სკოლაც დავკარგო, არ მინდა რომელიმე ჩემმა მეგობარმა მითხრას, რომ შეიძლება ვინმე ქუჩაში დამხვდეს და მცემოს”- მასწავლებელ დათია ბადალაშვილი გამოსვლა ექსპო ჯორჯიაში მიმდინარე ფორუმზე.

ფორუმი “თავისუფლების მოედნის” ორგანიზებით გაიმართა, რომლის ერთ- ერთმა ლიდერმა ლევან ცუცქირიძემ ასევე მიმართა ფორუმის მონაწილეებს:

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

სამუშია არ ადასტურებს, რომ დატოვა თსუ-ის რექტორის თანამდებობა

პენიტენციურ უარყოფს ინფორმაციას, რომ გლდანის ციხის პატიმრებს მობილურის სარგებლობის უფლება შეეზღუდათ

“უზღუდავდა განათლების მიღების და მუშაობისა უფლებას” – ცოლის მკვლელობის ბრალდებით კაცი დააკავეს

64 წლის კაცი განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით დააკავეს – შსს

ევროკავშირი ყულევის პორტისთვის სანქციების დაწესებას განიხილავს – Reuters 09.02.2026
ევროკავშირი ყულევის პორტისთვის სანქციების დაწესებას განიხილავს – Reuters
სომხეთი აშშ-სგან $11 მლნ-ის დრონების ტექნოლოგიას შეისყიდის 09.02.2026
სომხეთი აშშ-სგან $11 მლნ-ის დრონების ტექნოლოგიას შეისყიდის
“ოცნებამ“ რეგიონული ლიდერის ფუნქცია დაგვაკარგვინა” — ყოფილი ელჩი აშშ-ში 09.02.2026
“ოცნებამ“ რეგიონული ლიდერის ფუნქცია დაგვაკარგვინა” — ყოფილი ელჩი აშშ-ში
შენობებთან დაკავშირებით გვექნება მსჯელობა სტუ-ს ხელმძღვანელობასთან – კობახიძე 09.02.2026
შენობებთან დაკავშირებით გვექნება მსჯელობა სტუ-ს ხელმძღვანელობასთან – კობახიძე
კობახიძე: სტუ და თსუ აღარ გაერთიანდება 09.02.2026
კობახიძე: სტუ და თსუ აღარ გაერთიანდება
მელიას ახალი ბრალი მოსამართლის „სიტყვიერი შეურაცხყოფისთვის“ წაუყენეს 09.02.2026
მელიას ახალი ბრალი მოსამართლის „სიტყვიერი შეურაცხყოფისთვის“ წაუყენეს
„თეგეტა ქარსის“ 2025 – რეკორდული გაყიდვები, ახალი ბრენდები და რეგიონული ექსპანსია 09.02.2026
„თეგეტა ქარსის“ 2025 – რეკორდული გაყიდვები, ახალი ბრენდები და რეგიონული ექსპანსია
ადვოკატის ცნობით, ნიკა მელიას ახალ ბრალს უყენებენ 09.02.2026
ადვოკატის ცნობით, ნიკა მელიას ახალ ბრალს უყენებენ