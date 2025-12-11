ბაჩო ქაჯაიას სარჩელი სტრასბურგმა წარმოებაში მიიღო – ადვოკატი

სტრასბურგის სასამართლომ წარმოებაში მიიღო მსახიობის, ტელეწამყვანისა და სამოქალაქო აქტივისტის, ბაჩო ქაჯაიას საჩივარი და იწყებს არსებით განხილვას. ამის შესახებ ინფორმაციას მისი ადვოკატი თორნიკე მიგინეიშვილი ავრცელებს.
“საჩივარი შეეხება გზის ხელოვნურად გადაკეტვისათვის მოსამართლე ნინო ენუქიძის მიერ ბაჩო ქაჯაიას უკანონოდ 5 000 ლარით დაჯარიმების ფაქტს.
უკანონო საქმისწარმოების, მტკიცებულებათა არარსებობის, დაუსაბუთებელი და უსამართლო გადაწყვეტილების, ასევე სააპელაციო საჩივრის არსებითი განხილვის გარეშე დატოვების საფუძვლებით ვითხოვთ, რომ:
ევროპულმა სასამართლომ დაადგინოს ევროპული კონვენციის მე-6, მე-10, მე-11, მე-13 და მე-18 მუხლების დარღვევა.
არაერთხელ მითქვამს და კვლავ გავიმეორებ – მნიშვნელოვანია, რომ არცერთი უკანონო გადაწყვეტილება არ დარჩეს ქვეყნის შიგნით”, – წერს ადვოკატი თორნიკე მიგინეიშვილი.