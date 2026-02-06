ახალი ამბები

რუსეთის სამხედრო დაზვერვის გენერალს რამდენჯერმე ესროლეს

6 თებერვალი, 2026 •
რუსეთის სამხედრო დაზვერვის გენერალს რამდენჯერმე ესროლეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.
რუსეთის სახელმწიფო მედიის ცნობით, რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სამმართველოს დირექტორის მოადგილეს, ვლადიმერ ალექსეევს საკუთარი სახლთან რამდენჯერმე ესროლეს.
ის საავადმყოფოშია გადაყვანილი. სხვადასხვა რუსული ტელეგრამ არხის ცნობით, მისი მდგომარეობა კრიტიკულია.
გარდიანის ცნობით:
  • ალექსეევი ერთ-ერთია იმ მაღალჩინოსნებს შორის, რომლებიც ვლადიმერ პუტინს 2022 წელს უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრისთვის სადაზვერვო ინფორმაციით ამარაგებდნენ.
  • ის იყო ასევე იმ მაღალჩინოსნებს შორის, რომლებიც 2023 წლის ზაფხულში, „ვაგნერის“ ჯგუფის ამბოხის დროს, ევგენი პრიგოჟინთან მოსალაპარაკებლად გაგზავნეს.
  • ალექსეევი სანქცირებულია ვაშინგტონის მიერ 2020 წლის აშშ-ის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩარევის მცდელობის გამო. დიდმა ბრიტანეთმა კი მას სანქციები 2018 წელს „ნოვიჩოკით“ განხორციელებული თავდასხმის გამო დაუწესა.
რუსეთის სახელმწიფო მედიის ცნობით, პუტინი ინფორმირებულია მომხდარის შესახებ. კრემლმა ალექსეევს გამოჯანმრთელება უსურვა.
რუსეთში დაწყებულია გამოძიება განზრახ მკვლელობის მცდელობის მუხლით.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

სამუშია არ ადასტურებს, რომ დატოვა თსუ-ის რექტორის თანამდებობა

პენიტენციურ უარყოფს ინფორმაციას, რომ გლდანის ციხის პატიმრებს მობილურის სარგებლობის უფლება შეეზღუდათ

“უზღუდავდა განათლების მიღების და მუშაობისა უფლებას” – ცოლის მკვლელობის ბრალდებით კაცი დააკავეს

64 წლის კაცი განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით დააკავეს – შსს

ევროკავშირი ყულევის პორტისთვის სანქციების დაწესებას განიხილავს – Reuters 09.02.2026
ევროკავშირი ყულევის პორტისთვის სანქციების დაწესებას განიხილავს – Reuters
სომხეთი აშშ-სგან $11 მლნ-ის დრონების ტექნოლოგიას შეისყიდის 09.02.2026
სომხეთი აშშ-სგან $11 მლნ-ის დრონების ტექნოლოგიას შეისყიდის
“ოცნებამ“ რეგიონული ლიდერის ფუნქცია დაგვაკარგვინა” — ყოფილი ელჩი აშშ-ში 09.02.2026
“ოცნებამ“ რეგიონული ლიდერის ფუნქცია დაგვაკარგვინა” — ყოფილი ელჩი აშშ-ში
შენობებთან დაკავშირებით გვექნება მსჯელობა სტუ-ს ხელმძღვანელობასთან – კობახიძე 09.02.2026
შენობებთან დაკავშირებით გვექნება მსჯელობა სტუ-ს ხელმძღვანელობასთან – კობახიძე
კობახიძე: სტუ და თსუ აღარ გაერთიანდება 09.02.2026
კობახიძე: სტუ და თსუ აღარ გაერთიანდება
მელიას ახალი ბრალი მოსამართლის „სიტყვიერი შეურაცხყოფისთვის“ წაუყენეს 09.02.2026
მელიას ახალი ბრალი მოსამართლის „სიტყვიერი შეურაცხყოფისთვის“ წაუყენეს
„თეგეტა ქარსის“ 2025 – რეკორდული გაყიდვები, ახალი ბრენდები და რეგიონული ექსპანსია 09.02.2026
„თეგეტა ქარსის“ 2025 – რეკორდული გაყიდვები, ახალი ბრენდები და რეგიონული ექსპანსია
ადვოკატის ცნობით, ნიკა მელიას ახალ ბრალს უყენებენ 09.02.2026
ადვოკატის ცნობით, ნიკა მელიას ახალ ბრალს უყენებენ